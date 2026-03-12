Todo lo que necesitás saber sobre Experiencia Living 2026

Del 19 de marzo al 19 de abril, Remeros Beach se transforma en escenario de la muestra que reúne a referentes del interiorismo, la arquitectura y el diseño. La propuesta incluye 14 departamentos intervenidos, charlas, shows, foodtrucks y un paseo de compras. ¡Mirá todo lo que te espera!
Experiencia Living vuelve a abrir sus puertas: la cuarta edición propone descubrir 14 departamentos intervenidos por arquitectos, interioristas y diseñadores que interpretan un mismo espacio desde miradas distintas. Esta vez, la cita es en Remeros Beach: un lugar pensado para equilibrar la vida urbana con el descanso, el cuidado y la naturaleza, a solo 20 minutos de CABA (Camino de los Remeros 1585, Tigre, Buenos Aires).
Además, el circuito suma actividades pensadas para quedarse y disfrutar sin apuro. Charlas con especialistas, música en vivo, opciones gastronómicas y un paseo de compras con marcas curadas por Living completan la agenda. Acá, todo lo que necesitás saber para visitar la muestra.
Dónde, cómo, cuándo y cuánto
Dónde: Remeros Beach. Camino de los Remeros 1585, Tigre, Buenos Aires.
Cuándo: Desde el 19 de marzo al 19 de abril, de 12:00 a 20:00. Todos los días menos los lunes, que está cerrado. Como excepción, el lunes 23 de marzo (no laborable) la feria estará abierta, mientras que el miércoles 25 permanecerá cerrada.
Web: Encontrá toda la información actualizada de la expo en experiencialiving.com.ar.
Estacionamiento: Gratis.
Compra en boletería: La entrada general en boletería cuesta $20.000. Si comprás online, se suma 15% en concepto de servicio de compra web.
Compra anticipada online: Hacé click acá para ir directamente a Entrada Uno y comprar tus entradas.
Promociones y descuentos
Tanto por la web como de modo presencial, los miembros de Club LA NACION tendrán acceso a un 2x1 en la compra de entradas de martes a jueves, excepto feriados y días no laborables.
Los viernes, fines de semana y feriados el descuento de Club LA NACION es de un 20% en el valor de la entrada, por la web o de modo presencial.
Los clientes de Banco Macro (main sponsor del evento) tendrán un reintegro del 50% en la compra de entradas todos los días y sin tope, por la web o de modo presencial.
En la compra por boletería se aplican los siguientes descuentos:
- Jubilados: 20% de descuento de martes a viernes (excepto feriados) presentando carnet y DNI.
- Estudiantes universitarios: 20% de descuento de martes a viernes (excepto feriados) mostrando libreta universitaria o certificado de estudiante y DNI.
- Personas con discapacidad: Gratis con certificado único de discapacidad; el acompañante abona según lo que indique el CUD.
- Menores de 15 años: Gratis, hasta dos menores por persona.
Los descuentos no son acumulativos.
Expositores 2026
La muestra reúne a arquitectos, interioristas y estudios de diseño que intervienen departamentos completos, mostrando distintas maneras de habitar un mismo espacio.
Te detallamos quiénes son los autores de cada unidad:
- Espacio 001. Julia Saramaga + Cristela Caviglia, para Patagonia Flooring.
- Espacio 002. Pía Magri.
- Espacio 101. Rob Ortiz.
- Espacio 103. Sandy Cairncross.
- Espacio 104. El Garage – Florencia Villanueva.
- Espacio 105. Sara Plazibat, para San Lorenzo Design.
- Espacio 201. C’est Moi – Gaby López Monzón.
- Espacio 202. Estudio Leti Rocco.
- Espacio 203. Halesa Estudio – Paola Dockhorn y Milena Gerhardt.
- Espacio 204. Claudio Wertheim y Virginia Ortiz, para Zurich.
- Espacio 301. Adriana Randazzo Arquitecta.
- Espacio 302. Iván Nahas, para Woodmarket.
- Espacio 303. Línea Neta – Carolina Tencaioli y Leandro Abate.
Paseo de compras
Como en cada edición pasada, el Paseo de Compras es una parada obligada dentro del recorrido. En esta oportunidad, las propuestas combinan diseño, artesanías y materiales nobles, de la mano de estas marcas:
- Animaná: Accesorios, indumentaria y textiles para el hogar realizados con fibras naturales de los Andes y la Patagonia, que combinan saberes ancestrales con diseño contemporáneo y prácticas sustentables.
- Petite Affaire: Objetos textiles y de decoración para la mesa, la cocina, el baño y el hogar, elaborados con materiales nobles y una estética artesanal y botánica.
- Arkimia: Sartenes de hierro fabricadas en Argentina, pensadas para durar toda la vida y elevar la experiencia cotidiana de cocinar.
- Granitha: Saunas de exterior de diseño contemporáneo que transforman jardines y terrazas en espacios de bienestar y relax.
- BHYKA Home: Velas de soja, difusores y aromatizadores realizados con ingredientes naturales y presentados en envases de vidrio o de cerámica.
- Surabaya: Muebles, lámparas y objetos artesanales de ratán, madera y fibras naturales inspirados en la tradición del Sudeste Asiático.
Un plan completo
Para tomarse un descanso entre espacio y espacio, habrá foodtrucks para un bocado reparador, shows en vivo para amenizarlos, y charlas para profundizar los temas que están en el candelero.
Marcas que nos acompañan
En esta edición acompaña a Experiencia Living como main sponsor el Banco Macro.
También nos apoyan Zurich y Renault, y las siguientes empresas: Aluar, en aberturas; Colorín, con sus pinturas; las piedras naturales y sinterizadas de De Stefano y Purastone Prima; los pisos de madera de Patagonia Flooring; los pisos y revestimientos de San Lorenzo Design; las obras de arte de Diderot.art; Durlock, con sus placas de yeso de alta tecnología; las griferías y sanitarios de Ferrum y FV; las cortinas de Hunter Douglas; las placas de melamina de Faplac; los muebles para exterior de Mike; las luces de Idea Iluminación; las mamparas de Shawer; Teka, con sus cocinas, heladeras y anafes; BedTime, DS, Macro y Oblak.
Para despejar cualquier duda que despierten los materiales aplicados en los departamentos (y conocer todas sus ventajas y posibilidades en proyectos propios), vas a poder acercarte a los stands de Hunter Douglas, Durlock, San Lorenzo, Colorín, Shawer, FV y Ferrum.
Foto de recuerdo
En la entrada, te va a estar esperando la mega tapa de Living para sacarte una foto de recuerdo. ¡Subila a tus redes arrobando a @revistalivingarg así la compartimos!
Para estar al tanto de todas las novedades de la feria, seguí a @revistalivingarg o entrá a experiencialiving.com.ar.
