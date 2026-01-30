Un refugio familiar en el Baix Empordà con luz, texturas y diseño para disfrutar

Una propuesta contemporánea y un vínculo con la naturaleza definen esta casa familiar, pensada para vivir sin prisas

Camila Blousson Escuchar Nota

En el pintoresco paisaje del Baix Empordà, en Girona, se alza una casa proyectada para un matrimonio y sus dos hijos, donde las líneas contemporáneas conviven con la calidez propia del Mediterráneo.

La cocina en L es funcional y liviana, con muebles blancos y estanterías de madera clara. La isla central, acompañada por taburetes de madera, introduce textura y calidez, rompiendo la monocromía sin perder armonía. Stella Rotger

La arquitectura estuvo a cargo de Damián Ribas, mientras que el interiorismo lo desarrolló Clara Joly D’Aussy, fundadora de D’Aussy Interiors, estudio especializado en segundas residencias diseñadas para familias que buscan calma y conexión con la naturaleza. Su intervención aportó un carácter elegante y descontracturado a cada ambiente, acentuando la esencia mediterránea del proyecto.

El arquitecto Damián Ribas y Clara Joly D’Aussy de D’Aussy Interiors, a cargo del interiorismo. Stella Rotger

La casa familiar se integra con naturalidad en su entorno: arquitectura, paisaje e interior se conectan con suavidad para crear una atmósfera serena. La esencia rústica del Empordà —su ritmo pausado, su conexión con la tierra y su luz inconfundible— se refleja en esta nueva construcción que invita a reencontrarse, desconectar y, al mismo tiempo, vivir plenamente el día a día.

El comedor apuesta por lo simple: una mesa circular blanca con sillas de ratán, iluminadas por una gran lámpara de papel de arroz, que aporta frescura y una ligereza visual y refuerza la estética mediterránea del conjunto. Stella Rotger

El living, verdadero corazón de la casa, se vuelve un espacio cálido y envolvente gracias a la chimenea ubicada frente a un sofá de lino, enmarcado por grandes ventanales que inundan el ambiente de luz natural y favorecen la ventilación cruzada.

Este sector de la casa destaca por su estrecha relación con el exterior y por los techos inclinados de madera, pintados en un 'blanco roto' que potencia la luminosidad y genera una sensación inmediata de amplitud. Stella Rotger

El hogar se desarrolla por completo en planta baja y se organiza en dos volúmenes rectangulares: uno destinado a las áreas sociales y otro al sector privado. Ambos quedan unidos por un cuerpo central de acceso que actúa como articulador del conjunto.

"Me paseo por espacios vacíos o por planos imaginando recorridos, vistas por la ventana y situaciones cotidianas", nos contó la interiorista Clara Joly D’Aussy. Stella Rotger

“La obra estaba a medio hacer y necesitaban apoyo para tomar decisiones que no tenían previstas. Mi tarea fue acompañarlos y brindarles herramientas para visualizar, planificar y avanzar con seguridad”, cuenta Clara Joly D’Aussy. Desde ese rol, guió a la familia en elecciones clave: acabados, mobiliario, iluminación y piezas diseñadas a medida, afinando cada detalle para que la casa respondiera a su forma de vivir.

Serie de objetos seleccionados especialmente por Clara Joly D’Aussy, la interiorista. Stella Rotger

Del otro lado del espacio principal, una zona de estudio elevada funciona como rincón íntimo para trabajar o leer. Sus paredes revestidas con estanterías de roble, decoradas con cerámicas y objetos en tonos blancos, suman profundidad y serenidad sin sobrecargar.

Objetos artesanales, ramas frescas y una paleta natural realzan la calidez del interior, donde cada detalle suma textura y simplicidad mediterránea. Stella Rotger

“Seleccionamos materiales auténticos y sostenibles: maderas recicladas, metales variados, cerámica, papel y tejidos naturales como lino o algodón. Todo pensado para crear una atmósfera acogedora y funcional, sin artificios”, agregó la interiorista, cuya intervención le dio al hogar un toque no solo mediterráneo cálido sino atemporal.

Los exteriores

Texturas naturales y piedra a la vista refuerzan el espíritu mediterráneo en este rincón sereno de la casa. Stella Rotger

La casa cuenta con materiales nobles y de proximidad: piedra con junta seca, toba catalana, mortero de cal, microcemento rústico, madera de roble y detalles metálicos en negro.

El quincho de piedra crea un rincón de sombra ideal para descansar junto al jardín. Stella Rotger

Habitación principal

La casa fue pensada como un lugar donde poder reencontrarse y desconectar, pero sin perder la cercanía con el ritmo del día a día.

El mobiliario minimalista de la habitación fue diseñado a medida por D’Aussy Interiors. Stella Rotger

Los dormitorios se abren directamente al exterior, reforzando la conexión con el paisaje. Los respaldos incluyen mesitas embutidas en la pared, a modo de nicho, y las cortinas de telas naturales de piso a techo suman calidez y una continuidad visual muy armónica.

Una puerta corrediza de madera y una silla de ratán enmarcan la calma del dormitorio que se abre directamente al jardín. Stella Rotger

El jardín se diseñó con vegetación autóctona y bajo una premisa de confort relajado. Por eso se incorporó un porche amplio con una zona chill-out junto a la pileta, armado con camas de obra con almohadones y un cañizo que tamiza la luz con suavidad.