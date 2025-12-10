Así vivimos el 2025: las 10 notas más leídas de Living

Descubrí cuáles fueron las notas que más atraparon a nuestros lectores online este año: varias de ellas también llegaron a la tapa de nuestra revista

1. Tiny Houses Patagónicas

La historia de cómo Matías, Soledad y Marcelo eligieron vivir en tiny houses en los alrededores del lago Lolog, en Neuquén, para conectar con la naturaleza y adoptar un estilo de vida más simple y sustentable. Estas viviendas mínimas, prefabricadas y eficientes, ofrecen confort en pocos metros y se integran al paisaje patagónico. Cada protagonista comparte su experiencia: Matías creó su propio proyecto, Alun Tiny House; Soledad desarrolló el complejo turístico Encuentro Silvestre, diseñando y fabricando muebles; y Marcelo, tras un cambio personal, instaló su hogar y taller de tejido artesanal. Volvé a leer la nota completa acá.

Prefabricadas. Las unidades de Alun Tiny House salen del taller listas al 90%; al llegar al lugar elegido, solo hay que apoyarlas en las plateas y conectarlas a los servicios.

2. Casa de campo en Corrientes

“Jamás pensamos que era una posibilidad real mudarnos acá de modo permanente. Pero en la vida, nunca se sabe”, nos confesó la decoradora Victoria Saiach que en 2008 construyó una casa de campo en Santa Ana, Corrientes, pensada para escapadas de fin de semana, pero un problema de salud de su marido cambió los planes y la llevó a mudarse allí de manera permanente. El hogar, de estética colonial con galerías y techos altos, se transformó en un espacio cálido y funcional que refleja su estilo sencillo y atemporal. Acá, pueden volverla a ver en detalle.

Para el proyecto y la obra, Victoria convocó a la arquitecta Agustina Garay. El interiorismo corrió por cuenta suya y de su hermana y socia en L’Épicerie, Paula Saiach. Maia Croizet

3. El hogar de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo

La casa de la pareja es el resultado de una reforma integral que refleja sus pasiones compartidas por el diseño, el arte y la funcionalidad. Con ambientes amplios, detalles de autor y una estética moderna, el hogar combina carácter y confort en cada rincón, desde la cocina de inspiración neoyorquina hasta el playroom familiar. “El living dice mucho de nosotros: es formal y también acogedor. Pusimos el alma acá, todo lo que nos gusta”, afirmó Lara, destacando la impronta personal que define este espacio pensado para convivir y disfrutar. Si te la perdiste o querés volver a ver la nota, hacé click acá.

“Tenemos las cosas muy organizadas en cuanto a cómo somos: Fede es muy feliz diseñando una casa y yo disfruto de eso; además, tiene conocimiento y me encanta lo que hace; entonces, él se ocupa de todo lo estético”, nos contó Lara. Santiago Ciuffo

4. Una reforma que optimizó cada metro cuadrado

Estudio Planta, liderado por Irene Joselevich y Ana Rascovsky, transformó una casa en Palermo Chico en un proyecto que optimiza cada metro cuadrado mediante un diseño en altura, patios internos y espacios conectados con el exterior. La reforma incluyó áreas sociales en planta baja, dormitorios en niveles superiores, una terraza con pileta y detalles pensados para dar luz y amplitud. “Antes se vivía con menos luz”, señala Ana Rascovsky, quien redefinió la distribución para lograr una impronta moderna y abierta, sin perder funcionalidad en un lote reducido. ¡No te pierdas esta increíble remodelación!

Como el pasto es poco recomendable en un patio acotado y pegado al interior, unificaron con mármol ‘Tundra Grey’ (United Stone) el piso y la pileta. Santiago Ciuffo

5. Nuevos comienzos: de un barrio cerrado a Recoleta

Hace once años, la interiorista Inés Muzzio decidió dejar su casa en un barrio cerrado para mudarse con su familia a un departamento antiguo en Recoleta, buscando cercanía, luz y conexión con la ciudad. La reforma devolvió la planta original, incorporó patios y renovó cocina y baños, marcando el inicio de su carrera en interiorismo. “La casa debe generarte alegría y placer: tiene que ser un lugar que te abrace, que te resulte cómodo y que cumpla bien”, resume Inés, quien hoy combina piezas de diseño y arte en un espacio pensado para disfrutar.

