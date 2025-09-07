Todo lo que necesitás saber para pintar viejos muebles con nuevos colores

Con una simple capa de pintura, la recuperación de estas piezas pueden resignificar cualquier ambiente

Más allá de darle ese toque deco a tu hogar, los muebles pintados transmiten emociones y transforman espacios con alma. En tiempos de producción masiva, elegir lo artesanal es volver a lo esencial.

En el loft del diseñador francés Lionel Peralta en La Algodonera vimos una biblioteca pintada de amarillo que tomaba la doble altura con energía Santiago Ciuffo

“Para mí, lo único sagrado es crear algo nuevo y pintoresco. Mis primeros recuerdos de muebles pintados son en el campo, donde por una cuestión de higiene y mantenimiento, se protegían con esmaltes brillantes”, nos contó Fernando Diez de Don Terrenal, su emprendimiento donde restaura y recicla muebles y objetos encontrados en la calle y en ferias de segunda mano.

Para Fernando, Don Terrenal nació como un hobby, una actividad que hacía en sus ratos libres. Con los años, el emprendimiento creció y se dio cuenta de que le gustaba más de lo que esperaba. Cortesía Fernando Diez

“El reciclaje es la razón de ser de mi proyecto, que nació para aprovechar restos de maderas nobles o muebles olvidados. Eso me permite jugar más, porque no suelo restaurar secretaires antiquísimos donde tenga que respetar su estilo y valor”.

El departamento del fotógrafo José Pereyra Lucena en un último piso en Retiro. Pompi Gutnisky

¿Cómo empezar?

Para los recién llegados, Don Terrenal aconseja que empiecen por un mueble chico y pintura al agua, para que la tarea sea más sencilla.

Para su jardín, la diseñadora Yanina Screpante eligió un juego de hierro de un galpón de antigüedades en Capilla del Señor y lo pintó de azul. Javier Picerno

“Es importante que la pintura no esté muy espesa. Es preferible dar más manos pero que no se marque el pincel o chorreen gotas y hacerlo un día lindo para poder ventilar y que seque bien. También, elegir colores que nos saquen una sonrisa y nos iluminen el alma”.

La diseñadora de interiores Sarah Ord compró el mueblecito y el botiquín online y los renovó con el mismo color greg cox

En búsqueda de sentido

Hay muebles que fueron hechos para toda la vida y, desprenderse de ellos porque ya no nos gusta su color o no nos identifican, puede resultar un desperdicio de una gran oportunidad: la de pintarlos y restaurarlos y así, darles una nueva vida.

Juan Augusto Laplacette y Mariano Daniel Manzi, pareja fanática de la decoración, llenó de color y personalidad cada rincón de su departamento en Caballito. Santiago Ciuffo

La restauración de estas piezas se convirtió en una de las tendencias más fuertes en decoración de interiores, que revive ese amor por lo vintage y la posibilidad de personalizar cada espacio con piezas únicas, accesibles y repletas de carácter.

Sillas altas tipo ‘Mar del Plata’ en versión verde Mariana Pardal

Combinando lo artesanal y lo artístico, la práctica se adapta a cualquier estilo como el boho chic, el nórdico, el mediterráneo y el rústico o campestre.

En el comedor de la casa de la artista plástica Alicia Goñi en La Pedrera, la mesa fue comprada en un remate y pintada de un violeta intenso por la artista. Pompi Gutnisky

La técnica puede aplicarse a mesas, sillas, cómodas e incluso puertas. Además, la huella humana le da ese toque artesanal y de expresión personal a un hogar, fuera del que le puede dar un mueble producido en serie y que muchos tienen en sus casas.

Sillones y mesita de mimbre recargadas Mariana Pardal

Cada mueble recuperado cuenta una historia, y su presencia transforma los espacios en lugares con alma.

A estas viejas sillas provenzales les pintaron los asientos de paja. ¡Y en combinación con la estantería! Mariana Pardal

Cuestión de color

“Es muy habitual encontrar aparadores, mesas o bancos largos en tonos celestes, rosados o amarillos. Al vivir en La Boca, las maderas que reciclaba tenían restos de colores propios del barrio. Esa paleta me inspiró y empecé a usarla en diferentes repisas, percheros y otros muebles”, dijo Diez.

Un tetris lleno de color para guardar los juguetes de los más chicos. MARIANA PARDAL

Colores como el verde, azul, beige tostado y blanco antiguo son de los más elegidos para crear ambientes cálidos, relajados y acogedores. Mientras que el terracota, ocre y azul profundo se reservan para piezas que busquen destacar.

Una vieja vitrina se convirtió en un cancherísimo zapatero azul. Santiago Ciuffo

Las técnicas

Para lograr un estilo vintage, los colores pasteles y la técnica de pintura a la tiza o chalk paint a base de agua es ideal para un efecto desgastado. Mediante el uso de lijas y ceras, es la más popular por su fácil aplicación, excelente adhesión a casi cualquier superficie, secado rápido y acabado mate. Es muy usada por principiantes, ya que no requiere una preparación previa de la madera.

'Mesa Angostura' (Don Terrenal) pintada en azul petróleo con desgaste suave y tiradores de bronce y nácar. Cortesía Fernando Diez

En cambio, para un estilo más moderno, es mejor apostar por colores vibrantes o la técnica color drenching, que consiste en pintar paredes y muebles del mismo color para generar un efecto envolvente.

Un rincón de la casa de Pablo Ledesma, verdadero mago de la madera Santiago Ciuffo

“Dependiendo de la pieza, el material y la funcionalidad suelo usar pinturas a la tiza, al agua o al solvente; siempre con pincel. Y, aunque ya no estén de moda, me gusta jugar con pátinas o decapados que renuevan sin tapar la historia de la madera y sus texturas”, aseguró Diez.

Un mueble de anticuario con persianas pintado en negro e intervenido por el letrista Victoria García Baltar. Pompi Gutnisky

“Todos somos distintos, y está bueno que la paleta de nuestros muebles refleje esa diversidad”

Las cortinas de baño rayadas hacen alusión a la carpa de un circo y el mueblecito de madera se pintó a tono. Santiago Ciuffo

Si buscamos un estilo rústico y natural, el lavado a la cal es el indicado. Esta técnica aporta textura y permite que las vetas de la madera se mantengan visibles. Si queremos una inspiración más provenzal o campestre, la técnica ideal es la de decapado y pátinas suaves, que aporta profundidad y carácter.