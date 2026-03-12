Todo lo que necesitás saber sobre Experiencia Living 2026

Del 19 de marzo al 19 de abril, Remeros Beach se transforma en escenario de la muestra que reúne a referentes del interiorismo, la arquitectura y el diseño. La propuesta incluye 14 departamentos intervenidos, charlas, shows, foodtrucks y un paseo de compras. ¡Mirá todo lo que te espera!

Escuchar Nota

Experiencia Living vuelve a abrir sus puertas: la cuarta edición propone descubrir 14 departamentos intervenidos por arquitectos, interioristas y diseñadores que interpretan un mismo espacio desde miradas distintas. Esta vez, la cita es en Remeros Beach: un lugar pensado para equilibrar la vida urbana con el descanso, el cuidado y la naturaleza, a solo 20 minutos de CABA (Camino de los Remeros 1585, Tigre, Buenos Aires).

El Paseo de compras de Experiencia Living 2025 fue éxito. Este año, sigue su conocida calidad con una selección de marcas curadas por Living.

Además, el circuito suma actividades pensadas para quedarse y disfrutar sin apuro. Charlas con especialistas, música en vivo, opciones gastronómicas y un paseo de compras con marcas curadas por Living completan la agenda. Acá, todo lo que necesitás saber para visitar la muestra.

Dónde, cómo, cuándo y cuánto

La muestra será en Remeros Beach, Tigre.

Dónde: Remeros Beach. Camino de los Remeros 1585, Tigre, Buenos Aires.

Cuándo: Desde el 19 de marzo al 19 de abril, de 12:00 a 20:00. Todos los días menos los lunes, que está cerrado. Como excepción, el lunes 23 de marzo (no laborable) la feria estará abierta, mientras que el miércoles 25 permanecerá cerrada.

Web: Encontrá toda la información actualizada de la expo en experiencialiving.com.ar.

Estacionamiento: Gratis.

Compra en boletería: La entrada general en boletería cuesta $20.000. Si comprás online, se suma 15% en concepto de servicio de compra web.

Compra anticipada online: Hacé click acá para ir directamente a Entrada Uno y comprar tus entradas.

Promociones y descuentos

Tanto por la web como de modo presencial, los miembros de Club LA NACION tendrán acceso a un 2x1 en la compra de entradas de martes a jueves, excepto feriados y días no laborables.

Los viernes, fines de semana y feriados el descuento de Club LA NACION es de un 20% en el valor de la entrada, por la web o de modo presencial.

Los clientes de Banco Macro (main sponsor del evento) tendrán un reintegro del 50% en la compra de entradas todos los días y sin tope, por la web o de modo presencial.

En la compra por boletería se aplican los siguientes descuentos:

Jubilados: 20% de descuento de martes a viernes (excepto feriados) presentando carnet y DNI.

20% de descuento de martes a viernes (excepto feriados) presentando carnet y DNI. Estudiantes universitarios: 20% de descuento de martes a viernes (excepto feriados) mostrando libreta universitaria o certificado de estudiante y DNI.

20% de descuento de martes a viernes (excepto feriados) mostrando libreta universitaria o certificado de estudiante y DNI. Personas con discapacidad: Gratis con certificado único de discapacidad; el acompañante abona según lo que indique el CUD.

Gratis con certificado único de discapacidad; el acompañante abona según lo que indique el CUD. Menores de 15 años: Gratis, hasta dos menores por persona.

Los descuentos no son acumulativos.

Expositores 2026

Pia Magri es una de las expositoras de este año. JONATHAN REICCHOLZ

La muestra reúne a arquitectos, interioristas y estudios de diseño que intervienen departamentos completos, mostrando distintas maneras de habitar un mismo espacio.

Sara Plazibat vuelve a ser parte de Experiencia Living. JONATHAN REICCHOLZ

Te detallamos quiénes son los autores de cada unidad:

La interiorista Leticcia Rocco fue parte de diversas ediciones de Experiencia Living y este año también dice presente. JONATHAN REICCHOLZ

Paseo de compras

Fragancias para el hogar de BHYKA Home.

Como en cada edición pasada, el Paseo de Compras es una parada obligada dentro del recorrido. En esta oportunidad, las propuestas combinan diseño, artesanías y materiales nobles, de la mano de estas marcas:

Animaná : Accesorios, indumentaria y textiles para el hogar realizados con fibras naturales de los Andes y la Patagonia, que combinan saberes ancestrales con diseño contemporáneo y prácticas sustentables.

: Accesorios, indumentaria y textiles para el hogar realizados con fibras naturales de los Andes y la Patagonia, que combinan saberes ancestrales con diseño contemporáneo y prácticas sustentables. Petite Affaire : Objetos textiles y de decoración para la mesa, la cocina, el baño y el hogar, elaborados con materiales nobles y una estética artesanal y botánica.

: Objetos textiles y de decoración para la mesa, la cocina, el baño y el hogar, elaborados con materiales nobles y una estética artesanal y botánica. Arkimia : Sartenes de hierro fabricadas en Argentina, pensadas para durar toda la vida y elevar la experiencia cotidiana de cocinar.

: Sartenes de hierro fabricadas en Argentina, pensadas para durar toda la vida y elevar la experiencia cotidiana de cocinar. Granitha : Saunas de exterior de diseño contemporáneo que transforman jardines y terrazas en espacios de bienestar y relax.

: Saunas de exterior de diseño contemporáneo que transforman jardines y terrazas en espacios de bienestar y relax. BHYKA Home : Velas de soja, difusores y aromatizadores realizados con ingredientes naturales y presentados en envases de vidrio o de cerámica.

: Velas de soja, difusores y aromatizadores realizados con ingredientes naturales y presentados en envases de vidrio o de cerámica. Surabaya: Muebles, lámparas y objetos artesanales de ratán, madera y fibras naturales inspirados en la tradición del Sudeste Asiático.

Un plan completo

Para tomarse un descanso entre espacio y espacio, habrá foodtrucks para un bocado reparador, shows en vivo para amenizarlos, y charlas para profundizar los temas que están en el candelero.

Marcas que nos acompañan

En esta edición acompaña a Experiencia Living como main sponsor el Banco Macro.

También nos apoyan Zurich y Renault, y las siguientes empresas: Aluar, en aberturas; Colorín, con sus pinturas; las piedras naturales y sinterizadas de De Stefano y Purastone Prima; los pisos de madera de Patagonia Flooring; los pisos y revestimientos de San Lorenzo Design; las obras de arte de Diderot.art; Durlock, con sus placas de yeso de alta tecnología; las griferías y sanitarios de Ferrum y FV; las cortinas de Hunter Douglas; las placas de melamina de Faplac; los muebles para exterior de Mike; las luces de Idea Iluminación; las mamparas de Shawer; Teka, con sus cocinas, heladeras y anafes; BedTime, DS, Macro y Oblak.

Para despejar cualquier duda que despierten los materiales aplicados en los departamentos (y conocer todas sus ventajas y posibilidades en proyectos propios), vas a poder acercarte a los stands de Hunter Douglas, Durlock, San Lorenzo, Colorín, Shawer, FV y Ferrum.

Foto de recuerdo

¡Llevate tu recuerdo de Experincia Living 2026! JONATHAN REICCHOLZ

En la entrada, te va a estar esperando la mega tapa de Living para sacarte una foto de recuerdo. ¡Subila a tus redes arrobando a @revistalivingarg así la compartimos!

Para estar al tanto de todas las novedades de la feria, seguí a @revistalivingarg o entrá a experiencialiving.com.ar.