Piedra, madera y cal, los ingredientes para una casa provenzal exquisita

De la mano de sus arquitectas, recorremos una casa señorial en el corazón de la región provenzal para reconocer sus aspectos tradicionales unidos a una discreta sofisticación contemporánea

Revista LIVING Inés Marini Escuchar Nota

“La casa estaba habitada y la estructura de piedra estaba en buen estado, pero se habían acumulado muchas modificaciones con el paso del tiempo que habían alterado la legibilidad del conjunto y parte de su coherencia espacial”, nos cuentan Caroline Weill y Laetitia Paradis, fundadoras del estudio de arquitectura Pareil, con sedes en París y Marsella. Estamos hablando del trabajo de reforma, interiorismo y paisajismo que hicieron en esta casa de campo en Tourtour, pleno territorio provenzal.

"La fachada norte está parcialmente encastrada en la roca, algo bastante característico en este tipo de terrenos escarpados de Provenza", nos dicen las arquitectas. Jean-Baptiste Thiriet

Para ser precisos, a este tipo de construcción provenzal se la conoce como bastide, más sofisticada que una mera casa de campo. “La bastide es una casa señorial: su implantación es meditada, su orientación está cuidadosamente estudiada y sus volúmenes están jerarquizados. Se distingue por cierta elegancia y por una relación particular con el paisaje y el territorio", aclaran.

Pisos de terracota, bordes moldeados artesanalmente y azulejos brillantes en el respaldo del banco en la recepción, todos elementos provenzales. Jean-Baptiste Thiriet

“La intención fue preservar la identidad regional y sus cualidades intrínsecas (térmicas, estructurales y estéticas) y, al mismo tiempo, hacer los interiores más confortables, funcionales y contemporáneos. Queríamos que los propietarios se sintieran bien, con la sensación de que la casa siempre fue así“, detalla Caroline Weil.

Piso en terracota y acentos naranjas, como la alfombra o la pantalla de la lámpara. Una combinación que siempre acompaña bien la madera al natural. Jean-Baptiste Thiriet

“La elección de los revestimientos, tanto brillantes como mates, se inscribe dentro de la tradición arquitectónica provenzal. En los pisos, la terracota introduce una suavidad visual y sensorial; además, es atemporal y posee una interesante inercia térmica", detallan las realizadoras.

La chimenea, con un nuevo perfil de espíritu geométrico y contemporáneo. Jean-Baptiste Thiriet

Una cocina sensacional

“La casa está parcialmente encastrada en la roca, que aflora en el comedor. Fue un rasgo que encontramos y determinó en parte el proyecto: en lugar de ocultarla, elegimos destacarla. Aporta una presencia mineral y cruda que contrasta con la suavidad de los otros materiales, y remite al arraigo y a la historia de la casa".

A continuación del living que acabamos de ver, el comedor, con fuerte presencia natural: pisos de terracota, vigas gruesas y la roca como una montaña a escala doméstica. Jean-Baptiste Thiriet

“La idea de hacer el cantero vino por una voluntad de introducir lo vivo en contraste con la mineralidad, prolongando la relación con el exterior que atraviesa todo el proyecto”.

Desde la cocina se sale a un living protegido por una pérgola, una de las modificaciones con las que se encontró el estudio Pareil. Jean-Baptiste Thiriet

El solárium es resultado del trabajo de paisajimo del Estudio. Arriba, la estructura verde corresponde al living protegido que vimos en la imagen anterior. Jean-Baptiste Thiriet

Una silla 'Craft Lounge' en blanco, diseño de Gerrit Rietveld, junto a la mesa baja 'Addaia' de cemento pulido (Kave Home). Jean-Baptiste Thiriet

El verde de los postigos se inscribe en la tradición provenzal y dialoga con el paisaje. El gris de las carpinterías, en cambio, es un desplazamiento: más sobrio y contemporáneo, permite que la piedra y el entorno natural se expresen sin competir.” — Caroline Weill y Laetitia Paradis, del estudio Pareil, a cargo de la reforma y el paisajismo

La misma vista, hacia el horizonte, permite apreciar lo logrado de la obra en términos de unir presente y pasado. Jean-Baptiste Thiriet

Espacios privados en planta alta

“Cuando pensamos en la atmósfera que queríamos lograr, no planteamos objetivos distintos para cada ambiente, sino una gradación dentro del mismo espíritu, con espacios comunes amplios y luminosos, y dormitorios más íntimos y resguardados”.

Sencillez, tonos neutros y la acento moderno en las lámparas. Jean-Baptiste Thiriet

Trabajaron con Fred Fabric para diseñar estanterías a medida en toda la casa. ¡Atención a la forma escalonada de los parantes! Silla Lounge Chair 02, diseñada por Vincent Van Duysen para Zara Home. Jean-Baptiste Thiriet

Un cerramiento plegable de madera se enganchó a una de las vigas para determinar el nuevo tamaño del baño principal. Jean-Baptiste Thiriet

“Los revestimientos brillantes permiten una amplia gama cromática, aportan reflejos materiales y una cierta luminosidad en una arquitectura donde las aberturas son limitadas debido a los veranos tan cálidos de esta región”.

El baño principal, con un verde que se aparta de la paleta general pero que mantiene el acabado brillante buscado para multiplicar la luz de las ventanas pequeñas. Jean-Baptiste Thiriet

El primer piso donde nos encontramos tiene un nuevo living con chimenea, privado y con las vistas mejoradas por la altura.

Sillas 'Granite' en chenille verde (Kave Home), mesa de centro 'Elements' (Ethnicraft) y mesa auxiliar 'Pawn' de Marie Michielssen para Serax. Jean-Baptiste Thiriet

“¿Cuál es el aspecto del proyecto que más nos enorgullece? Probablemente, la relación de total confianza con nuestros clientes", dicen Caroline Weill y Laetitia Paradis (der.). Jean-Baptiste Thiriet

“En estos casos, las mejores soluciones materiales son las que respetan la integridad de la construcción existente: materiales naturales y transpirables como terracotas, cal o aislantes de origen biológico”.