10 cosas que seguramente no sabías de Sarah Paulson

Con un recorrido profesional repleto de personajes inolvidables, no hay dudas que en la carrera de Sarah Paulson hubo un antes y después después de convertirse en una de las actrices favoritas del productor norteamericano Ryan Murphy.

Hoy, mientras celebra sus 47 años, te contamos algunas curiosidades de esta artista multifacética que no le teme a ningún desafío actoral y que es capaz de hacernos reír, llorar y hasta tenerle miedo.

Según ella misma cuenta, su miedo es tan grande que -cada vez que sube al avión- necesita asegurarse que los pilotos tienen mucha experiencia en su trabajo y debe hablar con cada uno de ellos para conocerlos.

“No vuelo a menos que me dejen entrar en la cabina para hablar un poco con ellos [los pilotos] antes de irnos” - Sarah Paulson durante su participación en The Late Night with Seth Meyers