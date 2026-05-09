Una flamante casa en Luján con tres pérgolas “voladoras” gana calidez con piedra, madera y un paisajismo sensible

Con una elegancia sencilla que surge de las buenas elecciones, esta casa planteada en dos volúmenes conquista por sus múltiples ideas
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“Como tanta gente que buscó irse a lugares abiertos durante la pospandemia, nuestros clientes, una familia joven, nos llamaron para hacer su casa en un barrio cerrado de Luján”, nos cuenta el arquitecto Diego Victorica, socio del estudio Ottone-Victorica junto con su colega Ana Ottone. En ese marco, diseñaron y llevaron a cabo una casa organizada en dos volúmenes de 10x10m. Hoy vamos a recorrer el que concentra living-comedor y cocina, además de ver soluciones creativas para el exterior.
Tres pérgolas
Paisaje total
El paisajismo estuvo a cargo de la arquitecta Ana Ottone, socia del Estudio, entendiendo que lo que rodea naturalmente son praderas, pastos altos, flores silvestres y colores que cambian con las estaciones. “Quisimos resaltar esas particularidades con canteros orgánicos que acompañen una arquitectura perdurable y un entorno en transformación”, dice su socio.
“Ana se crio en el campo y tiene un vínculo muy particular con la naturaleza. Y a ese conocimiento espontáneo lo fue cultivando con estudio y especializaciones en distintas instituciones que están abiertas a todos, como la Facutlad de Agronomia de la UBA o la escuela de jardinería y paisajismo Cristobal Hicken, que funciona dentro del Jardín Botánico de Buenos Aires”, comparte Diego Victorica. ”Compartimos esa cotidianeidad con el cultivo de nuestros jardines e intentamos trasladarlo a nuestros proyectos: siempre es un aporte que sorprende".
Encanto material
"El cielorraso revestido en madera y la claraboya fueron propuestas nuestras -como el de no tener en el espacio público columnas ni divisiones- porque sentimos que se necesitaba algo que suavizara la rigidez entre cuatro paredes. No teníamos límite de altura y el cielo raso te permite ser generoso con su forma. Por no hablar del ingreso extra de sol: no es lo mismo que la luz que puede aportar una ventana".
“Elegimos la misma madera de kiri para los cielorrasos, la isla de cocina y la puerta principal”.
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