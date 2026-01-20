Reciclaron una propiedad histórica en San Telmo para vivir, y terminaron abriendo un café y un local deco encantadores

Una obra abandonada del ingeniero Huergo resurgió del olvido gracias a la pasión de dos hermanas sin miedo a los desafíos inmobiliarios.

“Vivimos toda la vida acá, quejándonos de San Telmo, pero sin podernos ir. A los mozos de todos lados los conocemos desde que somos chicas, están las charlas con todos los vecinos... viste cómo es este barrio. Amores que matan”, dice con humor Pilar, que nos recibe junto con su hermana Dolores en su más reciente aventura: recuperar una casona firmada por el ingeniero Huergo en 1891 sobre el pasaje San Lorenzo para convertirla en vivienda.

Arranca el día en la nueva sede de Rajatabla, que además de la tienda deco incluye un lindísimo café Santiago Ciuffo

Antiguamente una tanguería, la planta baja de la casa tiene dos amplios patios y acceso desde la calle, lo que la convirtió en el sitio natural para que Dolores reubicara su local de deco Rajatabla, otro clásico del barrio que pedía expandirse.

Almohadones hechos con textiles africanos, un clásico de Rajatabla y un sinfín de enlozados en el sector que da al pasaje San Lorenzo Santiago Ciuffo

“Rajatabla empezó en Balcarce y Humberto I en 2001, cuando tenía 25 años. Hace tres meses estrenamos su nueva ubicación, con café incluido”

La tienda tiene una curaduría de textiles africanos, cestería cestería africana y colombiana, libros y enseres hogareños de diversos lugares del mundo. Santiago Ciuffo

Dolores empezó a rescatar piezas de madera maciza hace veinte años, y en un paréntesis partió a Europa y luego a África acompañando a su pareja en quehaceres diplomáticos. Instalada en Nigeria, tuvo la oportunidad de conocer Ghana, Costa de Marfil, Senegal y Sierra Leona, y cada vez que podía, se escapaba a explorar mercados locales. Así fue armando una colección que viajó a la Argentina con ella integrar el primer Rajatabla.

Phillipe, un francés enamorado de San Telmo, atiende uno de los turnos de la tienda; la perrita Gin lo ayuda con la contabilidad. El larguísimo mostrador proviene de 9 de Julio, y fue despintado para que ocupe un lugar estelar Santiago Ciuffo

“Encontramos una mercería cerrada y le compramos todo; desarmé veinte estanterías con mis manos y un martillo”, recuerda Dolores. “El mostrador es de una armería en provincia; hay mesones de sastres, de carpinteros, y otros de una curtiembre que se usaban para el traslado de cueros. La idea es reivindicar los viejos muebles de trabajo sin mucho ornamento”, sintetiza el concepto de su espacio.

Cuando parece que vimos todo, se abre otra puerta Santiago Ciuffo

El café

Aprovechando el espacio, las hermanas decidieron asociarse para sumarle un pequeño café que enriquezca la experiencia. “Quisimos generar una propuesta nueva en el barrio. Si venís a pasear de otros lados, comés algo rico, ves cosas lindas, y tenés la posibilidad de recorrer por dentro una construcción histórica de la ciudad”.

Muebles de remate y demolición para una misma experiencia estética en el café Santiago Ciuffo

Café de especialidad, pâtisserie y hojaldres, pero también platos salados para la hora de almorzar Santiago Ciuffo

El café abre de martes a domingos de 9 a 20; la tienda, en los mismos días, pero de 12 a 19. Santiago Ciuffo

“Nos parecía agobiante hacer vidrio repartido en tantos paneles distintos. Sobre calle Defensa vimos unos locales antiguos con este tipo de carpinterías muy lineales y netas, y quisimos hacer algo similar”, comparte Dolores sobre la inspiración para los cerramientos del patio.

Las carpinterías metálicas del patio tomaron el color de los mosaicos graníticos del damero Santiago Ciuffo

“Cada semana, un amigo o amiga de la casa viene a recomendar un libro para leer mientras comés o tomás algo rico. Encontrás el libro de la semana en el salón, y tenemos algunos ejemplares más por si te gustó mucho y lo querés seguir leyendo en casa”, cuentan Pilar y Dolores sobre su inciativa Leer en el Café, en colaboración con @casitadelibros.