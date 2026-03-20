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Mirá las fotos de la inauguración de Experiencia Living en Remeros Beach

Mirá las fotos de la inauguración de Experiencia Living en Remeros Beach

Con gran afluencia de público e invitados especiales, ayer se inauguró la muestra organizada por LA NACION y curada por Living

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No pudo ser un día mejor. Un sol radiante de principio a fin encendió la laguna cristalina que enmarca una nueva Experiencia Living. La cuarta edición de la muestra reúne todo lo mejor del diseño, las tendencias en arquitectura y decoración. En esta nota, compartimos con ustedes un poco de la gran fiesta que se vivió ayer en Remeros Beach. (Hacé click acá para ver la ubicación exacta).

Vicky Escuder y Marcela Collado
Vicky Escuder y Marcela ColladoDENISE GIOVANELI

En la entrada esperan una mega tapa de la revista para sacarse una foto de recuerdo. El que quiera compartirla en las redes de Living, no tiene más que arrobar a @revistalivingarg

Cecilia Passalacqua, cancherísima
Cecilia Passalacqua, cancherísimaDENISE GIOVANELI

La muestra estará abierta durante los cuatro días de este fin de semana largo. El miércoles 25 estará cerrada.

Bea Peres, directora de BP Comunicaciones, hizo un alto en el stand de Renault para ver el modelo Boreal
Bea Peres, directora de BP Comunicaciones, hizo un alto en el stand de Renault para ver el modelo BorealDENISE GIOVANELI
Silvina Bidabehere también se sumó a la propuesta de fotografiarse en la tapa durante su visita
Silvina Bidabehere también se sumó a la propuesta de fotografiarse en la tapa durante su visitaMaia Croizet
Apenas abrió la muestra, ya hubo gran afluencia de público recorriendo el paseo de compras y los stands de los sponsors
Apenas abrió la muestra, ya hubo gran afluencia de público recorriendo el paseo de compras y los stands de los sponsorsDENISE GIOVANELI
Los primeros visitantes recorren el departamento ambientado por el estudio Leti Rocco
Los primeros visitantes recorren el departamento ambientado por el estudio Leti RoccoDENISE GIOVANELI
La vista del departamento ambientado por Leti Rocco, esta vez desde el balcón. La sensación de estar sobre la laguna es incomparable.
La vista del departamento ambientado por Leti Rocco, esta vez desde el balcón. La sensación de estar sobre la laguna es incomparable.DENISE GIOVANELI
Los arquitectos e interioristas a cargo de los 14 departamentos que conforman esta nueva edición de Experiencia Living
Los arquitectos e interioristas a cargo de los 14 departamentos que conforman esta nueva edición de Experiencia LivingJONATHAN REICCHOLZ

Acá, el detalle de todos los estudios que participan: Pía Magri, Rob Ortiz, Sandy Cairncross, Sara Plazibat para San Lorenzo Design, Gaby López Monzón, Estudio Leti Rocco, Halesa Estudio, Línea Neta, Loly Albasini, Julia Saramaga y Cristela Caviglia para Patagonia Flooring, Iván Nahas para Wood Market, Claudio Wertheim y Virginia Ortiz para Zurich, la arquitecta Adriana Randazzo y Marianela Guzmán Vercellesi para Grupo (a)2.

