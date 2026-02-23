Gaiman: las mejores casas de té del pueblo que visitó Lady Di hace 30 años

Ofrecen un servicio de té completo por persona con opción de doggy bag para aprovechar lo que sobra

En el valle inferior del río Chubut, Gaiman es un clásico entre los amantes de la Patagonia. Escapada imperdible para quienes viajan para ver las ballenas y los pingüinos de Península Valdés, o incluso para quienes se apasionan con los dinosaurios en Trelew. Visitado por Lady Di, en 1995, este pueblo chubutense reúne mucho de la historia de los pioneros galeses que llegaron en el siglo XIX. De hecho, todavía agrupa descendientes de los colonos que practican la religión en sus capillas y honran la tradición inalterable de tomar el té con tortas. Aquí, las tres mejores casas de té de Gaiman; y otras dos opciones que no defraudan.

¿Cuál es la que visitó la princesa de Gales hace treinta años? “Está cerrada. De todas maneras, no era de las más icónicas; había abierto hacía poco. La eligieron por cuestiones de seguridad: estaba del otro lado del río Chubut”, aclara Marcela Plust, directora de Turismo de Gaiman.

Nain Glenys

Sirven la mesa con un despliegue de exquisiteces tan untuosas, como delicadas. Fresquísimos, los sándwiches de miga de pepino están solo acá. Pero además hay muy buen pan con manteca, porciones de tarta de crema y pasas de uva, de torta de bizcocho y vainilla con dulce de leche y merengue, la típica torta negra o galesa, scones con dulces y los teisen bach, que son una especie de scon sin levar, con pasas de uvas. Claro que además hay té, que se sirve en una tetera con cubretetera.

Glenys Rowlands –que le da nombre al lugar– signó los destinos de Carina Jones, la dueña del negocio. Tras veinte años en Gales, Carina volvió al pueblo que la vio crecer para montar un negocio como el de su abuela. Glenys se había formado en Plas Y Coed, la primera casa de té de Gaiman, con su tía Dilys Owen de Jones.

Como la mayoría de las casas de té de la zona, ofrece un servicio completo que tiene un precio fijo y preparan doggy bag –paquete de sobras– para no desaprovechar nada de lo mucho que sirven. Por eso, llegar sin haber almorzado, o sentarse a las siete de la tarde para hacer un high tea y darse por comidos, es una gran opción. En temporada alta, conviene reservar.

Abre todos los días, de 15 a 19.30 horas. Chacra 199, Lote E. T: (297) 507-5919. IG: @nain.glenys

Ty Gwyn

Aquí la anfitriona es Camila Irianni, que desciende de Abraham Matthews, un pastor que llegó a la región en el barco La Mimosa, en 1865. Su abuela Sonia Sánchez es quien abrió la casa de té y hoy cocina y recibe toda la familia.

En un salón céntrico, muy bien puesto y amplio, las mesas redondas invitan a celebrar de la ceremonia del té. La mantelería, la vestimenta de las mozas y el sector de venta de souvenirs que están a disposición de los visitantes, completan la experiencia.

La calidad de la materia prima se nota en cada preparación, dulce o salada, que llega a la mesa con celeridad y muy bien presentada. Sirven muy buen pan casero, una tarta de frutillas que es exquisita, sándwiches de jamón y queso y bizcochuelos varios, entre otros clásicos de la gastronomía galesa. Ofrecen servicio completo, que es abundante, y se pueden llevar las sobras. En temporada alta, conviene reservar.

Abre todos los días de 14.30 a 19 horas. 9 de julio 111. T: (280) 482-4571. IG: @tygwynpatagonia

Plas y Coed

Fundada en 1880, es la más antigua de Gaiman y honra con creces sus años de trayectoria. Su nombre quiere decir “lugar en el bosque” y remite a la calma de la región. En un salón pequeño que asegura exclusividad, de las paredes cuelgan lindísimos repasadores de distintas regiones de Gales. La actual dueña es Ana Chiabrando Rees, bisnieta de Nelly Jones de Davies, la fundadora de esta casa de té que pasó de generación en generación, conservando las recetas originales.

“Nada está prefabricado. Usamos huevos y harina de verdad”, asegura la propietaria del lugar. Se enorgullece de sus teisen bach, que dejan sentir el sabor de las especies, y por los scons. Sirven el servicio de té completo y abundante, con elaboraciones bien frescas y una torta galesa que se destaca por su humedad. Lo que sobra, se puede llevar. En temporada alta, conviene reservar.

Abre todos los días de 15 a 19 horas. M.D.Jones 123. T: (280) 469-7069. IG: @plasycoedgaiman

Ty Cymraeg

Frente al río, abrió hace dos años. El dueño es Nicolás Vales y en la cocina está Melania Jorges. Dan la opción de compartir un servicio, con un pago extra y té aparte.

Abre todos los días de 09 a 12.30 y de 14.30 a 20 horas. Abraham Matthews s/n. T: (280) 485-0085. IG: @tycymraeg

Casa de té Gaiman

De 1983, durante años estuvo cerrada y reabrió hace un tiempo. En zona céntrica, recibe Amalia Lucero de Jones, que vive detrás del negocio y cocina con su hija y su nuera. Sirven el servicio completo con seis variedades de tortas y scones.