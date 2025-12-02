Sarah Paulson y Naomi Watts: la amistad en el set de Todo Vale, los chats picantes y por qué no les gusta verse

Todo Vale, la serie de Ryan Murphy protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson y Glenn Close fue confirmada para una segunda temporada por la pantalla de Disney+ a pesar de las críticas demoledoras que recibió tras su estreno, el pasado 4 de noviembre.

La historia sigue a un grupo de abogadas especializadas en divorcios que decide abandonar un bufete dominado por hombres para abrir su propio estudio hecho por y para mujeres. Allí, consolidarán su posición y se harán sumamente exitosas -y millonarias- mientras enfrentan separaciones de alto perfil, secretos escandalosos y lealtades cambiantes.

Sarah Paulson, Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash en la presentación de Todo vale en Brasil Disney

Los primeros tres episodios (“los más flojos”, según reconoció la propia Glenn Close a Variety) debutaron en el sitio recopilador de reseñas Rotten Tomatoes con un 0% de aprobación, que luego escaló al 5%. La prensa especializada fue despiadada: The Times, por ejemplo, aseguró que se trataba del “peor drama televisivo de la historia”. Pero la respuesta de la audiencia fue suficiente para que la plataforma le diera luz verde a la segunda temporada.

Como parte de la promoción de Todo Vale, las actrices viajaron a Río de Janeiro a mediados de noviembre para un glamoroso evento y una jornada de entrevistas con distintos medios de la región. LA NACION estuvo presente y, además de dialogar con Kim Kardashian, tuvo un encuentro con Naomi Watts y Sarah Paulson en el exclusivo Copacabana Palace.

Las actrices desfilaron por la alfombra roja, hablaron con la prensa y se tomaron selfies con los invitados que las aclamaban detrás de la valla

-Bienvenidas a Latinoamérica. ¿Es su primera vez acá? ¿Pudieron pasear un poco por Río de Janeiro?

Naomi Watts: -Sí, anoche vimos la estatua hermosa [se refiere al Cristo Redentor] y fue un momento increíble.

Sarah Paulson: -Sí, vinimos por muy poco tiempo. La verdad es que es un poco frustrante para nosotras, así que vamos a tener que volver. Me gustaría ir a la Argentina también.

-Sarah, trabajaste muchas veces con Ryan Murphy, sos una de sus musas. ¿Qué te dijo esta vez para convencerte de sumarte a este proyecto?

-Estaba haciendo una obra de teatro cuando Ryan me llamó y me dijo: “¿Qué vas a hacer cuando termines? ¿Querés venir a hacer esto?”. Glenn ya estaba y Kim también. Naomi todavía no y creo que Niecy tampoco estaba confirmada. Y yo simplemente le dije: “Bueno, básicamente al mencionar a Glenn me convenciste”. Y después, con todas las demás mujeres del elenco pensé: “¿Cómo voy a decir que no?“. Además, no tenía ni idea cómo iba a ser el proyecto, pero si lo hubiese sabido de antemano hubiese dicho que sí igual, sin importar quién estuviera.

Sarah Paulson es una de las figuras infalibles en el universo de Ryan Murphy, desde American Horror Story y American Crime Story, pasando por Ratched, Feud y su posible protagónico en la cuarta temporada de Monstruo

-Naomi, ¿es tu primera vez trabajando en un elenco completamente femenino? Sé que Sarah ya tuvo esa experiencia.

-Sí. Generalmente, sos vos y un grupo de hombres, y con suerte una mujer con la que encima estás en guerra. Así que fue extraño, en el buen sentido, y fue un factor muy importante para que aceptara.

Paulson: -Yo tuve mucha suerte, ya lo viví en otras oportunidades. Hice Ocean’s 8 y Mrs. America, donde éramos todas mujeres. Así que esta es mi tercera vez trabajando con un grupo de actrices extraordinarias, aunque esta ocasión fue particularmente divertida.

Paulson, Kardashian, Watts y Nash con el Cristo Redentor -solo para ellas- a sus espaldas

-Se nota que formaron una linda amistad entre todas.

Watts: -Desde el principio hubo mucho respeto por el trabajo de cada una y todas teníamos mucha curiosidad. Y la dinámica misma de la historia nos llevaba a unirnos, a forjar una amistad. Y después, toda la etapa de promoción profundizó aún más el vínculo.

-¿Tienen un grupo de WhatsApp?

Paulson: -Sí, está muy activo.

Watts: -¡Sí, existe! Tenemos un par de chats [uno con y otro sin Ryan Murphy] y los dos son bastante picantes.

Las actrices se tomaron la clásica foto desde el balcón del Copacabana Palace y luego se asomaron para saludar a sus fans Disney

-Hablando de ser “picantes”, el personaje de Sarah tiene muchos diálogos e insultos de esa característica. ¿Cómo hacías para decirlos sin tentarte?

