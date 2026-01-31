Un arquitecto argentino nos muestra cómo remodeló su casa en Miami con estilo cálido y simple

El arquitecto argentino Marcelo Fernández rememora cada detalle de esta encantadora casa que refaccionó y ambientó para vivir junto a su pareja

“Siempre que veo una propiedad que necesita mucho trabajo, me tienta”, confiesa el arquitecto argentino Marcelo Fernández, que desde hace años vive en una zona residencial de Miami. Y su conexión con esta casa con “buenos huesos” y vistas a un campo de golf fue inmediata, aun que en su opinión tuviera muchas adiciones mal hechas.

LIVING casa en Miami Arq. Marcelo Fernández Magalí Saberian

Cuando fue a visitarla con un agente inmobiliario, conoció a la dueña, que si bien tenía una oferta mejor quería asegurarse de que los nuevos dueños no la de molieran. “Le prometí que la iba a conservar y lo hice”. Durante casi un año, Fernández trabajó en restaurar la estructura para luego actualizar carpinterías, techos, plomería y electricidad con un estilo muy equilibrado entre lo moderno y lo clásico. “No me atrae un proyecto que tenga poco para arreglar: como siempre quiero hacer las cosas a mi gusto, prefiero comprar algo en mal estado. Quedó muy simple, pero al mismo tiempo muy cálida”, nos contó, recién llegado a Buenos Aires, donde pasa varios meses al año.

Entramos

“La escalera tenía un pasamanos divino que se perdió por error durante la obra. “Lo sacamos para arenar y terminó en la basura. En su lugar, puse el vidrio porque lo exigían las normas, aunque no era la idea original”, nos dice Marcelo, que compartió generosamente tanto datos como anécdotas.

"Esta vuelta al mundo la compré en Hudson, un pueblito al norte del estado de Nueva York que descubrí cuando estaba renovando la casa de campo de una clienta. Tiene anticuarios maravillosos" Magalí Saberian

“Donde vaya, busco curiosidades. De hecho, la relación con Susana [Giménez] comenzó profesionalmente, porque conocía mi fama de rastreador, y hoy somos muy amigos. A los dos nos gusta salir de compras por Miami: siempre encontramos objetos, muebles o papeles fuera de lo trillado para sus casas”.

En el living más formal, sillones ‘Febo’ en gris petróleo de Maxalto, la línea sofisticada de la italiana B&B, de la que Marcelo es fanático. Sofá tapizado en lino gris y mesa ‘Litt’ en vidrio y acero de Gabriele y Oscar Buratti Magalí Saberian

Detalle de un estable-móvil de Alexander Calder sobre la mesa ratona Magalí Saberian

En primer plano, la mesa ratona espejada indica la conexión entre los dos livings, de distinta impronta Magalí Saberian

“La lámpara colgante de este living era de una clienta, que ya no la quería. Cuando vio cómo quedaba acá ¡la quiso de nuevo!”, cuenta Marcelo entre risas.

Un nuevo sofá de Maxalto en el living junto a la galería Magalí Saberian

Cuando entré, me dije: quiero una casa blanca, con cerramientos negros y mucha madera clara. Y Miami, la verdad, te hace todo muy fácil: tenés variedad para conseguir lo que sea, donde sea.” — Arq. Marcelo Fernández, dueño de casa y al frente de la remodelación

Escultura de casitas del artista italiano Fausto Melotti. Magalí Saberian

Equilibrar lo moderno

“En una casa moderna, siempre tenés que aportar un toque clásico. La lámpara Fortuny del comedor, por ejemplo, es algo súper distinguido que puede estar en un palacete en Venecia y al mismo tiempo convivir perfectamente con un entorno contemporáneo”, dice Marcelo hablando de uno de sus objetos favoritos.

Mesa de comedor (Crate & Barrel) y vajilleros de madera (Maxalto). Lámpara de la antigua casa Fortuny, fabricada en Venecia con seda pintada a mano. Magalí Saberian

Desde el comedor queda claro el nexo entre los dos livings vistos más arriba, un vínculo que subrayan prolijamente los vanos revestidos en madera.

“Cuando conocí estas lámparas, me flecharon. En mis casas las pongo donde se pueda, porque me parecen realmente únicas” Magalí Saberian

Cocina con salida al jardín

La cocina sumó dos puertas-ventana para ampliar la vista y tomó la misma paleta neutra del resto de la casa. “Al elegir los colores, creo que tenés que ser respetuoso del clima del lugar. Y en Miami, veo todo en tonos muy claros”.

Carpinterías de aluminio en color negro, isla en madera de roble, cortinas romanas a rayas y banquetas de caña estilo bistró francés (Serena & Lily). Magalí Saberian

Setalle de juego de té firmado por el artista uruguayo Páez Vilaró que le regaló una amiga. Magalí Saberian

El toldo en el extremo derecho de la casa señala la ubicación de la cocina Magalí Saberian

Un detalle especial

“Cuando vi el trabajo de Carmen Almon, me imaginaba que eran pinturas, pero cuando en un viaje por Francia llegué hasta su atelier −después de mucho investigar, porque nadie la conocía− me di cuenta de que eran esculturas botánicas en láminas de cobre. Le compré algo a ciegas, porque no tenía nada terminado como para que me llevara en el momento, y me lo envió tiempo después. Me parece maravilloso lo que hace, es súper realista”.

La escultura botánica de Carmen Almon, uno de sus últimos hallazgos Magalí Saberian

Desde arriba

Desde el cuarto principal en planta alta, magníficas vistas al jardín y al campo de golf. Marcelo con su perrita Elsa junto a la pileta Magalí Saberian

La planta alta fue reservada para la suite principal, con vestidor y baño, resultante de la unión de dos cuartos. “Acabo de comprar un departamento en Buenos Aires e hice exactamente lo mismo”, compartió Marcelo.

Cama en lino color natural (Maxalto) con butación, base y respaldo tapizados en el mismo material Magalí Saberian

“Siempre busco que mis dormitorios sean muy tranquilos. Estoy todo el tiempo mirando materiales para clientes, y cuando por fin llego a mi cuarto, quiero que se sienta como un spa”.

El paso al baño se da mediante una puerta doble Magalí Saberian