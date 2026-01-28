La arquitecta que dejó Europa para vivir en la selva y crear una casa-estudio minimalista con vistas infinitas

En un terreno de 11.000 m² rodeado de árboles maduros, emerge el hogar de una joven que eligió otra forma de habitar, integrando paisaje, materialidad y una vida más consciente

Camila Blousson

“Imaginé esta casa-estudio tal como experimenté el lugar desde el primer momento, incluso antes de iniciar su diseño y construcción. Mi objetivo fue preservar todo y permitir que los ritmos de la selva, la brisa del océano, la luz del sol y las sombras atravesaran la vivienda”, nos dijo la arquitecta checa Dagmar Štěpánová del Estudio Formafatal de su hogar y espacio de trabajo que comparte con su socio Karel Vančura, ubicado en la localidad de Uvita, Costa Rica.

Rodeada de selva y ubicada en Bahía Ballena, Puntarenas, la vivienda se asienta sobre una ladera cercana a Playa Hermosa, en la costa pacífica de Costa Rica. BoysPlayNice

La pendiente del terreno —con una caída en dos direcciones— se convirtió tanto en el principal desafío como en la guía del proyecto. Lejos de imponer una forma rígida, la casa acompaña la topografía, se amolda a sus curvas y se abre paso con cuidado entre las raíces de los árboles, dejando que la vegetación existente forme parte natural de la arquitectura.

El terreno, complejo y cambiante, exigió tiempo y observación directa: cada desnivel, pendiente y punto de vista definió las decisiones del proyecto. BoysPlayNice

Entramos

Una plataforma “flotante” conduce a la entrada principal —a la que se accede mediante losas de hormigón— y, al mismo tiempo, conforma el techo del baño. Esta planta alta reúne el corazón del estudio de la arquitecta y dueña de casa. Cocina, comedor y estar se integran en un único espacio abierto, organizado en torno a una isla central que funciona como punto de encuentro.

Desde el acceso, la casa se presenta como un volumen minimalista de muros de tapia, que se abre al paisaje a través de grandes paneles de vidrio corredizos. BoysPlayNice

Cuando proyectó la isla —una pieza de hormigón macizo de cuatro metros de largo— la arquitecta la imaginó como una superficie de trabajo, cubierta de muestras de materiales y grandes planos impresos. Hoy, ese uso pensado desde el inicio se confirma en la práctica cotidiana.

El espacio de estar del nivel superior se concibe como un gran ambiente único, anclado por una isla de cocina de hormigón de cuatro metros de largo. BoysPlayNice

“La idea de que fuera no solo mi casa sino mi espacio de trabajo surgió de no estar acostumbrada a trabajar en una habitación cerrada, como en las oficinas tradicionales. Muchas veces recibo a mis clientes en casa: conversamos, compartimos ideas y desarrollamos los proyectos en conjunto”, contó Štěpánová de cómo pensó el espacio.

“Las losas del piso y el techo de hormigón son una solución práctica para las condiciones climáticas de Costa Rica. Su bajo mantenimiento también fue un factor importante”, contó la arquitecta. BoysPlayNice

Por eso, parte del mobiliario de la cocina fue pensado como espacio de guardado para diferentes elementos de trabajo que la arquitecta necesita tener a mano, pero sin que queden a la vista.

Para recibir clientes o amigos, la dueña de casa eligió un sofá amplio y muchos sillones, apostando por la comodidad y un ambiente amable, sin la formalidad de una oficina convencional. BoysPlayNice

En lo personal, no soy muy exigente con el espacio de trabajo: necesito una mesa grande para dibujar y bocetar, una laptop y, sobre todo, un ambiente limpio y despejado que me permita concentrarme.” — Arq. Dagmar Štěpánová, dueña de casa y al frente de Estudio Formafatal

El clima interior es naturalmente agradable, sin necesidad de aire acondicionado. La brisa del mar atraviesa los ambientes, mientras las copas de los árboles aportan sombra al techo y evitan el sobrecalentamiento de la casa. BoysPlayNice

Una con el entorno

El vínculo con el paisaje selvático se potencia en el espacio principal gracias a la total apertura de uno de sus frentes. El paisaje ingresa a la casa como una escena en constante transformación: la selva, la luz y el paso del día atraviesan los ambientes y vuelven a fundirse con el exterior. El aire, los sonidos y los juegos de sombra activan los sentidos y desdibujan la frontera entre adentro y afuera.

El estar-estudio combina materiales naturales, arte y vistas directas a la selva. BoysPlayNice

Lejos de mirar la naturaleza desde una ventana, aquí se la vive desde adentro. Cada ambiente fue pensado para capturar el sol o las estrellas en un momento preciso, dando forma a un diálogo natural y continuo entre la casa y su paisaje.

La luz del atardecer acentúa la textura de los muros de tierra y la conexión directa entre interior y paisaje. BoysPlayNice

“Era fundamental percibir el lugar en su totalidad y comprender por qué me había enamorado de él desde el primer momento. Observar el recorrido del sol y la sombra, la dirección del viento y la llegada de la lluvia fue clave: sabía que no quería perder ni el más mínimo fragmento de la magia que este lugar ofrece”, explicó la arquitecta del proyecto que tomó un año en total.

Entre hojas y muros de tapia, el mar aparece enmarcado por la selva. BoysPlayNice

Los animales también siguen su propio ritmo, casi exacto. Con el tiempo, es fácil reconocer a qué hora y por qué recorridos vuelan las guacamayas, cuándo aparecen los tucanes y en qué árboles prefieren posarse, qué flores atraen a los colibríes, por dónde se desplazan los agutíes o qué árbol eligieron las iguanas como refugio. “Todo ese pulso natural debe ser respetado al momento de diseñar la casa: una responsabilidad enorme, asumida con una profunda sensación de humildad”.

