Recorriendo los sabores de Latinoamérica junto a Juliana López May

Un continente con sus paisajes, culturas, aromas y sabores: de eso se trata “Sobre Mesas by Amex Platinum”; la cocinera Juliana López May viaja a José Ignacio, Lima y Tilcara, marcando un exquisito camino junto con chefs amigos y productores locales

Apenas veinte años atrás, las gastronomías más reconocidas parecían ser las europeas, con Francia, Italia y España a la vanguardia. Pero, en la última década, Latinoamérica despertó y enamoró al mundo con sus productos, con sus sabores emblemáticos, con una historia de siglos y mirada contemporánea.

Desde los pescados crudos en Perú a las papas andinas del norte argentino, pasando por esas fresquísimas corvinas del mar uruguayo condimentadas con el mejor aceite de oliva de la zona: ese cronograma es el que propone Juliana López May en la docuserie “Sobre Mesas by Amex Platinum”. “Viajar es maravilloso y más aún si en cada lugar me reciben amigos, que me permiten conocer recovecos escondidos que no podría haber descubierto sola”, cuenta la cocinera.

Juliana López May y Federico Desseno, chef de Marismo.

El viaje comienza volando sobre el Río de la Plata, para aterrizar en Punta del Este, y de allí seguir por la ruta 10, bordeando el océano Atlántico, hasta llegar al idílico pueblo de José Ignacio, con sus playas, su faro y la brizna que trae el aroma del mar. Un destino emblemático de vacaciones, pero también un paraíso culinario, con huertas frondosas de donde salen frutas y verduras orgánicas, con viñedos y olivares que suman tradición inmigrante, y con pescadores artesanales que cada mañana arman sus redes y cañas en búsqueda del mejor pescado de la zona.

“En José Ignacio me recibió Federico Desseno, chef de Marismo, un restaurante increíble que está directamente sobre los médanos. A Federico lo conozco desde hace más de 25 años, somos muy amigos. Admiro la propuesta de Marismo, con una cocina trabajada exclusivamente a leña, poniendo al producto uruguayo por delante”. A lo largo del primer episodio de “Sobre Mesas by Amex Platinum” conoceremos ese lado B menos transitado de la costa uruguaya, en un paisaje que enamora.

La siguiente parada es Lima, ciudad reconocida por la calidad de su gastronomía y sabores intensos. “Allá no sólo la comida es fantástica; también te enamorás de las personas: el pueblo peruano es un pueblo amable y generoso”, afirma Juliana. Con José del Castillo como anfitrión -chef del reconocido restaurante criollo Isolina-, Juliana arma una postal de la capital de Perú que incluye barrios como Barranco, Miraflores y el centro histórico.

“Me embarqué en el puerto con los pescadores artesanales, caminé por el Parque de los Enamorados, degusté cafés de distintos orígenes, probé bombones y chocolates recién elaborados”, cuenta. De una panadería que trabaja con maíces autóctonos y elabora su propia harina, hasta un restaurante de un cocinero argentino que ofrece un menú de raigambre peruana con toques mediterráneos, el recorrido de Juliana López May muestra una Lima moderna y antigua a la vez, histórica y cosmopolita, siempre dispuesta a una mesa colmada de sabores.

Los sabores del norte brillan con fuerza propia: crema de humita, tamal de charqui, calapurca y texturas de humita.

Por último, “Sobre Mesas by Amex Platinum” culmina en Tilcara, ese maravilloso pueblo situado en el centro de la imponente Quebrada de Humahuaca, con un horizonte de infinitos colores y los emblemáticos cardones que parecen eternos centinelas cuidando los caminos.

“Es todo tan hermoso, no se puede creer. Los colores de la arcilla, de la tierra, del cielo. Es de una inmensidad sobrecogedora, sentís la potencia de los pueblos que viven allí. Creo que una vez que vas a Tilcara, eso te cambia para siempre: es un paisaje transformador”. A lo largo de los días, Juliana muestra distintas propuestas atravesadas por un mismo eje, el paisaje andino que se expresa en las empanadas, en los mercados, en los tejidos hechos por mujeres que mantienen las técnicas de sus abuelas intactas.

“En Salinas Grandes, aprendí sobre los métodos artesanales para obtener una sal super limpia. También visitamos un ceramista que, partiendo de la arcilla, logra verdaderas obras de arte”, culmina Juliana. Viñedos en alturas imposibles, un tren solar que hilvana distintos pueblos, especias aromáticas intensas y el omnipresente sol, anticipando los cielos estrellados de la noche profunda.

Viajar por los sabores de Latinoamérica es mucho más que recorrer restaurantes o comidas: es conocer a su gente, a sus paisajes y clima, a sus cultivos y sus productores. De eso trata Sobre Mesas by Amex Platinum. Un recorrido que queda en la memoria.

Juliana López May en Lima.