El equipo formado por Iván Nahas y Woodmarket, felices tras meses de trabajo en equipo para crear su departamento "La Orilla"
El equipo formado por Iván Nahas y Woodmarket, felices tras meses de trabajo en equipo para crear su departamento "La Orilla"DENISE GIOVANELI
Priscila Ciambrone, de Estudio Pretoria y la arquitecta Cecilia Fidanza, participante de Experiencia Living 2023
Priscila Ciambrone, de Estudio Pretoria y la arquitecta Cecilia Fidanza, participante de Experiencia Living 2023DENISE GIOVANELI
Recorriendo el departamento ambientado por Loly Albasini, celular en mano, para capturar ideas
Recorriendo el departamento ambientado por Loly Albasini, celular en mano, para capturar ideasJONATHAN REICCHOLZ
La fotógrafa Pompi Gutnisky vino a disfrutar de la Experiencia junto con su hija, la arquitecta Moria Scagliarini
La fotógrafa Pompi Gutnisky vino a disfrutar de la Experiencia junto con su hija, la arquitecta Moria ScagliariniDENISE GIOVANELI
Cecilia Amoroso, socia de MADO, estudio participante de dos Experiencias, junto a Verónica Gómez, parte de su equipo
Cecilia Amoroso, socia de MADO, estudio participante de dos Experiencias, junto a Verónica Gómez, parte de su equipoDENISE GIOVANELI
Gaby López Monzón recibió a Mariana Kratochwil en su genial espacio "El refugio de un alquimista". Acá, en un rincón del living con un enorme díptico de Adrián Paiva (diderot.art)
Gaby López Monzón recibió a Mariana Kratochwil en su genial espacio "El refugio de un alquimista". Acá, en un rincón del living con un enorme díptico de Adrián Paiva (diderot.art)JONATHAN REICCHOLZ
Cecilia Larralde y Marcela Spelzini, participantes de Experiencia Living 2023, durante su visita al departamento ambientado por Julia Saramaga y Cristela Caviglia para Patagonia Flooring
Cecilia Larralde y Marcela Spelzini, participantes de Experiencia Living 2023, durante su visita al departamento ambientado por Julia Saramaga y Cristela Caviglia para Patagonia FlooringJONATHAN REICCHOLZ
Mariana Arias fue la maestra de ceremonias de la inauguración
Mariana Arias fue la maestra de ceremonias de la inauguraciónJONATHAN REICCHOLZ

Experiencia Living es un gran evento creado por un gran equipo, que crece y mejora edición tras edición. Este año, desde Remeros Beach.

Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACION

Costanza y Milagros Brito, vicepresidenta y presidenta de Vizora, respectivamente, en el momento de dar unas palabras
Costanza y Milagros Brito, vicepresidenta y presidenta de Vizora, respectivamente, en el momento de dar unas palabrasJONATHAN REICCHOLZ

Algo que no deja de asombrarme en cada edición, es ver cómo transforman una caja vacía en un espacio que cuenta una historia.

Arq. Mariana Kratochwil, directora de Revista Living y curadora de la muestra

Expositores y participantes, sponsors e invitados especiales, atentos a las palabras d elos oradores
Expositores y participantes, sponsors e invitados especiales, atentos a las palabras d elos oradoresJONATHAN REICCHOLZ

Gracias por confiar en este proyecto y por hacer de Experiencia Living un lugar donde la decoración se siente viva, cercana y posible.

Arq. Mariana Kratochwil, directora de Revista Living y curadora de la muestra

Alegría en la esperada ceremonia del corte de cinta
Alegría en la esperada ceremonia del corte de cintaJONATHAN REICCHOLZ

Después de las palabras y los agradecimientos de rigor, todos los sectores que formaron el equipo de Experiencia Living Remeros Beach subieron al escenario para el corte de cinta. De izq. a der.: Santiago Traynor, Gerente de Negocio Eventos y Content Lab en LA NACION; Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACION; Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION; Teresa de Elizalde, directora del Grupo de Revistas LA NACION; Milagros Brito, presidenta de Vizora; Costanza Brito, vicepresidenta de Vizora; la arquitecta Mariana Kratochwil, directora editorial de Living y curadora de Experiencia Living y Santiago Chillado, Gerente Divisional de Banco Macro.

El equipo de Living. De izq. a der.: Maia Croizet, Mercedes Lombardo, Silvina Anschütz, Mariana Kratochwil, Inés Marini y Camila Blousson
El equipo de Living. De izq. a der.: Maia Croizet, Mercedes Lombardo, Silvina Anschütz, Mariana Kratochwil, Inés Marini y Camila BloussonDENISE GIOVANELI
La arquitecta Sabina Nerguzian, participante de Experiencia Living 2024. Sombrillas y salvavidas (Concepto Bali). Almohadones (Luminis Ambientación.
La arquitecta Sabina Nerguzian, participante de Experiencia Living 2024. Sombrillas y salvavidas (Concepto Bali). Almohadones (Luminis Ambientación.Maia Croizet
Robertito Funes Ugarte, entrevistando a Mariana Kratochwil para LN+
Robertito Funes Ugarte, entrevistando a Mariana Kratochwil para LN+JONATHAN REICCHOLZ
Teresa de Elizalde, Pía Magri y Lucrecia Cornejo, de Diderot.art
Teresa de Elizalde, Pía Magri y Lucrecia Cornejo, de Diderot.artJONATHAN REICCHOLZ
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