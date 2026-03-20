Mirá las fotos de la inauguración de Experiencia Living en Remeros Beach

Con gran afluencia de público e invitados especiales, ayer se inauguró la muestra organizada por LA NACION y curada por Living
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No pudo ser un día mejor. Un sol radiante de principio a fin encendió la laguna cristalina que enmarca una nueva Experiencia Living. La cuarta edición de la muestra reúne todo lo mejor del diseño, las tendencias en arquitectura y decoración. En esta nota, compartimos con ustedes un poco de la gran fiesta que se vivió ayer en Remeros Beach. (Hacé click acá para ver la ubicación exacta).
En la entrada esperan una mega tapa de la revista para sacarse una foto de recuerdo. El que quiera compartirla en las redes de Living, no tiene más que arrobar a @revistalivingarg
La muestra estará abierta durante los cuatro días de este fin de semana largo. El miércoles 25 estará cerrada.
Acá, el detalle de todos los estudios que participan: Pía Magri, Rob Ortiz, Sandy Cairncross, Sara Plazibat para San Lorenzo Design, Gaby López Monzón, Estudio Leti Rocco, Halesa Estudio, Línea Neta, Loly Albasini, Julia Saramaga y Cristela Caviglia para Patagonia Flooring, Iván Nahas para Wood Market, Claudio Wertheim y Virginia Ortiz para Zurich, la arquitecta Adriana Randazzo y Marianela Guzmán Vercellesi para Grupo (a)2.
Experiencia Living es un gran evento creado por un gran equipo, que crece y mejora edición tras edición. Este año, desde Remeros Beach.”
— Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACION
Algo que no deja de asombrarme en cada edición, es ver cómo transforman una caja vacía en un espacio que cuenta una historia.”
— Arq. Mariana Kratochwil, directora de Revista Living y curadora de la muestra
Gracias por confiar en este proyecto y por hacer de Experiencia Living un lugar donde la decoración se siente viva, cercana y posible.”
— Arq. Mariana Kratochwil, directora de Revista Living y curadora de la muestra
Después de las palabras y los agradecimientos de rigor, todos los sectores que formaron el equipo de Experiencia Living Remeros Beach subieron al escenario para el corte de cinta. De izq. a der.: Santiago Traynor, Gerente de Negocio Eventos y Content Lab en LA NACION; Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACION; Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION; Teresa de Elizalde, directora del Grupo de Revistas LA NACION; Milagros Brito, presidenta de Vizora; Costanza Brito, vicepresidenta de Vizora; la arquitecta Mariana Kratochwil, directora editorial de Living y curadora de Experiencia Living y Santiago Chillado, Gerente Divisional de Banco Macro.
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