Frente a las sierras: un arquitecto cordobés diseñó su casa a la medida de la montaña

En el proyecto de su propio hogar, Santiago Bertotti priorizó la máxima armonía con el entorno

Los lugareños lo saben: cuando el sol empieza a caer tras las sierras, el horizonte cordobés se tiñe de rosa encendiendo piedras y espinillos. “Esta es mi casa”, arranca el arquitecto Santiago Bertotti sobre la construcción en Mendiolaza, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Córdoba. “El proyecto nace del terreno porque está en un lugar donde siempre quise vivir, alejado de la ciudad, más del lado de la montaña”, describe.

El volumen principal pigmentado con matices terrosos ofrece un frente ciego hacia la entrada vehicular con un cribado que administra la privacidad y la exposición según el clima Gonzalo Viramonte

Para habitar este contexto concibió una pieza territorial (de ahí el color, la textura y la forma) cuya distribución es el resultado de la experiencia de dos viviendas anteriores donde pudo descifrar la dinámica de las reuniones y el esparcimiento con un gran ambiente social y una galería igualmente amplia, todo mirando al paisaje.

El portón de ingreso en madera maciza de kiri reproduce el patrón cuadriculado de la fachada Gonzalo Viramonte

En esta casa se plasman 20 años de trabajo; es una síntesis de mi trayectoria y de mi estilo, tanto en el diseño como en los materiales, que son pocos y muy contundentes” — Arquitecto Santiago Bertotti

Además de su estudio de arquitectura, Santiago Bertotti dirige la firma Interiores B.AP junto a Agustina Allende Posse Gonzalo Viramonte

A gran escala

La vivienda se revela desde el ingreso con un núcleo que integra las funciones sociales y se articula directamente con la galería dispuesta en paralelo.

Una chimenea en hormigón martelinado remata el espacio del living. Sillones y mesa de centro (todo, Interiores B.AP) Gonzalo Viramonte

El ambiente central, concebido como un espacio continuo y flexible, se equipó priorizando una mínima cantidad de elementos siempre en proporción con la gran escala general

Sobre el sofá tapizado en pana verde (Interiores B.AP), obra del argentino Hugo Aveta. A continuación, una antigua planera de madera y una fotografía del chileno Pablo Zuleta Zahr Gonzalo Viramonte

Sin cortinas ni elementos que interrumpan la vista, el ventanal de la cocina trae al interior toda la belleza del paisaje serrano, además de profundidad y continuidad espacial

Entre el living y la cocina se ubicó el comedor con mesa en Algarrobo con incrustaciones de Chañar (Renzo Galeano) y sillas 'Toledo' Gonzalo Viramonte

Comprada hace años en un anticuario, la barra de cuatro metros determinó las medidas del ambiente.

Barra de madera y colgantes galponeras hechas a medida, igual que la campana tubular. Mesada en 'Dekton' (Marmolería La fontana) y amoblamiento revestido en chapa metálica Gonzalo Viramonte

Todo es paisaje

La única ventana que da al frente se hizo para enmarcar la vista del Chañar Gonzalo Viramonte

Pensé en un diseño que en diez años no me canse, me fui más a lo funcional, a una casa que sirva, y en ese sentido me ayudó mucho la experiencia de dos mudanzas anteriores”

Enmarcada por el acabado cementicio pigmentado, la galería se completa con columnas macizas, cielo raso y piso de Laurel, éste último hecho con tablas enteras de distinto ancho Gonzalo Viramonte

Hice pruebas con un color arcilla, después otro más terroso, di mil vueltas hasta encontrar un tono que se mimetice con ese naranja rosado que tiñe los cerros a la tardecita”

Mesas bajas y sillas rústicas (todo, Interiores B.AP) Gonzalo Viramonte

La pileta alargada, ideal para nadar, está dispuesta en relación directa con la galería, como un plano espejado duplicando la geometría recta de la casa

El mismo calcáreo (Mosaicos Obregón) de los pisos interiores reviste el solarium y la pileta Gonzalo Viramonte

Lenguajes complementarios

El volumen que corresponde al estudio tiene carpinterías metálicas (Blevel) y persianas horizontales de aluminio (Hunter douglas) Gonzalo Viramonte

Separado sutilmente del cuerpo principal, el estudio del dueño tiene una estética más liviana y contemporánea, rodeado de carpinterías negras y persianas horizontales

El escritorio es una pieza artesanal con patas de raíz (Renzo Galeano) Gonzalo Viramonte

Hacia los cuartos

El ala derecha de la construcción contiene el cuarto de huéspedes-sala de TV y la habitación principal donde el muro calado genera patios internos que brindan privacidad y estabilidad climática.

Piso calcáreo (Mosaicos Obregón), mesa con tapa de cuero (Renzo Galeano), cama de madera con dosel (Interiores B.AP) y cortinas de lino (Julia Sol) Gonzalo Viramonte

Todos los pisos, incluyendo las galerías y el solarium de la pileta, son mosaicos de 20x20cm en un gesto de repetición que armoniza y da continuidad a la cuadricula de la fachada

El paisajismo (Blas Spina) diseñó un jardín de gramíneas, herbáceas y arbustos autóctonos de poco mantenimiento y dispuesto de manera suelta para un aspecto natural y silvestre Gonzalo Viramonte

Es una arquitectura que se apoya en la tierra, no como gesto pintoresco, sino como respuesta técnica y regional”