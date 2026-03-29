Por su calma, una casa de veraneo en La Pedrera se transformó en sede de encuentros permanentes

En este terreno, los reconocidos arquitectos Claudio Ferrari y Nadia Franco construyeron doble: una casa de verano y un pequeño refugio en madera hecho con materiales locales.

LA NACION Inés Beato Vassolo Escuchar Nota

“Durante muchos veranos, esta casa de puertas abiertas fue un punto de encuentro para celebrar la vida, el paisaje y la amistad. Se usó tanto, que entendimos que había que transformarla en un espacio con la calidez suficiente como para poder habitarlo durante todo el año”, cuentan los arquitectos Claudio Ferrari y Nadia Franco, sobre esta sede de veraneo que construyeron hace más de 15 años en medio de un monte en La Pedrera, Uruguay, sin saber que en 2019 terminarían mudándose a pocos metros de allí, dejando atrás una vida de desarrollo profesional entre Buenos Aires y el extranjero.

El lote tiene 6.000m2 y está a cinco cuadras de la playa. Tanto la casa como el anexo para huéspedes se construyeron en sendos claros, sin tirar ni un árbol. Daniel Karp

Claudio Ferrari es exdecano de Arquitectura en la Universidad Nacional de San Martín, titular de una cátedra en la Universidad de Buenos Aires y, también, exprofesor y orador en otras instituciones de América y Europa; Nadia Franco es arquitecta, interiorista y artista visual. Aquí aunaron su expertise para diagramar este bloque de hormigón en una sola planta, posado en el terreno sin alterar la lógica natural del monte.

Sofá de cuero (Divino). Sillón ‘Madrid’, diseñado en 1970 por el arquitecto argentino Horacio Baliero para la marca Stilka-Buró (Clásico Contemporáneo). Alfombra de yute (Tiendas Montevideo). Daniel Karp

Esta casa vive una relación simbólica con el monte nativo del departamento uruguayo de Rocha. La naturaleza la ha ido envolviendo, borrando los límites entre arquitectura y entorno.” — Arqs. Claudio Ferrari y Nadia Franco, dueños de casa

Sobre la base de un verde que se cuela en todos los recovecos interiores, conquistaron aquella calidez deseada con textiles, algunos íconos del diseño argentino y piezas de arte. Los muebles elegidos también son coherentes con el entorno y con la historia local: a muchos los dueños de casa los encontraron en remates y mercados uruguayos.

Toda la estructura es de hormigón visto. Daniel Karp

Hormigón, piso de cemento alisado, chapa… Los materiales y decisiones son pocos, pero tenaces: ideales para la supervivencia en modo automático de una casa de vacaciones en el bosque y a 500 metros del mar.

La mesa de comedor interior se hizo a medida, para celebrar reuniones grandes. En ninguna ventana se pierden de vista las copas de los árboles. Daniel Karp

Cocina integrada

El comedor principal está directamente vinculado a la cocina y a la galería. Daniel Karp

Gracias al ahuecado del techo de la galería, se puede ver el cielo y las copas de los árboles desde el interior, que, de lo contrario, quedarían cortados por la línea horizontal del voladizo.

Muebles y puertas enchapadas en cedro, hechos por un ebanista de La Pedrera. Mesadas de granito negro uruguayo. Daniel Karp

Apertura al bosque

El interior de la casa (con una gran sala de estar y comedor como protagonistas) se prolonga hacia una terraza bajo las coronillas, donde la parrilla convoca largos encuentros con amigos.

Juego de sillas ‘Masters’, un diseño original del francés Philippe Starck (Divino). Daniel Karp

El desnivel de alturas de la galería permite usar el perímetro de madera como banco. Daniel Karp

Una segunda parrilla, móvil, habilita este espacio de cocina más rústico al pie de la galería.

Hacia el dormitorio

Mueble-bar con puertas corredizas estilo Mid-Century escandinavo (Castells). Daniel Karp

La integración de la planta queda en evidencia en la imagen superior, tomada desde la cocina. En línea, el comedor y el living tienen una amplia circulación lateral que conduce al dormitorio, que puede cerrarse con enormes puertas pivotantes o quedar abierto para subrayar la conexión con el monte.

Las puertas pivotantes (de piso a techo y a media altura) son de madera enchapada en cedro. Daniel Karp

Las puertas (de piso a techo y a media altura) permiten que el espacio de guardado hecho en obra no quede bloqueado de su zona de influencia, ya que abastece tanto al espacio social como al dormitorio.

El longevo árbol del terreno parece meterse dentro del cuarto principal. Daniel Karp

“La presencia del mar es sutil, pero decisiva. El murmullo de las olas se escucha de manera constante de día y de noche, y se cuela en el interior también en lo visual, a través de fotografías y pinturas”.

Una cómoda modernista hace juego con las mesas de luz (Castells) y una soga de yute oficia de perchero. Daniel Karp

La ducha sin laterales ciegos, libera las vistas al verde y deja pasar la luz al resto del baño. Daniel Karp

Una extensión hecha con materiales locales

Además de logar calidez con materiales y decoración, lo hicieron con el anexo de una pequeña vivienda de madera, que resultó sede de una exploración material que trasladaron a otros proyectos de la zona.

La fachada del anexo.“El respeto por el entorno fue absoluto: queríamos conservar el microclima de frescura y sombras que produce la combinación de suelos arenosos, vegetación nativa, brisa de mar, y visitas de aves y pequeños animales”. Daniel Karp

“El anexo, un prototipo de 25m2, fue nuestra primera experiencia proyectual en madera y el puntapié para explorar esta materialidad en otras casas que hicimos en la zona”.

La elección de la silla de Alvar Aalto hace honor al diseñador nórdico, que construía mayormente en madera. Daniel Karp

Los textiles, mantas y cerámicas del interiorismo propuesto por Nadia realzan la calidez envolvente del revestimiento.

La pileta de agua salada remata en la arbolada natural. Muebles de exterior (Natieral) sencillos, pero de colores fuertes: naranjas y rojos, complementarios directos del azul y el verde, presentes en el paisaje. Daniel Karp