Los escándalos más grandes en el detrás de escena de Grey’s Anatomy

En los últimos años la industria del entretenimiento cambió muchísimo y, algunas cosas que se habían naturalizado, empezaron a ser cuestionadas y denunciadas. En ese proceso de deconstrucción es que también se puso en ejercicio una mirada retrospectiva sobre los personajes, las historias y hasta las dinámicas en el set de producción. Algunos ‘secretos a todas voces’ empezaron a ser abordados, así como las relaciones abusivas de poder, la discriminación y segregación, y el acoso que algunas actrices y actores sufrían por parte de otros miembros del elenco o mismo directivos de los canales.

Dentro de esta situación, ficciones como Grey’s Anatomy (serie que ya tiene 18 temporadas y 384 episodios emitidos) parece un caldo de cultivo para sacar a ventilar algunos trapitos sucios del pasado. Después de las últimas declaraciones de Isaiah Washington, hacemos un repaso sobre otros escándalos que sacudieron al soap opera médico.

5 millones de dólares para Ellen Pompeo

Mientras que hace muy poquito la actriz confirmó su partida de Grey’s Anatomy, esta noticia fue tapada por el último de los escándalos alrededor de la serie. Durante su participación en el podcast de Tavis Smiley, Isaiah Washington contó que Pompeo habría recibido la millonaria suma para callar el comportamiento tóxico de Patrick Dempsey y que, más tarde, esto derivó en su contrato por 20.000.000USD que la convirtió en la actriz de televisión con el sueldo más alto.

Al día de hoy Ellen ni confirmó ni negó semejante acusación, la cual también llegó con una fuerte crítica por parte del actor: “Y querés correr por ahí como si fueras la guardiana de todas las mujeres femeninas y del movimiento feminista”.

La salida del propio Isaiah Washington

Aunque él mismo sostiene que nunca fue bien recibido en el set de la serie y que su propio comportamiento fue utilizado para tapar lo que estaba pasando con Patrick Dempsey, lo cierto es que Isaiah Washington fue el centro del primer gran escándalo ocurrido en Grey’s Anatomy. Dando vida a Dr. Preston Burke durante las primeras tres temporadas de la ficción, en 2006 se supo que su apresurada salida había sido ocasionada por llamar “f****t” a su colega T.R. Knight.

Lo que pasó después es tan confuso como la trama de una thriller psicológico: Washington se disculpó en público, Knight salió a decir que nunca lo habían llamado así en su cara, Washington dijo durante los Golden Globes que jamás había dicho esto sobre su colega y, durante la décima temporada, volvió a formar parte de la ficción.

Isaiah Washington, quien interpretaba a Preston Burke, solo participó en las primeras tres temporadas del drama médico El Mercurio

“No salgas del clóset”

Conectado con el incidente anterior, el propio T.R. Knight confesó que la creadora de la ficción -Shonda Rhimes- intentó evitar que revelara públicamente su identidad sexual debido a la cercanía del escándalo protagonizado por Washington. Sin embargo este incidente sí fue negado por la propia Rhimes y, durante una entrevista realizada por EW, dijo: “Le dije: Si querés salir del armario, es increíble. Te apoyaremos totalmente”.

Desde el lado fan sí quedó claro que -después de este suceso- George O’Malley empezó a tener menos y menos protagonismo, lo que llevó al actor a tomar la decisión de renunciar.

Requerimientos de rey

Desde que ya era momento de abandonar la ficción hasta que quería enfocarse en su desarrollo como piloto de carreras profesional, la salida de Patrick Dempsey combinó la sorpresa y anonadamiento por parte de los fanáticos de la serie. Es que, aunque para este momento Rhimes ya había dejado en claro que ningún actor era imprescindible- Dempsey no dejaba ser uno de los grandes nombres delante de la ficción.

Las sospechas de que algo raro había sucedio empezaron cuando Shonda confesó que había matado a un personaje porque no le gustaba el actor y, a partir de esto, los rumores no dejaron de crecer: dicen que tenía requerimientos de rey en el set, que ya no respetaba los cronogramas de filmación y siempre llegaba tarde, que estaba engañando a su mujer con alguien del equipo técnico y hasta que había iniciado una mesa de apuestas en su remolque.

La salida de dos personajes adorados por los fans

Ya para la temporada 14, los seguidores de la serie estaban acostumbados a la capacidad de Rhimes de deshacerse de personajes y matarlos sin ningún tipo de piedad. Sin embargo, eso no evitó la ola de indignación que se generó con el anuncio de la salida de Jessica Capshaw y Sarah Drew, dos actrices que daban vida a personajes muy queridos en la ficción.

Si bien ambas compartieron en sus cuentas en Instagram su sorpresa frente a la decisión de la producción y lo ‘repentino’ que esto parecía, el rumor que tomó fuerza es que estos despidos estaban relacionados con el aumento en el salario de la protagonista y que, por ende, era necesario hacer un recorte.

¿La respuesta de Pompeo? “Estamos agradecidos de que todos ustedes sean tan apasionados, pero si conocieran a estas dos mujeres como yo las conozco, no aprobarían toda esta maldad”