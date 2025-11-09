“Buscamos que cada obra lleve, aunque sea en un gesto mínimo, un vínculo con Japón”

Santiago de Chile a Kioto, culturas tan lejanas como compatibles confluyen en esta casa de Saavedra, cuya reforma expresa una visión única de materialidad, diseño y habitar.

El encuentro en Japón fue literal y simbólico. Manuel Shibuya y Mitsue Kido, arquitectos por FADU y por la Pontificia Universidad Católica de Chile, respectivamente, estaban en Kioto por diferentes motivos: él cursaba una beca relacionada a su otra profesión, la economía; ella investigaba la técnica del origami aplicada al diseño de luminarias.

La casa tiene un deck perimetral (Patagonia Flooring) y cubierta de chapa Daniel Karp

“Compartíamos la fascinación por la arquitectura y por la manera en que los japoneses entienden el vínculo entre las personas, el espacio y la naturaleza”, repasa Mitsue, evocando aquellas charlas lejanas que derivaron en su mudanza a Buenos Aires para vivir juntos e iniciar un proyecto que, en su faceta profesional, llamaron ShidŌ (指導), una contracción de sus apellidos que, además, significa “guía” o “camino que orienta”, una idea que sienten cercana a la arquitectura.

Los arquitectos Manuel Shibuya y Mitsue Kido, marido y mujer y socios en estudio Shido, a cargo de la obra. Daniel Karp

Primero fueron encargos relacionados con la comunidad budista y franquicias comerciales que sirvieron para empezar a desplegar ese universo que los contiene, hecho de madera y Oriente. El segundo gran trabajo fue su propio hogar, un PH donde experimentaron con la luz natural y la optimización de la superficie, tomando como referencia la escala doméstica nipona. El tercero (“y más significativo hasta ahora”, aclaran) es la casa que visitamos hoy.

Piso de madera natural (Patagonia Flooring); sillón ‘Encaja', conformado por tres piezas independientes con fundas (Paraná Muebles). Daniel Karp

La idea inicial era hacer los ventanales con marcos de madera, pero, finalmente, colocaron carpinterías de PVC. Más seguro y eficiente en aberturas tan grandes, permitió colocar doble vidrio térmico.

Alfombra de lana de oveja ‘Peinecillo’ (Ilo Argentino), mesa ‘Hikui’ y sillas bajas ‘Meisō’ en paraíso, diseño de Árbol Rojo (Casa Yui) Daniel Karp

La biblioteca, en foco Daniel Karp

Sobre los módulos de guardado en álamo macizo (Paraná Muebles), fotografías de Daniel Karp impresas en papel de arroz japonés Daniel Karp

Alta cocina

La fila de spots al filo del cielo raso iluminan la madera para crear un ambiente único al caer el día Daniel Karp

Amoblamiento de cocina (FS Integral Services) con mesadas de Silestone (Mármoles Dodera) y aberturas en PVC símil madera (Tesatech) Daniel Karp

Además del carácter que le da a la silueta exterior, el techo inclinado a una sola agua genera un interior dinámico y conectado visualmente, con una apertura en planta alta que invita a apreciar la cocina y a participar de su atmósfera.

La cocina se expande hacia el deck de la parrilla con mesa de chapa galvanizada ‘Domingo’ (Estudio Cantón) y sillas para exterior Daniel Karp

“Actualmente, las casas japonesas son más pequeñitas, entonces hay mucha verticalidad y transparencia para evitar el agobio de un espacio acotado. Esa estrategia de no bloquear las vistas viene de ahí”.

Transparencia, levedad, y un gran uso del terreno entre medianeras Daniel Karp

Hacia el espacio de trabajo

Hacia el frente, el living continúa en un espacio distribuidor, el estudio y el volumen de la escalera. Ya que estamos, no dejen de observar el detalle de los peldaños “llenos” de la planta alta en verde.

El banco del piano es un diseño de tres patas bautizado ‘Yatai’ por los puestos de ramen y comida callejera que se instalan y se retiran en el mismo día. Daniel Karp

“Buscamos que cada obra lleve, aunque sea en un gesto mínimo, un vínculo con Japón: en los materiales, en la relación con la naturaleza o en la concepción espacial”.

Paneles traslúcidos se deslizan dentro del volumen de la escalera al abrir el ambiente Daniel Karp

Al retirar el revoque de la medianera apareció este muro de ladrillo que se dejó a la vista y aporta una textura histórica de la propiedad.

Sobre estas líneas, el banco ‘Kiri’ ensamblado con una técnica tradicional de encastre sin clavos ni tornillos (Casa Yui) Daniel Karp

En el baño de planta baja, mesada de Silestone (Mármoles Dodera) y mueble flotante (FS Integral Services). La sorpresa son los azulejos cuadrados en brillante amarillo (Cerámica Cerart) del box de ducha Daniel Karp

“El sector de la escalera tiene mucho de mí, con un tramo de hierro esbelto que se asoma sin interrumpir vistas y una segunda sección integrada a la panelería del muro para consolidar la continuidad”, comparte Mitsue Kido.

En planta alta se accede a este espacio revestido en multilaminado de guatambú. Las puertas integradas distribuyen hacia los dormitorios. Mesa baja y asientos al estilo de los zaisu japoneses (Casa Yui) Daniel Karp

La suite

La doble altura del área social baja con la pendiente del techo hacia una escala más íntima en la zona de los cuartos para dar una sensación de cobijo que relaja e invita al descanso.

Sobre la mesa de luz hecha en madera con conectores plásticos, lámpara ‘Kuoki’ fabricada a mano en papel de piedra plegado (Casa Yui) Daniel Karp