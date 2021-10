¿Cuáles son las tendencias del 2000 que vuelven a ser moda hoy?

Atrás quedó el minimalismo de los 90. Como un guiño a las púber de ese momento o a las nuevas generaciones en busca del concepto retro, las tendencias que fueron furor a comienzo del nuevo milenio, hoy están nuevamente entre nosotras, trayéndonos ítems más sensuales y menos andróginos que la década que le precedió. Desde Sex and The City, Lindsay Lohan, Spice Girls, las hermanas Olsen o Juegos Sexuales; la música, el cine y la TV eran los grandes influencers de la época y contagiaron diversos looks icónicos a los jóvenes de la época.

Te contamos cuáles son y cómo llevarlos en mood actual.

Jeans de tiro bajo

¿Te acordás de Britney en I’m a slave 4 you? Bueno, algo así. Bien bajos, con cinturones de cadenas y tops en la parte de arriba. Un verdadero outfit de los 2000.

Llevalo hoy: para darle un twist de 2022, apostá a un jean acampanado y combinalo con un top y blazer largo por arriba, para estilizar y darle una vuelta más elegante al look.

Vestido tipo babydoll

Es canchero, es cómodo y queda bien con casi todo. ¿Por qué no habría de volver el vestido con más onda? Se caracteriza por ser corto, holgado, y puede ser en las mil y un texturas y colores.

Llevalo hoy: con una espalda escotada para un look sensual o estampado a full y con una mini bag y zapatos planos para complementar.

Zapatos con soquetes a la vista

Si, esas medias cortitas tan cómodas son protagonistas esta temporada. Si tienen voladitos o son de un color estridente, mucho mejor. Van con zapatos, suecos o zapatillas.

Llevalo hoy: una apuesta un poco más jugada, pero 100% cool, es llevar las medias con ojotas tipo chanclas o con -las tan de moda este verano- dad sandals.

Vestido con pantalón

O con pollera. En Argentina implicó un look más alternativo, de las adolescentes menos conservadoras. Hoy está democratizado a quienes quieran llevar un outfit tan cómodo como cool.

Llevalo hoy: con un maxivestido o kimono largo y un jean acampando debajo, como se vió en la pasarela estival de Paco Rabanne.

Top asimétrico

Con un solo hombro o con breteles o mangas diferentes y en desnivel. Esta tendencia vuelve en todas sus variantes y es perfecta para combinar con cualquier prenda básica para abajo.

Llevalo hoy: una buena idea es combinar un top asimétrico con un pantalón recto, sin demasiado volumen, para no saturar. O una pollera vaporosa para salir.

Cinturón de cadenas

Hablemos claro: no a todas nos gustaba esta tendencia. Un poco hardcore, un poco kitsch, se asentó en los 2000s y para las que queríamos que quedara en el olvido, tendremos que aceptar que volvió con fuerza este año.

Llevalo hoy: una cadena dorada como parte de un look navy: agregá el cinturón de cadena a tu jean de lavado oscuro + suéter de hilo a rayas + sandalias blancas. Una marinerita con onda.

Pelo y make up

Los 2000 se caracterizaron por traer varias novedades en el campo de la cosmética y el estilismo capilar. Algunas de estas tendencias vuelven también este verano.

En cuanto al maquillaje, el bronceado natural se imponía. Los polvos bronceadores eran EL aliado y se aplicaban luego de una base en el mismo tono de la piel, moda que se adoptó en aquel entonces y aún permanece entre nosotras.

El lip gloss era el gran protagonista y este año vuelve con toda. En su momento lo amábamos porque daba esa imagen de labio jugoso que estaba tan de moda, pero odiábamos cuando se nos pegaba al pelo ¡cada vez que había viento! La nueva generación de lip glosses son más livianos y menos pegajosos que las de antaño, pero con el mismo efecto favorecedor que tanto nos enamoró.

En cuanto al pelo, la cola alta con dos mechones a los lados de la cara ganó por goleada y este año volvió a verse en diversas pasarelas y en el reinado del Street style.