Dormitorios con vista al mar

El pasillo que conduce a los dormitorios. BoysPlayNice

En el nivel inferior se organizan los dormitorios y un baño con vista al mar, conectados de forma directa con una pileta infinita de diez metros que acompaña la topografía del terreno.

La ropa de cama y almohadones están confeccionados en lino. BoysPlayNice

“Esta casa es a la vez mi estudio y un ejemplo real de arquitectura en diálogo con el lugar, donde el genius loci (espíritu del lugar) se preserva y se traduce en una forma de vivir”.” — Arq. Dagmar Štěpánová, dueña de casa y al frente de Estudio Formafatal

Apenas retirado del volumen superior, el nivel inferior acompaña la forma natural del terreno. BoysPlayNice

La paleta de materiales, dominada por tonos terrosos, establece un diálogo natural con la vegetación que envuelve la casa. Los protagonistas son la tierra y el hormigón: materiales honestos, ligados al lugar y a su paisaje.

Con una ducha amplia y vista al mar, el baño se conecta tanto con la terraza de la pileta como con el sendero de acceso y el interior de la casa. Las superficies están terminadas en microcemento pigmentado. BoysPlayNice

La tierra utilizada en los muros de tapia proviene de las propias excavaciones y de un sector de la ladera donde se talló una parrilla. “Gracias a la arcilla roja, los muros adquieren un color intenso y natural, como si la casa emergiera directamente del suelo. Son superficies que respiran, con textura propia, y no necesitan revestimientos ni agregados”.

Tras 12 años de experiencia, la arquitecta Dagmar Štěpánová fundó Formafatal y, atraída por los paisajes y culturas de América Central y del Sur, se radicó en Costa Rica en el 2020. BoysPlayNice

Las puertas de los dormitorios brillan como la luna, combinando el reflejo de las estrellas reales con las que nacen en el interior y conectando la casa con el paisaje, el cielo y el universo.

Un frente continuo de mobiliario con puertas de acero caladas a láser se transforma por la noche en un objeto luminoso, proyectando dibujos que evocan la luna y un cielo estrellado. BoysPlayNice

“Habitar esta casa me recordó que el lugar lo es todo: una decisión capaz de influir en cómo vivimos y sentimos cada día. Vivir acá me conecta con el presente. La empecé a habitar cuando aún era un cascarón, y esa etapa fue esencial para que se convirtiera en lo que es hoy“.

La superficie edificada suma 125 m², de los cuales casi la mitad pertenecen a la terraza y la pileta. El banco de hormigón es un diseño de Formafatal. BoysPlayNice

“Aquí me siento en casa, incluso más que en cualquier lugar de Europa. Y mi gato -un verdadero ‘gato de sillón’ de casi 18 años que también se mudó conmigo- parece haberlo confirmado: está muy feliz acá”.

La pileta infinita se esconde entre la vegetación, siguiendo la forma natural de la ladera. BoysPlayNice

La filosofía wabi-sabi, presente en la casa, se expresa en la elección de superficies que aceptan el paso del tiempo, donde el desgaste y la transformación forman parte de una elegancia serena y contemporánea.

Suspendida sobre una ladera orientada al sur, la casa se asoma al océano Pacífico y se integra al paisaje con naturalidad. BoysPlayNice

“Es una forma de pensar muy cercana a mí: valoro la naturalidad y la imperfección de los materiales que envejecen con gracia y se transforman con el tiempo, sin que una mancha o una pequeña huella alteren el equilibrio. Creo que no podría vivir en un interior estéril, donde todo esté perfectamente terminado y pulido, y donde la mínima imperfección se convierta en el centro de atención”, explica.

Una escalera de acero desciende siguiendo la pendiente natural y lleva hasta el agua, donde la casa se abre a la selva y al horizonte. BoysPlayNice

Para la arquitecta, esta casa no es para cualquiera. Tal vez porque, como humanidad, nos hemos ido alejando casi por completo de la naturaleza y olvidando de dónde venimos. Aquí, en cambio, se propone volver a lo esencial: habitar con lo justo, reconectar con el entorno y recuperar una manera más consciente de estar en el mundo. Esa reconexión es considerada fundamental para Dagmar. Sentir el aire, la luz, los sonidos y los ritmos naturales es algo “profundamente saludable y reparador”.

Los árboles y sus ramas suman una segunda capa natural a la casa —como cortinas verdes— y, junto con el volumen simple y sus grandes aberturas, generan una mezcla única de intimidad y apertura. BoysPlayNice

“Mi casa es moderna y discreta. No es grande y se posa sobre el terreno con naturalidad. Las grandes aberturas enmarcan el paisaje como cuadros vivos, y cada vista cuenta una historia distinta”.

Un rincón suspendido entre la selva y el cielo, ideal para ver caer el sol. BoysPlayNice

A lo largo de su recorrido profesional, Dagmar recuerda especialmente las palabras de un cliente que, al pensar su casa, no habló de metros ni de materiales, sino de sensaciones: de cómo quería sentirse allí algún día, qué deseaba experimentar, qué le daba alegría y qué lo hacía feliz.

Entre verde profundo y mar infinito, la casa aparece como un refugio mínimo en la ladera. BoysPlayNice

“Y creo que de eso se trata realmente. Siempre estoy aprendiendo, revisando y confirmando qué decisiones fueron las acertadas en cada proyecto. Por ahora, no cambiaría nada de esta casa —y eso no significa que todo sea perfecto”, confesó.