Escapada a Córdoba: seis lugares para dormir y desconectar de todo con vista a las sierras

Panorámicas impagables, el sonido del río y muy buena gastronomía en una provincia que convoca y nunca falla.

PARA LA NACION Silvina Baldino

Pileta con vista en Casita Carbón. Javier Agustín Rojas

Las sierras cordobesas son siempre es un buen plan para relajar, conectar con el entorno y sentirse como en casa. Aquí, seis hospedajes con precios para todos los gustos y modalidades bien variadas, que tienen balcones, decks y ventanales que aseguran panorámicas impagables.

Entre plantas nativas en El Hormiguero Lofts. Phillipe Caillo

El Hormiguero Loft - La Cumbre, valle de Punilla

Es un complejo de lofts propone descubrir el entorno paisajístico de La Cumbre con todo el confort y los recursos para una estadía placentera en las sierras. El Hormiguero se ubica en lo alto de la colina que se eleva desde el río Cruz Grande, a sólo 4 km del centro de La Cumbre. Un proyecto de una cordobesa (Gabriela Rolotti) y Michael MacLeod, un artista plástico estadounidense. Son pareja y juntos decidieron dedicarse a la hospitalidad. Reciclaron una casa de montaña que funciona como la recepción, y construyeron lofts para recibir a viajeros en lo alto de la sierra.

El vidrio es protagonista en El Hormiguero Lofts. Phillipe Caillo

Todo está pensado para celebrar las sierras en El Hormiguero Lofts. Phillipe Caillo

Son seis pintorescas unidades con un espacio interior y exterior que ha sido pensado para ofrecer a los huéspedes una experiencia inolvidable. La trayectoria de MacLeod en el arte y la arquitectura se refleja en cada rincón del Hormiguero. Cuentan con muebles y espacios flexibles que se adaptan a las necesidades de cada huésped. Por ejemplo, la cama se puede ocultar para ampliar el área del living. Además, el equipamiento perfecto para sentirse como en casa. El desayuno se sirve con productos locales y se puede disfrutar en la mesa alta del deck con vistas a las sierras.En el complejo se conservan unas ruinas, que datan del siglo XVI, y hay una huerta agroecológica, donde invita al huésped a participar de la cosecha.

Desde $130.000 la noche, incluye desayuno. T: (3548) 43 4370. IG: @elhormiguerolofts

Henko Suites - Intiyako, valle de Calamuchita

Henko es un complejo de cabañas exclusivo para parejas en Intiyako, a 20 km de Villa General Belgrano entre de pinos y un río cristalino. En lengua quechua Intiyaco significa “aguas del sol” y es un enclave encantador que aparece en el camino que conecta con La Cumbrecita.

Las cabañas de Henko están en medio de la naturaleza. Martín Bredice

Henko está muy bien ambientado. Martín Bredice

Henko son 4 cabañas con bajada al río Los Reartes. Gentileza Henko

Son 4 cabañas con bajada al río Los Reartes, que están distanciadas una de la otra con la idea de garantizar la privacidad. El sonido del agua aporta una sensación de calma haciendo la estadía aún más placentera. Cada unidad cuenta con confortables camas, sala de televisión (TV 40”), cocina totalmente equipada, grandes ventanales y balcón con vistas espectaculares al río y las sierras. Todos los ambientes calefaccionados para vivir un momento agradable entre sierras. Y es atendido por sus dueños, Eliana y Hernán, quienes se encargan de que todo funcione bien. Henko es un buen sitio para quienes buscan alojamiento cerca de la zona de La Cumbrecita.

Desde $100.000 la noche. Desayuno opcional por $8.000 por persona. T: (3546) 48 0269. IG: @henko_atos

Casita Carbón - Potrero de Garay, valle de Calamuchita

No es un complejo ni un hotel. Casita Carbón nació en 2022 como un proyecto en alianza entre Galetto Estudio (arquitectura) y Carbón Estudio, una constructora boutique dirigida por Lucas Gattesco. Después de un año de trabajo, en 2023 la casa estuvo lista, y a principios de este año abrió sus puertas al público en general. La idea detrás del proyecto es simple: ofrecer un lugar donde las personas no se sientan como turistas, sino como parte de la casa. En Carbón Estudio no sólo construyen casas, sino experiencias. Y Casita Carbón es el primer ejemplo.

“Cuando alguien se interesa en trabajar con nosotros, los invitamos a pasar un fin de semana en una de nuestras construcciones; porque creemos que esa es la mejor forma de mostrar lo que hacemos y generar una conexión real para que cada proyecto sea único”, dice Gattesco.

Atardecer en Casita Carbón. Javier Agustín Rojas

Casita Carbón está en Potrero de Garay, dentro de Estancia La Cunka, rodeados de naturaleza y una vista increíble al valle de Calamuchita y al lago Los Molinos. Por el momento, una única unidad de 40 m2 para dos personas que combina diseño, confort y las mejores vistas al valle de Calamuchita. Un habitáculo totalmente vidriado con la idea de mantener la esencia de la montaña y no interrumpir la visual, incluso estando en la cama.