“Demoler fue clave, porque le devolvió a la casa mucha de la luz y ventilación natural que tenía”, cuenta Muzzio del departamento resultó tapa de nuestro número de febrero. Santiago Ciuffo

6. Un hogar que crece en familia

“La casa une lo viejo y lo nuevo; eso tiene algo especial. La reformamos en diferentes etapas, al ritmo que fue cambiando nuestra familia”, nos contó la cocinera y sommelier Felicitas Pizarro, que decidió transformar la casa de su abuela en Del Viso, antes usada como vivienda de fin de semana, en un hogar cómodo y funcional para su familia. La reforma se realizó en etapas: primero la cocina, luego el quincho y la pileta, y finalmente una ampliación que sumó luz, espacios sociales y dormitorios. Volvé a leer su historia acá.

El techo, antes de tejas, ahora es de chapa acanalada. Conservaron la fachada original de ladrillos. Jonathan Reiccholz

7. Las Pavonias: donde todo florece

“Esto era originalmente un basural que luego fue rellenado, así que el suelo tiene un compost tremendo”, cuentan Ana y Delfina Pavón, quienes transformaron el terreno de su padre en Tigre en un espacio único: construyeron sus casas con materiales reciclados y detalles vintage, y crearon el vivero Las Pavonias, hoy un negocio floreciente. Con ayuda de su padre arquitecto (Alberto Pavón), levantaron construcciones en seco y un invernadero, sumando huerta, talleres y un jardín botánico que atrae a clientes y vecinos. ¡No te pierdas la nota completa!

Las Pavonias recibe la visita no solo de paisajistas que hacen huertas para sus clientes, sino también de particulares que encuentran acá plantines adecuados para cada estación. Importante: los cuidan con productos ecológicos. Santiago Ciuffo

8. Una pareja encontró el departamento de sus sueños en Recoleta

“Estaba impecable, con pisos y aberturas originales intactas. Mi objetivo fue potenciar esa esencia desde el interiorismo y hacerlo funcional para una pareja joven”, explica Cecilia Gómez Abuin, de Monoestudio. La propiedad de 1912, reciclada con respeto por su carácter histórico, se transformó en un espacio que combina la majestuosidad de sus detalles clásicos con muebles contemporáneos y soluciones modernas, logrando un hogar cálido y práctico tras dos años de obra. Volvé a ver este departamento fuera de serie acá.

En el comedor formal, ubicar sillones dobles en las cabeceras permitió reducir la cantidad de sillas sin resignar lugares. Vistiendo los ventanales, livianas gasas de lino para que pase la mayor cantidad posible de luz. Magalí Saberian

9. Tres socios y un refugio en la ciudad

Como inversión para alquiler temporario, tres socios compraron un departamento en Retiro, pero mientras lo renovaban junto a la arquitecta Cecilia Fidanza, decidieron conservarlo para disfrutarlo en familia. El edificio, de 1910 y estilo clásico francés, se puso en valor con una intervención que priorizó la luz y la calidez sin alterar su arquitectura original. “El plan original era simple: hacer el departamento flexible y atractivo para alquilar. Primero llegó una mesa, después una cama… y uno de ellos vino a pasar unos días con su familia en ‘modo turista’ en su propia ciudad”, cuenta Fidanza, sobre el flechazo que transformó el proyecto en un hogar compartido. Hacé click acá para leer la nota completa.

La arquitecta Cecilia Fidanza, a cargo del interiorismo, y la postal que se ve desde la ventana. Javier Picerno

10. Persistencia y pasión: la casa que Mora Barber se negó a derribar

“Estaba enamorada de la casa y quería mejorarla, pero tenía graves problemas de cimientos. Me decían que era más fácil y barato tirarla abajo y hacer otra. Pero persistí, y pude renovarla de manera artesanal”, nos contó la diseñadora y artista Mora Barber. Tras años de estar viviendo en el exterior, volvió a Bariloche -donde nació y creció- y decidió recuperar la casa que había comprado con su marido, a pesar de los problemas estructurales. Reviví esta historia de renovación total acá.