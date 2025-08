Una joven pareja de artistas nos abre las puertas de su casa en medio de la montaña

“Queríamos hacer una casa de estilo rústico y artesanal donde sentirnos inmersos en la naturaleza”, nos contaron el arquitecto y artista Francisco Steverlynck y su mujer, Agustina Caputo, también artista, sobre su casa en Lago Hermoso.

Al momento de construirla, Francisco y Agustina aun no tenían hijos y vivían de manera permanente en Buenos Aires. “La imaginábamos muy personal, con nuestros cuadros y las pinturas de mi marido, un lugar para escaparnos siempre que quisiéramos, invierno o verano”.

“Lo que me motivó a venir al Sur, hace cinco años, fue que mi hermano, también arquitecto, me propuso trabajar acá con él”, nos contó Francisco. “Por ahora tenemos planes de quedarnos. Después, iremos viendo cuando nuestras hijas, de 1 y 2 años, sean un poquito más grandes, pero la infancia en el campo es linda”.

“Pasé muchos veranos e inviernos en el Sur, desde chico; no fue mudarnos de la nada a un lugar que no conocíamos. Me considero bastante patagónico”, repasa Francisco.