La casita es de madera y revestida con una especie de madera quemada, de ahí el nombre Casita Carbón. Los grandes ventanales conectan el interior con el paisaje y la sensación de amplitud se expande. Cuenta con todas las comodidades para 2 personas, incluso un proyector Smart para ver películas. Además, un deck con una mini piscina con vistas lo convierten en una experiencia exclusiva.

Desde $300.000 por 2 noches (mínimo establecido). T: (3517) 71-0958. IG: @casitacarbon

Boschetto Suites - Atos Pampa, valle de Calamuchita

Inspirados por la belleza del entorno, un matrimonio creó un refugio exclusivo para parejas. Boschetto nace como sueño compartido de Noé Romero Díaz y Lucas Angelino, apasionados por la arquitectura, los viajes y la hospitalidad. Una apuesta de diseño y detalles pensados exclusivamente para parejas que buscan una experiencia de descanso íntima, rodeados de naturaleza.

La ambientación de Boschetto es bien acogedora. Gentileza Boschetto

Boschetto sorprende por su arquitectura. Gentileza Boschetto

El complejo se encuentra en Atos Pampa, una pequeña localidad a poco kilómetros de Villa General Belgrano, sobre uno de los caminos que llevan a Villa Berna, Villa Alpina y La Cumbrecita. Enclavado entre montañas, bosque nativo y un río de aguas cristalinas que serpentea la propiedad. Boschetto se integra al paisaje con armonía, respetando el entorno y potenciando sus privilegiadas vistas.

La vista desde los jardines de Broschetto. Ernesto Grasso

Son 5 villas suites independientes (de 100 a 150 metros de distancia entre unas y otras), completamente equipadas para no moverse de ahí, y diseñadas con estética contemporánea. Los amplios ventanales permiten conectar con el entorno. Además, cada unidad cuenta con deck y piscina climatizada.

Todas las mañanas se sirve el desayuno en la suite, que incluye productos artesanales. Además, hay una carta de vinos y propuestas gastronómicas para disfrutar en intimidad. Los anfitriones brindan la posibilidad de que las mascotas sean parte de la experiencia. Cuenta con acceso privado al río y senderos propios para caminar o descansar entre los árboles.

Desde $300.000 por noche (2 personas) con desayuno y merienda incluidos. T: (3516) 34 2575. IG: @boschettosuites

Altos de Rabonas - Las Rabonas, valle de Traslasierra

Lo que iba a ser una casita de veraneo se convirtió en un complejo de cabañas. “En 2015 empezamos a darle forma al proyecto de la casa; y en el devenir de disfrutarla, fue surgiendo la idea de poder compartir este mágico lugar con otras personas. De este modo, en 2019 decidimos en familia la construcción de 4 cabañas y un Domo que es nuestro SUM”, cuentan Clara y Javier, dueños de Altos de Rabonas.Este complejo de lofts de montañas se encuentran ubicado en Las Rabonas, a 17 km de Mina Clavero, una de las zonas más verdes de Traslasierra, legado de los europeos que llegaron a mediados del siglo XX y forestaron la zona con coníferas.

Altos de Rabonas está a 17 kilómetros de Mina Clavero. Gentileza Altos de Rabonas

Pileta infinita en Altos de Rabonas. Gentileza Altos de Rabonas

El complejo se encuentra enclavado en el punto más alto del pueblo, en el medio de un bosque nativo y con vistas 360º del valle y las sierras. Muy cerquita, acceso a los principales lugares de trekking de la zona (Sierra Embrujadas, Bosque de Tabaquillos y Cerro de la Ventana). Todas las unidades están equipadas con lo necesario para sentirse como en casa. Altos de Rabonas cuenta con 2 casas para hasta 4 personas y 2 lofts para 2 personas, estos últimos incluyen jacuzzi con vista al valle. La piscina con borde infinito es el mayor atractivo los días de verano. En el Domo, diferentes elementos de entretenimiento para que el huésped no se aburra.

Desde $139.000 por noche (2 personas) / $179.000 por noche (4 personas).T: (3584) 19 1633. IG: @altosderabonas

Estancia La Ernestina - San Clemente, valle de Paravachasca

Perderse en la naturaleza y explorar nuevas sensaciones es posible en Estancia La Ernestina. En un superficie de 1500 hectáreas, 8 cabañas de diseños únicos construidas con maderas y piedras del lugar donde se pueden hospedar de 2 a 14 personas. Tienen grandes ventanales y están rodeadas de naturaleza y cada una de ellas tiene un árbol plantado a su alrededor. Cedros, molles, araucarias y algarrobos, son algunas de las especies que conforman el bosque.

Estancia Ernestina está junto al río. Gentileza Estancia Ernestina

El complejo cuenta con restaurante: “Casa Tilo”, que es el alma de la estancia. Se preparan platos con ingredientes de calidad y frescos, diseñados por su chef para brindar un deleite. El huésped puede optar por pensión completa, media pensión o sólo desayuno.

En Estancia Ernestina ofrecen desayuno. Gentileza Estancia Ernestina

La Ernestina tiene un fuerte compromiso con la conservación ambiental: posee un vivero dedicado a la preservación de forestación y sustentabilidad del Planeta Tierra, el cual representa el corazón y el propósito del proyecto. Además, los huéspedes pueden y hacer un trekking autoguiado por el predio, donde se encontrarán con paisajes únicos y dos cascadas que invitan a encontrar la calma.