En fotos: de la “palmadita” de Jacob Elordi a Oscar Isaac al gracioso homenaje de Jack Black a Naomi Watts

Esta semana, algunas de las más grandes celebridades de Hollywood se lucieron en estrenos, homenajes y exclusivas celebraciones

En fotos: de la "palmadita" de Jacob Elordi a Oscar Isaac al gracioso homenaje de Jack Black a Naomi Watts
Esta semana, la actriz británica Naomi Watts tuvo su merecido reconocimiento en el Paseo de la Fama de Hollywood y compartió ese momento con algunas de las celebridades más cercanas, entre ellas sus colegas Sarah Paulson y Niecy Nash VALERIE MACON - AFP
Durante la ceremonia, en la que se descubrió la estrella con el nombre de la actriz, uno de los oradores fue su amigo y colega Edward Norton, que resaltó tanto la calidad interpretativa de Watts como la humana. Los actores protagonizaron Al otro lado del mundo, la película romántica de 2006 dirigida por John Curran AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Por supuesto que también estuvieron presentes los dos hombres de su vida: su pareja, el actor Billy Crudup y su hijo, Sasha Schreiber, que posaron muy orgullosos junto a la homenajeadaVALERIE MACON - AFP
Los actores se conocieron en 2017 durante el rodaje de la serie de Netflix, Gypsy. Su relación, que comenzó de forma discreta, se oficializó en la alfombra roja de los premios SAG en 2022. En junio de 2023 se casaron en Nueva York y un año más tarde celebraron una segunda boda, con más invitados, en MéxicoChris Pizzello - Invision
A pesar de haber trabajado en varios tanques de Hollywood, Watts está más asociada al cine independiente. En películas más íntimas encontró el lugar ideal para demostrar su versatilidad, aunque es más reconocida por su capacidad para interpretar roles dramáticos. Durante su extensa carrera, fue candidata dos veces a los premios Oscar, otras dos veces a los Globo de Oro y una vez al EmmyVALERIE MACON - AFP
En el último tiempo, se convirtió en una de las musas del realizador y productor televisivo Ryan Murphy, que también estuvo presente en la ceremonia, al igual que Jack Black, que generó risas con sus morisquetasChris Pizzello - Invision
Lejos de allí, en el Festival de Cine de Londres, Mia Goth posó para las cámaras en el estreno de Frankenstein, la versión de Guillermo del Toro de la clásica novela homónima de Mary Shelley de 1818Scott A Garfitt - Invision
La actriz, que construyó su carrera en films de reminiscencia gótica, eligió un vestido acorde con el que acaparó todos los flashesHENRY NICHOLLS - AFP
Jacob Elordi, que compone a la inquitante criatura en el film de Del Toro, se mostró a su vez muy elegante con un traje cruzado y un sobretodo al tonoScott A Garfitt - Invision
Una vez más, como viene ocurriendo desde que comenzaron a brindar entrevistas juntos para promocionar la película, Elordi se mostró muy amigable con su coprotagonista, Oscar IsaacScott A Garfitt - Invision
Las cámaras captaron el momento de complicidad en el que el protagonista de Euphoria despidió a su colega con una "palmadita" en el trasero, en plena alfombra rojaScott A Garfitt - Invision
Selma Blair fue una de las celebridades que disfrutaron esta semana de la gala de entrega de los 2025 Environmental Media Awards, que se llevó a cabo en el Radford Studio Center de CaliforniaSAVION WASHINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Del evento, que reunió a líderes ambientales y creadores de cambios en el mundo del entretenimiento para reconocer los logros sostenibles, participó también la actriz Jenna Dewan, una férrea defensora de los derechos de los animalesMICHAEL TRAN - AFP
Bradley Cooper, a su vez, posó para los fotógrafos en la premiere de su nueva película, Is This Thing On. El actor dirigió este film que cuenta la historia de un matrimonio que desmoronaScott A Garfitt - Invision
Laura Dern, que llamó la atención con un particular vestido, es la protagonista femenina, y comparte elenco con Will Arnett y Sean HayesScott A Garfitt - Invision
