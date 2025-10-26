Te mostramos en detalle la renovación de una casa pionera de Nordelta

Una casa histórica de Nordelta se renovó totalmente para convertirla en lo que siempre debió ser: una casa más de lago que de ciudad

Lucrecia Álvarez y Pompi Gutnisky Por Escuchar Nota

El dueño de casa y el estudio Grin Arquitectos decidieron eliminar para siempre balaustradas, molduras de yeso, divisiones y ventanas tradicionales en esta casa frente a la laguna. Es que, en los 2000 que buscaban calma, seguridad y nuevas oportunidades inmobiliarias, se traspolaban a la lejanía muchos proyectos de estilo cuasi urbano; todavía no se había generalizado el uso de plantas libres para que nada quede fuera de la órbita de la naturaleza.

El nuevo ingreso propone una entrada más lenta, pero sin esperas. Será más bien un camino a recorrer Pompi Gutnisky

“El antiguo ingreso, con escalones y visera, se recreó como un jardín cubierto, separado del exterior con una puerta pivotante de WPC y conectado al interior mediante una gran puerta de vidrio”, nos explica Adriana Grin.

Una transcición de frescos claroscuros, para ir bajando el ritmo no bien se entra Pompi Gutnisky

Entrar es sentir qué significa una planta libre. La vista fluye al agua deslizándose por un solado continuo donde las columnas revestidas en madera ayudan a sectorizar o son soporte de bibliotecas traslúcidas.

LIVING casa en Nordelta Arquitecta Adriana Grin Pompi Gutnisky

“Hay un gran retorno del Travertino”, dice Adriana Grin tras su paso por las últimas ferias de Milán, hablando de las nuevas placas que eligió para el piso de las áreas sociales. Fue pensando en el mantenimiento que no eligió madera, pero tampoco la descartó; es más, la entrada se diferencia por el techo de madera, más práctica arriba que abajo, donde exigiría muchos cuidados.

Sofá esquinero (diseño de Grin Arquitectos) y almohadones (Ramos Generales). Alfombra (Elementos Argentinos). Pompi Gutnisky

Mesas bajas en corteza (Landmark). Lámparas (Compañía Nativa) Pompi Gutnisky

En un espacio integrado, la creación de sectores con atmósfera y funciones propias es todo un arte, como lo muestra el paso del living al rincón zen con chimenea.

LIVING casa en Nordelta Arquitecta Adriana Grin Pompi Gutnisky

El treillage es un recurso que me gusta muchísimo. En el espacio de guardado junto a la ventana, crea una transición blanda entre el verde que ofrece el ventanal y el muro de piedra de la chimenea.” — Arq. Adriana Grin, a cargo de la reforma y el interiorismo

Colchonetas (Grin Arquitectos) con almohadones (Ramos Generales). Alfombra (Graciela Churba). Pufs de seagrass (Mirador por el Mundo). Cortinas de Hunter Douglas (Arteplano). Pompi Gutnisky

Este rincón de estar muy zen está protegido por el techo de roble y la biblioteca (Grin Arquitectos) en una disposición que dirige la mirada a la chimenea de material con leñero.

Materiales activos

“La piedra se retoma en la pared que divide parcialmente la cocina del living-comedor. En esta obra, una de las premisas más importantes fue la participación ‘activa’ de los materiales en la ambientación”, dice Grin, que con madera, mármol y piedra logró un resultado elegante, relajado y cálido.

Hamaca (Increa) Pompi Gutnisky

Robustas o transparentes, las divisiones parciales para definir usos posibles fueron el modo en que se articuló esta amplia planta baja sin desaprovechar sus metros.

Mesa de comedor y luminarias (Compañía Nativa). Sillas (Landmark). Pompi Gutnisky

La arquitecta Leticia Gemelli, socia de Fábrica de Luz, estuvo a cargo del diseño de iluminación. De su local provienen los artefactos y luminarias.

El muro oculta parcialmente una cocina que, de todos modos, queda bien integrada por la elección de materiales Pompi Gutnisky

En línea con la cocina, un quincho con cerramiento de vidrio plegable.

Muebles de Arquimadera y mesadas en Silestone ‘Gris Expo’ (Ragolia). Banquetas (Increa) Pompi Gutnisky

¡Al quincho y la pileta!

Parrilla (Apunto, sistema de asadores). Vajilla (Volf). Cristalería (Potiers Home) Pompi Gutnisky

Mesa (Landmark). Sillas (Increa). Lámparas (Compañía Nativa) Pompi Gutnisky

Entre las intervenciones de las paisajistas Beveraggi y Sambresqui estuvo el agregado de una playa de arena al borde del agua Pompi Gutnisky

De la fachada original, ahora revestida en madera tras la reforma de Grin Arquitectos, solo se conservaron los techos de tejas.

Arriba, desde afuera

El paisajimo del balcón corrido con vista a la laguna junto a la suite principal Pompi Gutnisky

Así como comentamos el uso de divisiones parciales en planta baja, la suite principal no tiene más muros divisorios. Tanto el vestidor como el baño, el escritorio y sector de descanso están separados por vidrios, para tener vista abierta desde cada uno de esos puntos.

Cama (diseño de Grin Arquitectos). Sábanas, mantas y pie (Ramos Generales). Mesa ‘Corchea’ (Federico Churba). Lámparas de pie (Fábrica de Luz) y colgante (Compañía Nativa). Alfombra (Mihran). Cortinas mini band de Hunter Douglas (Arteplano) Pompi Gutnisky

Con la reforma, los ventanales en esquina ya no son privilegio de unos pocos ambientes sino un recurso extendido. Nuevamente, el cielo raso de madera funciona como elemento acogedor y conector.

Cerca de la cama, el escritorio (Arquimadera) se apoyó junto a un nuevo muro de piedra, en un rincón que reitera los colores predominantes: blanco, negro, gris, beige. Cielo raso en madera (Patagonia Flooring) Pompi Gutnisky

A continuación de la zona de descanso y el escritorio, sigue el espacio de vestidor (Arquimadera). Pompi Gutnisky

Sauna (Hidrotor). Los pisos de la suite se unificaron en porcelanato símil madera de Vite (SBG), pensando en una circulación despreocupada desde la zona húmeda Pompi Gutnisky

La convivencia íntima con la naturaleza está subrayada por la obra en el cielo raso, en un motivo que respeta el clima zen de la propuesta general y su gama de colores.

Mesada de Silestone ‘Miami White’ con bachas integradas (Ragolia) Pompi Gutnisky

Último paseo por el jardín

Hay opciones: meterse en la pileta o en el jacuzzi, que tiene su propio espacio en la cabecera. Junto al cerramiento vidriado del quincho (Cristal Box), muebles aptos para exteriores (Mike) Pompi Gutnisky

Junto al extremo de la pileta que aloja el jacuzzi, reposeras de fibras naturales (Mirador por el Mundo) Pompi Gutnisky

Teniendo en cuenta la vista privilegiada, se cuidó el diseño de iluminación exterior para que los deslumbramientos no disolvieran la magia de la noche.