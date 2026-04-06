Renault Boreal desembarcó en Experiencia Living: tecnología, diseño y confort en clave SUV premium

En la muestra de diseño y decoración, la automotriz francesa presentó un nuevo SUV que propone el equilibrio entre estética y performance.

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El stand recibía a los asistentes con un vinyl bar para disfrutar de la mejor música en un entorno de diseño vanguardista. Ahí, junto a los discos más representativos de la música contemporánea, desembarcó otro ícono: Renault Boreal, el nuevo SUV del segmento C que estrena la marca en el país, y que ya inició su preventa.

Una propuesta inspirada en París

Es el cuarto año consecutivo en el que Renault participa de la muestra con un espacio de exhibición. En esta edición, quienes recorran Experiencia Living Remeros Beach 2026 van a poder conocer la gran apuesta de la marca para este año, Renault Boreal, y probarlo en test drives exclusivos, disponibles de martes a domingos, entre las 12 y las 20 h.

El stand rinde homenaje a Le Défilé Renault de los Campos Elíseos a través de una pasarela circular. Propone un recorrido sensorial que incluye un espacio dedicado a la exhibición del merchandising “The Originals” y un sector para seleccionar vinilos y disfrutar de la música.

La experiencia se completa en el Vinyl bar del stand de Renault, para escuchar la mejor música.

Para acompañar el concepto, Renault se unió al diseñador de interiores Iván Nahas, convirtiéndose en el aliado perfecto para acompañarlo durante Experiencia Living.

Un nuevo estándar en su segmento

El nuevo SUV consolida la etapa de renovación de la gama de vehículos Renault. Destinado a los mercados fuera de Europa, manifiesta una estrategia de crecimiento centrada en fortalecer la presencia de Renault en el segmento C de forma duradera en más de 70 países.

El asiento del conductor posee función de masaje, memoria y ajuste lumbar.

Con 4,56 metros y un despeje de 213 mm, Renault Boreal se posiciona dentro del segmento C-SUV con una impronta sólida. Su frente robusto, acompañado por la nueva identidad de marca y llantas diamantadas de 19 pulgadas, refuerza un carácter moderno, que dialoga con las tendencias globales del diseño.

El interior ofrece un amplio espacio y el baúl, con una capacidad de 586 litros, responde a las necesidades de uso familiar. Detalles como la consola central alta, el techo solar panorámico con apertura eléctrica y la cámara 3D de 360° elevan la experiencia de uso.

La tecnología ocupa un lugar central: el sistema multimedia openR link, con pantalla de 10 pulgadas, se combina con un cluster digital del mismo tamaño para ofrecer una experiencia completamente integrada. A través del ecosistema Google built-in, el vehículo incorpora servicios como Google Maps, Google Assistant y acceso a más de 100 aplicaciones mediante Google Play. Con tres años de conectividad gratuita, el sistema consolida un entorno digital intuitivo, personalizable y siempre actualizado.

La tecnología ocupa un lugar central: el sistema multimedia openR link, con pantalla de 10 pulgadas se combina con un cluster digital del mismo tamaño.

En términos de conducción, Renault Boreal ofrece cinco modos configurables a través del sistema multi-sense, junto con una ambientación interior personalizable mediante 48 colores de iluminación ambiental. El rendimiento también acompaña, con un torque de 250 Nm que garantiza una respuesta ágil tanto en ciudad como en ruta. La seguridad es otro de los pilares: bajo el programa “Human First”, el vehículo incorpora 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

El sistema Harman Kardon de diez altavoces genera una experiencia sonora premium, apta para los más exigentes.

El confort se completa con una experiencia sonora premium desarrollada junto al músico Jean-Michel Jarre, materializada en un sistema Harman Kardon de diez parlantes. A esto se suman asientos delanteros con función de masaje y memoria, cargador inalámbrico para smartphones, apoyabrazos trasero con portavasos y una sofisticada firma lumínica full LED con secuencias de bienvenida y despedida.

Podés conocer las prestaciones de Renault Boreal hasta el 19 de abril en Experiencia Living. Encontrás más información en Renault.

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