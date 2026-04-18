Les mostramos el departamento que Adriana Randazzo creó para Experiencia Living 2026

El hogar que imaginó para un empresario tecnológico tiene un piso de impactante diseño que inspiró un interiorismo cargado de sofisticación y confort
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Alexander Voss, el cliente que la arquitecta Adriana Randazzo imaginó al diseñar su departamento en Experiencia Living 2026, es un empresario internacional, culto y elegante por naturaleza, que usa este departamento cuando está en la Argentina.
El interiorismo de Randazzo toma como punto de partida un piso que marca el ritmo segmentando los ambientes y sugiriendo la circulación. En el living, el comedor y el dormitorio, las placas de porcelanato se combinaron en rombos de 80 centímetros de lado que funcionan como ‘alfombras’, flanqueadas por cintas que delimitan los bordes. Por su parte, los pasillos de la cocina y el vestidor se realizaron con sucesivos rectángulos.
Como el dueño de casa es fan del cine y de la música, Randazzo hizo dos lugares de estar usando dos grandes sofás con distintas profundidades; uno mirando a la pantalla y, el otro, a la magnética laguna de Remeros Beach.
El celeste es el color acento del espacio, con el que entra el concepto de la laguna. Se encuentra en distintas situaciones a lo largo del departamento.
Detalles en video
Cambio de clima
El comedor es el espacio sorpresa. Se armó con tres elementos: la mesa con las sillas, el banco y las lámparas. “Genera un clima muy privado y acogedor para sentarte en paz”, explica Randazzo.
Hacia el sector privado
“Usé el mismo material de piedra en los baños y en la cocina porque me gusta que cuando recorrés un espacio sientas que estás viviendo en el mismo lugar, aunque las situaciones sean distintas”, agrega la arquitecta.
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