-No podía, me reía muchísimo y aproximadamente cada tres tomas salía una que podían usar. Fue difícil, pero muy divertido. Leía el guion y pensaba: “No puedo creer que voy a decir esto en televisión y que lo va a ver todo el mundo”.

-¿Es catártico decir insultos así?

-Simplemente, fue muy divertido, estaba ahí en el set pasando el mejor momento de mi vida.

Carrington Lane, el personaje que encarna Sarah Paulson, es dueña de diálogos tan mordaces como absurdos Disney - Disney

-También, tu personaje dice que tenerla como enemiga es lo peor. ¿Cómo sería tenerte de enemiga en la vida real?

-¡Ay, no, no querés tenerme de enemiga! Soy de Sagitario, así que no te conviene. No sé, me gusta imaginar que no tengo enemigos. Hay gente que no me cae tan bien, pero no creo que sean mis enemigos.

Watts: -No, no te imagino con una lista de enemigos.

-Hay una frase que dice el personaje de Glenn Close que los hombres le tienen terror a las mujeres en el poder. ¿Cómo viven eso en sus carreras?

Paulson: -Sé perfectamente que es verdad y tuve algunas experiencias con eso, pero dado que gran parte de mi trabajo fue con Ryan, siempre me sentí muy apoyada por él. Él quiere escuchar todas mis opiniones, quiere incluirme en todas las conversaciones importantes de formas que me hace sentir realmente vista, escuchada y valorada. Así que creo que tuve la rara experiencia de no sentir eso tan intensamente como algunas de mis amigas de la industria. En ese sentido, tuve suerte.

Watts: -Sí, lo mismo para mí. Conocí a Ryan en un momento importante y vulnerable de mi vida porque cuando llegás a cierta edad pensás que las cosas se van a ir frenando. Así que fue maravilloso que Ryan me viera, creyera en mí y me impulsara. Pero sí, tuve momentos en los que sentí que el poder no estaba repartido de manera equitativa, ya sea por la brecha salarial, por la importancia de mi voz o por mil motivos distintos. De todas formas, nuestra industria es bastante progresista y hace un mejor trabajo que muchas otras. Eso da un poco de esperanza.

Naomi Watts tampoco es nueva en el mundo de Ryan Murphy: integró el elenco de Feud: Capote vs. The Swans y de la miniserie Vigilante, y será Jackie Kennedy en la nueva serie antológica American Love Story

-Hay una escena donde las cinco protagonistas hablan de distintos tratamientos de belleza y reflexionan sobre el paso del tiempo. ¿Cómo sienten el tema de envejecer con la presión de verse siempre jóvenes y perfectas en esta industria?

Watts: -A los hombres nunca les hacen esta pregunta y es irritante, pero, bueno, es la vida. Yo desarrollé una compañía [Stripes Beauty] que justamente trata de acompañar a las mujeres a partir de la mediana edad. Vivimos más tiempo, somos la mitad de la población, nuestras historias importan y merecemos apoyo médico y también emocional, sentirnos bien, con confianza, con educación, con herramientas. Se trata de unir a las mujeres y decir: “Acá estoy. ¿Me ves? ¿Me entendés? ¿Cómo hacemos para que este momento sea mejor?”. Esa siempre fue la misión y la visión de mi empresa. Y por suerte, la narrativa está cambiando, especialmente en los últimos cinco años. El año pasado hubo por lo menos cinco mujeres de cierta edad encabezando historias de índole sexual. Eso es una buena señal.

Kim Kardashian como Allura Grant y Naomi Watts como Liberty Ronson. Ellas son quienes deciden dejar atrás el bufete de hombres que no las respetan ni tienen en cuenta para abrir uno propio con el visto bueno de su mentora, interpretada por Glenn Close Ser Baffo - Disney

-Sé que a las dos no les gusta ver su propio trabajo. ¿Por qué?

Paulson: -Sí, me da miedo verlo. Hace mucho que no miro nada en lo que aparezco. Empezó con The People vs. O.J. Amé hacer esa serie más que nada en el mundo, y como la respuesta del público fue tan enorme, me dio miedo verla y empezar a criticarme porque soy superexigente conmigo, así que dejé de hacerlo. Es difícil. Y ahora, con mi cara camino a mis rodillas, es aún más difícil mirarla. ¿Me entendés? Es como: “Wow”. Era más fácil cuando era más joven, con esa piel divina.

Watts: -Yo soy muy parecida a Sarah. Con el cine es distinto: tenés un principio, un medio y un final muy claros, y muchas veces podés ver algo antes de que esté terminado y aportar, así que puede ser productivo, además de aterrador. En mi caso, la manera en la que prefiero ver algo en lo que estoy es con público. Ahí puedo soltarme un poco y verlo a través de sus ojos. Pero sí, me resulta bastante incómodo.