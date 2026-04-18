Les mostramos el departamento que Adriana Randazzo creó para Experiencia Living 2026

El hogar que imaginó para un empresario tecnológico tiene un piso de impactante diseño que inspiró un interiorismo cargado de sofisticación y confort

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Alexander Voss, el cliente que la arquitecta Adriana Randazzo imaginó al diseñar su departamento en Experiencia Living 2026, es un empresario internacional, culto y elegante por naturaleza, que usa este departamento cuando está en la Argentina.

Piso de porcelanatos 'Sur Beige' de gran formato y 'Mirror Glow' (San Lorenzo Design). Sofá Lucía (Poltron Design) con géneros de Zanav. Para moderar la luz cerca de la pantalla, parasol corredizo 'Mutsharabi', un lanzamiento 2026 de Shawer. Santiago Ciuffo

El interiorismo de Randazzo toma como punto de partida un piso que marca el ritmo segmentando los ambientes y sugiriendo la circulación. En el living, el comedor y el dormitorio, las placas de porcelanato se combinaron en rombos de 80 centímetros de lado que funcionan como ‘alfombras’, flanqueadas por cintas que delimitan los bordes. Por su parte, los pasillos de la cocina y el vestidor se realizaron con sucesivos rectángulos.

Entre los dos espacios de estar, las lámparas de Fábrica de luz se colgaron "al revés", usando un tensor y dejanto el cable hacia abajo para dar una idea de luz flotante. Mesa de arrime de Federico Churba con lámpara portatil 'Lula' (IDEA). Santiago Ciuffo

Como el dueño de casa es fan del cine y de la música, Randazzo hizo dos lugares de estar usando dos grandes sofás con distintas profundidades; uno mirando a la pantalla y, el otro, a la magnética laguna de Remeros Beach.

Un nuevo sofá 'Lucía' (Poltron Design). Cortinas 'Mist Limestone' de Hunter Douglas realizadas por Darlux. Santiago Ciuffo

El celeste es el color acento del espacio, con el que entra el concepto de la laguna. Se encuentra en distintas situaciones a lo largo del departamento.

Como balcón de este departamento es el único descubierto, la arquitecta decidió continuara el piso del ambiente principal. Muebles de exterior (Tolder). Santiago Ciuffo

Detalles en video

El departamento de Adriana Randazzo en Experiencia Living.mp4

Cambio de clima

Sobre la pared de listones de madera (Patagonia Flooring), una obra de la artista Mariela Antonini (Diderot Art). Santiago Ciuffo

Mesada y plano vertical en granito nacional 'Amadeus' leather (De Stefano) trabajado por Giannetta Mármoles. Los muebles fueron ejecutados por el estudio Pio Auguri. Hornos de Tekka. Santiago Ciuffo

El comedor se puede cerrar con una puerta corrediza de vidrio acanalado de Vasa ejecutada por Fusión Aberturas. Santiago Ciuffo

El comedor es el espacio sorpresa. Se armó con tres elementos: la mesa con las sillas, el banco y las lámparas. “Genera un clima muy privado y acogedor para sentarte en paz”, explica Randazzo.

La tapa de la mesa fue realizada en cuarcita 'Blue Roma' (De Stefano) con un acabado cuarto de tabla en los bordes (Giannetta Mármoles). Sillas (Gris Dimensión). Lámparas Serafín (Idea Iluminación). Cuadro de Fernando Poggio (Diderot.art). Santiago Ciuffo

Hacia el sector privado

Yendo hacia el otro extremo de la cocina, nos dirijimos a los espacios privados. La bacha conformada está realizada con el mismo granito Amadeus (De Stefano) trabajado por Giannetta Mármoles. Grifería Augusta Pro en Black (FV). Santiago Ciuffo

En el vestidor (Arquimadera) se usaron las melaminas 'Terracota' y táctil 'Black extreme matt' de Faplac. Artefactos de Idea Iluminación. Ropa de Giesso. Santiago Ciuffo

El piso del baño está revestido con la placa Fast Marfil (San Lorenzo Design). Mampara (Shawer). Bacha 'Country Baja' (Ferrum) y grifería 'Grip' en Negro Mate (FV). Santiago Ciuffo

“Usé el mismo material de piedra en los baños y en la cocina porque me gusta que cuando recorrés un espacio sientas que estás viviendo en el mismo lugar, aunque las situaciones sean distintas”, agrega la arquitecta.

Desde la izquierda, fotos de Lola García Berro, Sergio Castiglione y Felicitas Bonino (Diderot. art). Santiago Ciuffo

Lámparas "Wipi" (Idea iluminación). El trabajo de madera fue realizado por el estudio Pio Auguri. Santiago Ciuffo