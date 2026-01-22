Chris Noth rompió el silencio y habló sobre el fin de su relación con Sarah Jessica Parker

Chris Noth rompió el silencio y se refirió al final de su amistad con Sarah Jessica Parker, su histórica compañera en Sex and the City. El actor habló del quiebre del vínculo tras las acusaciones de agresión sexual que recibió en 2021, un antes y un después en su vida personal y profesional.

El tema resurgió luego de que el intérprete lanzara un comentario sarcástico en las redes sociales sobre el reciente Globo de Oro honorífico que recibió la actriz. A partir de ese episodio, se difundió un adelanto de una entrevista en la que el artista explica cómo terminó una relación de décadas.

Durante una charla para el programa Really Famous With Kara Mayer Robinson, el actor de 71 años dio su versión sobre lo que provocó la ruptura definitiva con Parker, con quien formó una de las parejas más queridas de la televisión gracias a sus personajes de Mr. Big y Carrie Bradshaw.

Noth dijo que la relación se quebró luego de que él fuera acusado por tres mujeres de agresión sexual, aunque mencionó que ninguna de esas denuncias derivó en una demanda judicial ni fue comprobada. “Fueron una completa invención”, se defendió.

Los actores en And Just Like That... Grosby Group

Poco después de que las denuncias se hicieran públicas, Sarah Jessica Parker y sus compañeras de elenco Cynthia Nixon y Kristin Davis emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su apoyo a las mujeres que habían hecho públicas sus experiencias.

En la reciente charla, adelantada por la revista People, Noth se refiere al vínculo actual con Parker. “No somos amigos, creo que es bastante obvio”, afirmó, tras atribuir la reacción de Parker a las acusaciones como el motivo principal del distanciamiento. “Fue doloroso y realmente me afectó”, agregó el actor. Y sumó: “El comunicado que emitieron, que en realidad no era más que una acción de marketing, fue decepcionante”.

Noth remarcó que ninguna de sus excompañeras se comunicó con él para conocer su versión de los hechos. “Si me conocés y hemos trabajado juntos durante muchos años, antes de hacer esa declaración, llamame para que pueda darte mi versión… Pero eso no sucedió, y fue una lástima”, insistió, visiblemente molesto por la situación.

Al referirse a la forma en que el tema fue abordado públicamente, también dijo: “Es propio de Hollywood”. Sin embargo, aseguró que el episodio le permitió “conocer la postura de la gente y saber quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no”. Y añadió: “Es importante saberlo. Solo sé que si hubiera sido al revés, yo no lo habría hecho”. De haber estado en la situación inversa, el intérprete afirma que habría intentado escuchar primero al acusado.

El artista recordó, por otro lado, que las acusaciones también provocaron su salida de la serie And just like that. Aunque su personaje había muerto en el primer episodio del reboot, estaba previsto que siguiera apareciendo en escenas de recuerdos de Carrie, algo que no ocurrió.

Si bien posteriormente el conflicto entre Noth y Parker parecía haber quedado en un segundo plano, a comienzos de este mes volvió a cobrar relevancia por una publicación que el actor hizo en las redes sociales.

El comentario “sarcástico” que revivió el enfrentamiento

Días atrás, Noth respondió un comentario de un usuario en Instagram después de que Sarah Jessica Parker recibiera el Premio Carol Burnett en los Globos de Oro. Ese día, publicó una imagen entrenando en el gimnasio, acompañada por una frase sin demasiadas referencias: “A la mierda con Año Nuevo. ¡Vamos!”. Entre los comentarios que recibió la publicación, uno de los seguidores vinculó ese mensaje con la actriz. “¿Te referís a Sarah Jessica Parker y su premio, verdad?”, escribió el usuario, y el actor respondió: “Correcto”.

La imagen que Chris Noth compartió desde el gimnasio durante la ceremonia (Instagram: @chrisnothofficial)

La situación no pasó inadvertida ni para sus fans ni para los medios, y rápidamente se viralizó, lo que hizo que Noth saliera a dar explicaciones más tarde. “Mi respuesta improvisada, ligeramente sarcástica, a un comentario en Internet parece haber causado un revuelo”, escribió a modo de aclaración, y sumó: “No es noticia. No merece toda esta discusión. Es una pérdida de tiempo en un mundo en el que hay cosas más importantes de las que preocuparse”.