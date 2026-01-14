El comentario de Chris Noth contra Sarah Jessica Parker, tras el homenaje que recibió la actriz en los Globos de Oro

La tensa relación entre Chris Noth y Sarah Jessica Parker volvió a quedar expuesta en los últimos días. Luego de que la protagonista de Sex and the City fuera homenajeada en la ceremonia de los Globo de Oro, el actor tuvo un gesto hostil hacia ella en sus redes sociales.

El domingo 11 de enero, la encargada de interpretar durante más de dos décadas a Carrie Bradshaw fue distinguida por la industria de Hollywood con el premio Carol Burnett, un reconocimiento que distingue trayectorias destacadas en televisión. La actriz recibió el galardón en medio de una ovación y mensajes de apoyo de colegas como Cynthia Nixon y Kristin Davis. Sin embargo, hubo un comentario que llamó la atención y que reavivó los rumores de una disputa que hasta el momento nunca se había terminado de confirmar.

Chris Noth, quien durante años interpretó a Mr Big, el gran amor de Parker en pantalla, publicó una foto haciendo ejercicio en el gimnasio y escribió: “A la mier... el Año Nuevo. ¡Vamos!”. Si bien su mensaje no hacía referencia a Parker, muchos de sus seguidores lo tomaron como una indirecta hacia ella. Algo que el propio Noth confirmó en su propio perfil. “¿Te refieres a que se joda SJP y su premio, verdad? jajaja”, preguntó una usuaria en los comentarios del posteo. “Correcto”, dijo el actor de manera tajante y elocuente.

Su declaración generó repercusión inmediata. “¿De qué me perdí?“, preguntó una fan mientras que otra parecía estar al tanto de la polémica: ”Te apoyo. No eres el único al que ella ha hecho daño".

Fue así como inmediatamente las especulaciones que desde hace años hablan sobre un conflicto entre los protagonistas de la serie de HBO se reavivaron. La distancia entre Noth y Parker comenzó a evidenciarse en 2021 cuando el actor fue acusado por dos mujeres de agresión sexual, denuncias que él negó categóricamente asegurando que los encuentros (uno producido en 2004 y otro en 2015) habían sido consensuados. “Es difícil no cuestionar el momento en que salieron a la luz estas historias. No sé con certeza por qué salen a la luz ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, dijo en su defensa.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth en una escena de la serie de HBO The Grosby Group

Luego de que las denuncias se hicieran públicas, tanto Sarah Jessica Parker como Cynthia Nixon y Kristin Davis tomaron partido y emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su apoyo a las denunciantes; una postura que claramente marcó un quiebre con su excompañero de ficción. “Estamos profundamente entristecidos al escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado un paso al frente y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser muy difícil y las felicitamos por ello”, expresaron en el escrito.

A partir de entonces, Noth (que había sido parte de las seis temporadas de Sex and the City y de las dos películas) fue apartado de las salidas grupales y de And Just Like That…; la secuela de la serie. Con intenciones de despegarse del conflicto, los guionistas hicieron que su personaje sufra un infarto en el baño del lujoso piso que compartía con Carrie, dejándolo fuera de la historia de manera sorpresiva.

Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon compartieron el set durante las seis temporadas de Sex and the City. Además, protagonizaron las dos películas de la serie KEVORK DJANSEZIAN - AP

“No lo invitan a sus fiestas. No recibe tarjetas de felicitación ni mensajes de feliz cumpleaños. Se pregunta por qué Sarah Jessica Parker y su grupo continúan dejándolo afuera”, le dijo una fuente a RadarOnline.com sobre la distancia que la protagonista y sus compañeras tomaron en diciembre de 2021. “Noth cree que el elenco le debe una disculpa por tratarlo con indiferencia considerando que nunca fue acusado de ningún delito y sostiene que los incidentes sexuales con sus acusadoras fueron todos consensuados”, agregó el testigo en cuestión.

Si bien los protagonistas nunca hablaron de esta situación en público, que el actor le desee un “feliz cumpleaños” a Kim Cattrall en agosto pasado fue para muchos una clara señal de su enemistad con Parker. Recordemos que la encargada de interpretar a Samantha Jones en la historia se fue de la serie por su mala relación con la actriz.

El reciente comentario del actor vuelve a poner en evidencia que las tensiones entre quienes dieron vida a una de las series más icónicas de la televisión están lejos de resolverse.