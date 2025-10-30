Para actualizar rápidamente la casa que compraron en Rincón de Milberg, la pintaron toda de blanco

La diseñadora de indumentaria Carolina Berro Madero reformó en etapas esta casa de de treinta años donde se mudó con su familia

Daniela Rossi Escuchar Nota

“Era la casa más linda del barrio”, dice sin dudar la diseñadora de indumentaria Carolina Berro Madero sobre esta construida en los 90 en un barrio cerrado de Rincón de Milberg, en Tigre. “La fachada me llamó la atención en seguida, ese estilo campo norteamericano, con bow windows y unos peldaños que te llevan al porche”. Pero, al entrar, encontró varias cosas que no la convencieron.

Carolina en la galería del jardín: juego de mesa y sillas blanco (Casa Paz), manta (Gloria Atelier Deco), candelabros de madera y mantel (Landmark). Lámparas galponeras (Design Lovers).

Veíamos de vivir en departamento y esta iba a ser nuestra primera casa propia. Desde afuera, nos conquistó, pero cuando entré dije: ‘Uf, hay que hacerle de todo’. ¡Aunque al rato me pareció posible!

Plan de acción

Por suerte, los cambios que la pareja planeaba tenían una base sólida: la casa estaba en buen estado general (no hubo que renovar techos ni conexiones de servicios, por ejemplo). El foco estuvo en hacer de cero la cocina y los baños, cambiar los pisos y renovar los interiores, en los que Carolina desplegó su talento para el diseño con la ayuda de algunas colegas y conocidos.

Cubrieron el piso original de cerámicos con cemento alisado. Sillón modular (Esto Es Regio) hecho a medida. Cecilia Longar

“No teníamos un presupuesto grande para hacer la reforma y tampoco hubiera hecho una gran inversión, porque no siento que esta sea mi casa para toda la vida. Pero con lo que había, saqué lo mejor posible”. La primera decisión que tomó Carolina para todos los ambientes fue pintar de blanco el ladrillo visto y los techos de madera. “Eso la actualizó rápidamente. Cuando alguien viene a casa por primera vez, por lo general dice: ‘¡Qué linda casa! ¡Y qué blanca!’”.

El hogar –que no se usa– también fue pintado de blanco. Espejo ovalado (Ulmen), lámpara blanca (Édition Tupé) Cecilia Longar

Detalles que hablan

Como buena minimalista, Carolina elige muy cuidadosamente cada cosa que tiene. Del sillón modular de tendencia, muy fuera del clásico sofá cómodo, a las lámparas del comedor compradas a una artista, sus elecciones son sutiles y decisivas a la hora de diferenciarse sin perder su esencia.

Sillones con esterilla (Esto Es Regio). El cuadro en papercut es de Paper Pulse. Cecilia Longar

“Me gusta tener detalles que no veo en todas las casas. Elegí lámparas, muebles y objetos que se distinguen sin recargar. Prefiero que la casa se vea despejada”.

En la entrada, tótem de madera y cerámicas negras sobre las mesas de centro, y alfombra de yute, todo de Gloria Atelier Deco, tienda que la asesoró con el interiorismo Cecilia Longar

Espacio ganado

Una de las últimas modificaciones que hicieron fue este ambiente, originalmente pensado por los dueños de casa para ver películas al final del día, pero que terminaron usando para mucho más. “Resigné una parte del living para armarlo, ¡y al final estamos todo el día ahí! A veces, hasta comemos en la mesa baja con mis hijas. El comedor quedó más para los fines de semana, cuando vienen invitados”.

Sillón Mid Century (Esto Es Regio), mesa de centro (Gloria Atelier Deco), vaso de vidrio (Édition Tupé). Colgante (DIMM). Revestimiento de machimbre pintado. Televisor 'The Frame' (Samsung) Cecilia Longar

Sobre lo que menos le gusta de la casa: “Está todo compartimentado, no tiene comedor diario, hay muchas arcadas y escaleras, lugares muertos. No me haría desde cero una casa así, pero encontré la manera de aprovecharla al máximo”.

El área social quedó separada en tres sectores: living, sala de TV y comedor. Cecilia Longar

Antiguamente, el comedor con techo de chapa era una galería abierta. En una reforma previa, fue cerrado para usar como playroom.

Mesa y sillas 'Cesca' (Esto Es Regio). Objetos de cerámica (Gloria Atelier Deco). Lámparas (Yolegmma Marquez Studio) Cecilia Longar

Borrón y cocina nueva

Para renovar la cocina, Carolina recurrió a su amiga arquitecta Lucila Barbarosch. Allí, mantuvieron la disposición original, pero con equipamiento a medida y a estrenar. Entre otras cosas, las alacenas cubren la altura hasta el techo, e incluso la pequeña isla tiene espacio de guardado debajo de la mesada.

Muebles con frente blanco y mesada de Silestone. Lámparas de techo (Casapas). Los electrodomésticos (Smeg) acompañan la paleta. Secador de madera y tablas (Landmark). Cecilia Longar

La ventana de la cocina da al jardín, algo que ilusionaba mucho a Carolina desde el primer día. Sobre la isla, camino de lino y bowls de cerámica (Tiendas Landmark). Cecilia Longar

Transiciones

El rincón bajo de la escalera también fue mutando. Primero, tuvo la pared de ladrillo a la vista, con un sillón gris con respaldo de capitoné; ahora, todo pintado de blanco, aloja una poltrona circular.

Poltrona circula, lámpara de pie y mesa de apoyo (Gloria Atelier Deco) Cecilia Longar

En el descanso de la escalera encontraron los metros justos para crear un espacio de lectura.

Bibliotecas diseñadas a medida (Esto Es Regio), sillón (Lu Picco Living). En los estantes, objetos de cerámica (Blau). Vasija (Rancho Deco). Cecilia Longar

Atemporal

La vista desde el cuarto principal es otra cosa que a Carolina le gustó desde el primer momento. Al otro lado tiene un balcón, que está por equipar mejor para aprovecharlo más. “Me gusta que haya una sensación de frescura en todos los ambientes. El blanco está por todos lados. En menor medida, negro, color natural y no mucho más: preferí una paleta neutra y atemporal”, explica.

Ropa de cama (Las González). Banco (Esto Es Regio). El cuadro de Natural Arts. Cortinas con doble barral, uno para black out. Cecilia Longar

A tono con la vista otoñal del cuarto, los acolchados y ropa de cama de invierno se eligieron en una paleta que del avellana al crudo. A excepción de los cuartos infantiles, en el resto de la casa la paleta se mantiene.

Para reformar los baños, Carolina fue asesorada por Wanda Dubinicz, del estudio Design Lovers. En este, apostaron por los detalles dorados para la grifería, la mampara (Foschia) y el marco del espejo (Édition Tupé) Cecilia Longar

Espacios infantiles

Respaldos acolchonados (Another Home Deco) Cecilia Longar

“Las chicas duermen juntas en un cuarto pensado para descansar: no hay juguetes, televisor ni demasiados objetos”.

Aprovecharon una esquina para armar el escritorio, usando el espacio libre de abajo para guardado. Cecilia Longar

En el playroom armaron diferentes espacios: un sillón, almohadones para sentarse en el piso, un juego de mesa y sillas bajas. “Pasan mucho tiempo acá, resultó muy bien”, resume Carolina.