La empresa familiar de pastas en zona norte que no para de crecer

En la Argentina, las pastas son sinónimo de familia reunida un domingo al mediodía. En la familia Gelay también comen pastas los domingos, pero por la noche, porque para ellos ese es el día de mayor trabajo en las nueve sucursales que tienen repartidas por la zona norte de Buenos Aires.

Quien comenzó este pequeño imperio de harina y sal fue Carlos Gelay. En 1968, con apenas 16 años y mientras todavía trabajaba en el hotel familiar de la costa atlántica, decidió viajar a Nueva York para trabajar y capacitarse en gastronomía. Empezó como lavacopas y terminó como gerente de un restaurante italiano en Nueva Jersey. Cuando volvió al país, su padre, que era gerente del Jockey Club de San Isidro, le comentó que se vendía un local en Acassuso y Carlos. Con los u$s 20.000 que había ahorrado durante su estadía en Estados Unidos, abrió su primera fábrica de pastas en la calle Manzone, frente a la estación de tren.

Las pastas largas, cortas y rellenas que elaboran supera las treinta variedades, incluidos varios tipos de tallarines y fussili

Corría el año 1972 y la bautizó ¡Qué Ravioles!. Junto con su mujer y mano derecha, Graciela, tuvieron dos hijos: Federico y Lourdes. Lourdes se dedicó a la psicología, pero Federico se incorporó en 1995 al emprendimiento familiar. Para entonces, Carlos tenía ganas de vender el negocio, cansado de trabajar sábados, domingos, feriados y fiestas de fin de año de manera ininterrumpida. Sin embargo, Federico, que tenía apenas 16 años, lo convenció de darle una oportunidad.

Carlos lo puso bajo la tutela de su único empleado para que le enseñara el oficio. El adolescente aprendía a la salida del colegio y durante los fines de semana. En 1997 refaccionaron el local de Acassuso y se les ocurrió cocinar las pastas y venderlas en bandejas térmicas listas para consumir. El éxito fue inmediato, sobre todo entre estudiantes y empleados que trabajaban en la zona durante el día, y también entre las familias por la noche.

Carlos Gelay, quien comenzó este pequeño imperio de harina y sal, con su heredero, Federico

Federico Gelay tomó las riendas del negocio de pastas cuando era muy joven

En 1999 abrieron la primera sucursal en Las Lomas de San Isidro con una inversión compartida entre padre e hijo. Federico tenía 18 años y, por esa época, decidieron cambiar el nombre al actual: Gelay Pastas.

Desde entonces no pararon de crecer. Sumaron un tercer local en Punta Chica en 2003, un cuarto en Tigre en 2006 y un quinto en el centro comercial Santa Bárbara, Nordelta, en 2007. Luego llegaron a La Horqueta en 2012, Bella Vista y Villanueva en 2024, y la más reciente apertura en Olivos, en 2025.

Los ravioles nero di seppia rellenos de salmón son unos de los más aclamados

De la fábrica familiar a una marca en expansión

Para alcanzar esa expansión fue fundamental el impulso de una tercera generación: Sol e Irina, hijas de Federico y Romina, contadora y responsable de la administración de la empresa. Aunque Carlos, alma máter del proyecto, ya no está, Graciela sigue aportando recetas e ideas, además de protagonizar divertidas apariciones en TikTok como “la abuela de las pastas”.

Los ravioles frescos los elaboran con dedicación cada día alejandro wirth

Después de más de medio siglo, Federico compara los gustos del público de ayer y de hoy: “Cuando yo era chico, la pasta que más se vendía eran los ravioles de seso y verdura. Pero en los años 90 fue un gusto que desapareció y surgieron otros, como los mac & cheese o los ravioles de salmón”.

“Cuando era chica me encantaba levantarme en verano a las cinco de la mañana para ir con mi papá a la fábrica y ver la producción”, recuerda Sol, la hija mayor.

El legado Gelay sigue con las nietas, Sol e Irina

Cappellettis hechos a mano alejandro wirth

Comenzó como encargada del local de Tigre en 2021. Dos años más tarde, su padre le propuso seguir manejándolo, pero bajo el formato de franquicia. Sol aceptó el desafío a pesar de tener apenas 25 años y, en 2024, junto con su marido, abrió dos sucursales más, en Villanueva y Bella Vista. Este año, además, remodelaron el local de Tigre y abrieron el restaurante Casa Gelay.

Irina se incorporó en 2020, cuando cursaba el último año del colegio en plena pandemia. “Necesitaba, como todos, tomar un poco de aire. Terminaba las clases virtuales y podía circular con el permiso especial que tenían quienes realizaban entregas de comida. Fue el auge de PedidosYa y yo repartía desde el local de La Horqueta y el de Las Lomas”, cuenta.

Casa Gelay, en Tigre, es el primer restaurante de la marca, abierto este año

Fetuccini de espinaca con salsa parisienne

Más tarde estudió Comunicación Publicitaria e Institucional en la UCA, se hizo cargo de las redes sociales y hoy lidera el área de comunicación y marketing.

Aunque el abanico de pastas largas, cortas y rellenas que elaboran supera las treinta variedades, incluidas algunas opciones sofisticadas como los tallarines nero di seppia, elaborados con tinta de calamar, y los ravioles negros rellenos de salmón, las más vendidas siguen siendo las clásicas. Entre ellas sobresalen los ravioles caseros de pollo y verdura con salsa scrofa, una combinación de fileto, crema, queso fundido y un toque de orégano.

Graciela sigue aportando recetas e ideas, además de protagonizar divertidas apariciones en TikTok como “la abuela de las pastas”

Además, elaboran una línea sin TACC, distintas salsas, tartas, empanadas, rolls, burritos y postres para completar el menú. Otra de sus propuestas es la venta de pastas ya cocidas, acompañadas por la salsa elegida y listas para consumir.

Los Gelay se reúnen los domingos por la noche para comer pastas. Ahora también participa Joaquín, el hijo de Sol, sentado en su silla alta. Con apenas un año de vida, la pregunta surge sola: ¿será él quien continúe la tradición y represente a la cuarta generación de este emporio de harina y sal?

Tallarines artesanales alejandro wirth

Gelay Pastas

IG: @gelaypastas1972