Una nueva generación de electrodomésticos premium: cómo son los grandes aliados de las cocinas contemporáneas

Performance y estética se dan la mano: con la mejor tecnología alemana de innovación, Teka presenta su completa línea de electrodomésticos premium en Experiencia Living 2026. Desde heladeras panelables a cafeteras, cavas y hornos empotrables, una muestra de lo mejor del diseño.

Escuchar Nota

En la arquitectura contemporánea, donde cada decisión proyectual busca equilibrar estética, funcionalidad y experiencia de uso, los electrodomésticos se convierten en protagonistas del diseño. La demanda de soluciones integrales impulsa una tendencia clara: el auge de los electrodomésticos premium, concebidos no sólo para optimizar las tareas cotidianas sino también para integrarse de forma armónica en los espacios y elevar la calidad de vida en el hogar.

Con una trayectoria global basada en innovación, precisión y diseño, Teka consolida su presencia en el mercado argentino con una propuesta integral de electrodomésticos de alta gama, para el público más exigente.

Una línea de electrodomésticos que acompaña la propuesta de diseño con elegancia.

Un portfolio amplio e innovador

La marca de origen alemán desembarca en Experiencia Living 2026 con una de las ofertas más completas del segmento premium: más de 150 productos pensados para elevar la experiencia cotidiana en el hogar.

El departamento creado por el Estudio de Rob Ortiz eligió maderas claras. La versatilidad de la línea Teka se integra a todos los espacios.

El portfolio abarca una amplia variedad de categorías, entre ellas, hornos eléctricos, a vapor y multigas; anafes de inducción, eléctricos y a gas, heladeras side by side, panelables e integrables, cavas, microondas integrables y de mesada, lavavajillas, campanas de isla, empotrables y de pared, cafeteras empotrables, bachas de cocina y baño y grifería para cocina, baño y ducha. Dentro de esta propuesta, se destacan algunos productos estrella:

Tanto para cocineros amateurs como profesionales, el horno inteligente multifunción Ioven es la solución perfecta.

IOVEN: El horno inteligente multifunción cuenta con un asesor de cocción con más de 50 recetas preprogramadas, que ajustan automáticamente tiempos, temperatura y modos de cocción. Incorpora el sistema HydroClean® PRO, para una limpieza asistida en 24 minutos utilizando un vaso de agua, junto con la tecnología SurroundTemp, que garantiza una distribución homogénea del calor. Con una capacidad de 70 litros, interfaz touch y guías telescópicas, está pensado tanto para usuarios amateurs como avanzados.

SteakMaster: un horno diseñado para replicar resultados de parrilla profesional en interiores, este horno incorpora un exclusivo SteakGrill de hasta 700°C, logrando sellados precisos y resultados óptimos en carnes. Cuenta con asesor de cocción y sistema de doble limpieza DualClean (pirolítica + HydroClean®). Su estructura está pensada para un uso intensivo, con puerta de cuatro cristales, parrilla de hierro fundido, capacidad de 71 litros y accesorios especializados.

Línea de cavas integrables: Pensadas para coleccionistas y amantes del vino, las cavas para 46 y 93 botellas ofrecen control electrónico de temperatura y distintos niveles de frío, garantizando condiciones óptimas de conservación.

Un modelo para aficionados al vino, que se acomoda en un bajo mesada y acompaña la propuesta de interiorismo.

Las cavas Teka incorporan iluminación LED, bandejas de madera y puerta con protección UV, preservando las propiedades del vino.

Línea de heladeras: Se trata de una línea completa que incluye modelos side by side, panelables, integrables y bajo mesada, además de versiones con vinoteca incorporada. Se destacan por su diseño, capacidad y tecnología orientada a la conservación eficiente de alimentos.

Electrodomésticos panelables: un recurso perfecto para departamentos con cocina integrada.

Cafeteras empotrables: La línea ofrece modelos de 15 y 19 bares, compatibles tanto con café en grano como molido y sistemas multi cápsula. Combinan practicidad, personalización de bebidas y una experiencia de café profesional en el hogar.

Mientras los consumidores de café se vuelven más exigentes, las cafeteras se convirtieron en un indispensable.

El diferencial único: la Línea Infinity G1

Como expresión máxima de su apuesta por el diseño, Teka presenta la edición exclusiva Infinity G1, desarrollada junto al estudio Giugiaro Italdesign, reconocido mundialmente por haber diseñado algunos de los automóviles más emblemáticos de la historia.

Parte de la exclusiva línea Infinity G1, de Teka, desarrollada junto al prestigioso estudio Giugiaro Italdesign.

La elección de los electrodomésticos con una misma línea de diseño logra una lectura clara del espacio, en la que el confort y la estética van de la mano.

La colección combina acabado negro mate con una textura suave al tacto, similar al terciopelo, generando una experiencia sensorial diferencial. Los detalles en color cobre aportan elegancia y carácter, posicionando a cada producto como una pieza de diseño dentro del espacio.

Diseño e innovación conviven para ofrecer una experiencia intuitiva, confortable y estética.

Podés conocer más en Teka.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.