En fotos: de la “palmadita” de Jacob Elordi a Oscar Isaac al gracioso homenaje de Jack Black a Naomi Watts

Durante la ceremonia, en la que se descubrió la estrella con el nombre de la actriz, uno de los oradores fue su amigo y colega Edward Norton, que resaltó tanto la calidad interpretativa de Watts como la humana. Los actores protagonizaron Al otro lado del mundo, la película romántica de 2006 dirigida por John Curran

AMY SUSSMAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