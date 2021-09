Regreso a la Argentina. Una familia armó su nuevo hogar con detalles deco de sus destinos recorridos

“Cuando te instalás en una cultura distinta, ‘leerla’ y actuar en consecuencia implica esfuerzo; entonces, es lógico que tu casa se vuelva un oasis de confort ante lo nuevo y lo desconocido. Así nos pasó: nuestro hogar se mueve con nosotros. Lo bueno de tantos cambios es que sabemos qué es lo que realmente nos funciona”, cuenta Juliana Caviglia, dueña de casa y creadora del proyecto de decoración de interiores Casa Hygge.

Para una de sus vacaciones en Argentina, una amiga les sugirió alquilar esta casa, y acabaron por comprarla de regreso al país. “Ya en nuestra primera estadía, la estructura nos pareció excelente: techos de 3,2m, ventanales gigantes, puertas corredizas al exterior, buena distribución y luz divina. A mi marido le encantó de entrada; como a mí me gusta un estilo más moderno, al principio me costó imaginarla como propia. Pero le di una chance y, con arreglos menores para adaptarla a nuestro gusto y costumbres, hoy sé que elegimos bien”.

Después de vivir en ciudades frías, las alfombras los acompañan siempre. Acá andan descalzos o con calzado de interior.

Entre las transformaciones, abrieron la cocina al living, cambiaron algunos pisos y amoblamientos fijos, renovaron pintura interior y el deck exterior. Después, acomodaron sus objetos de colección, sus fotos, los textiles y el hogar a leña, que les recuerdan a Dinamarca y Escocia. Momento de hacer hogar, una vez más.

Los sillones del exterior tienen la misma altura que los del living para quedar solapados visualmente. Deck de WPC (Pisos Alemanes). Eléctrico, el toldo se usa todos los días.

Apoyadas sobre un estante en voladizo, fotos de Michael Dweck y de Casa Hygge.

El color azul del playroom se obtuvo con entonadores y mucha paciencia; sillón en L (Ikea) con almohadones (Casa Hygge), juego de mesa y sillitas (Ikea), láminas y mantas compradas en Costa Rica. Juliana estuvo a punto de quitar este mueble existente, pero probó pintándolo del mismo color que la pared y le gustó. Además, le agregó cajones a medida.

En el acceso al primer piso, bordado ‘Flamingo’ (Woodmarket) y banco de mimbre (Ikea). Piso de lapacho, al igual que en las habitaciones.

El cuarto de los chicos está montado simétricamente, con colores plenos y contrastantes. El verde seco de algunos textiles lo asocia con el baño en suite.

En la barra, banquetas ‘Armonía’ (Rancho Deco) y lámparas compradas en una feria. La tapa de la parrilla y las puertas fueron realizadas por Casa Hygge.

“Siempre soñé con una casa blanca, pero este color es fabuloso: el sol lo fue desgastando y, según cómo le pega, se ve diferente. No me animo a cambiarlo, porque si me arrepiento no voy a poder volver a este. ¡Es especial!”.