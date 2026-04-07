Nuevos tonos de tendencia y una innovación que redefine el agua en casa: mirá las griferías que sorprenden y enamoran en Experiencia Living

En el marco de la muestra que ya es un éxito de público, FV despliega una serie de lanzamientos de temporada que se pueden ver y probar en vivo. Diseño, vanguardia, una puesta inmersiva y una nueva forma de vincularse con el agua en el hogar

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Tecnología y color: bajo esas dos coordenadas se organizan los lanzamientos que FV presenta en la última edición de Experiencia Living. La firma despliega desde un sorprendente desarrollo en acero inoxidable hasta nuevos tonos aplicados a sus líneas consolidadas, y suma además una primicia que concentra todas las miradas: un juego de cocina monocomando que mediante una interfaz intuitiva permite elegir entre cuatro tipos de agua filtrada: natural, fría, caliente o soda.

“Trajimos un montón de novedades”, se entusiasma Claudio Bernal, gerente de Promoción en FV, en el stand de la marca en la feria, al que describe como “una experiencia dentro de la experiencia”. El espacio permite inspirarse, llevarse ideas y apreciar el valor del agua como fuente de bienestar en nuestra vida cotidiana, todo a través de una original puesta inmersiva. “Quisimos mostrar cómo el agua atraviesa nuestros días, y cómo en esos momentos están presentes nuestros productos para aumentar el disfrute y el confort con soluciones innovadoras”, explica.

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Con presencia en los 14 departamentos intervenidos que forman parte de la muestra –que hasta el 19 de abril puede visitarse en Remeros Beach, en Tigre–, FV se luce con sus tonos de tendencia como el negro mate, brushed brass que recientemente comenzó a extender hacia todas sus líneas junto al clásico cromo: una verdadera “paleta en expansión” que amplía como nunca las posibilidades de diseño.

Claudio Bernal, gerente de Promoción en FV, en el stand de la marca en Experiencia Living Remeros Beach 2026.

Innovación y diseño en foco

“Un producto completamente nuevo y con múltiples posibilidades”, sintetiza Claudio Bernal sobre Innova, el lanzamiento que FV presenta en exclusiva en Experiencia Living (llegará al mercado recién a mediados de 2026). La grifería monocomando de cocina retoma el sistema de agua filtrada ya presente en su línea Fresh, pero lo lleva un paso más: desde una misma interfaz súper intuitiva permite elegir entre cuatro tipos de agua: natural, fría, caliente (a “temperatura mate”) o soda. Una innovación que concentra la atención del público en el stand y anticipa a la vez una nueva forma de interactuar con el agua en el hogar.

Innova llegará al mercado a mediados de 2026, integra agua filtrada y suma una funcionalidad inédita: la posibilidad de obtener, desde una misma grifería, agua natural, fría, caliente (a temperatura mate) o soda.

La nueva línea Mauna apuesta por una elegancia silenciosa, de esas que se integran a los espacios con mucha naturalidad. De contornos limpios, proporciones equilibradas y una ergonomía bien resuelta, funciona con igual solvencia tanto en baños como en cocinas. Disponible en los acabados favoritos de la marca, como negro mate, brushed brass o cromo, su versatilidad la perfila como una de esas piezas destinadas a perdurar: contemporánea, pero con vocación de clásico.

Mauna y su "vocación de clásico" en el departamento 103, by Sandy Cairncross y Florencia Villanueva.

Materialidad, sistema y fabricación local

Inox One, otro de los recientes lanzamientos, marca para FV un punto de inflexión: su primera línea íntegramente desarrollada en acero inoxidable. Con un diseño “esencial”, de líneas puras y geometrías precisas, la colección se despliega en baño, cocina y suma también una serie de accesorios con superficies de apoyo para shampoo, jabón y el celular, disponibles en acero inoxidable, acero pulido, negro mate y brushed brass.

Inox One, en el departamento 102: la primera línea de FV íntegramente realizada en acero inoxidable.

Inox One, juego de ducha y jabonera.

La línea de accesorios Armonía introduce una propuesta versátil y accesible, pensada para acompañar distintas configuraciones de baño en cualquiera de las líneas de FV. Con piezas como estantes, perchas y portarrollos con soporte, prioriza la funcionalidad (sin descuidar jamás la estética), y se integra con naturalidad a diferentes estilos gracias a sus acabados en cromo y negro mate.

Nuevos accesorios Armonía: una propuesta funcional para acompañar cualquier configuración de baño. Aquí en su versión negro mate en el departamento 002, intervenido por Pía Magri.

“Somos una empresa de origen argentino perteneciente a un grupo multinacional que es líder en el mercado hispanoamericano. Todos nuestros productos están diseñados y desarrollados por un equipo interdisciplinario que integra diseño, ingeniería y marketing, en un trabajo muy minucioso y colaborativo”, dice la jefa de Marketing de FV, Virginia Campodónico. Y concluye: “En Experiencia Living se puede ver muy claramente cómo un producto puede adquirir identidades bien diferentes según cómo se lo aplique en cada espacio. Vemos que los bronces y dorados aparecen entre los favoritos, y también una revalorización del negro. En la muestra todo eso puede experimentarse de cerca y en funcionamiento para entender cómo es que cada pieza transforma el uso cotidiano”.

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