Don’t Look Up: todo lo que tenés que saber de la nueva película de Netflix con Leo DiCaprio

El nuevo dramedy de Netflix -escrito y dirigido por Adam McKay- llega con un fuerte mensaje ambientalista y no escapa al termómetro sociopolítico cuando nos invita a reflexionar sobre la incompetencia de las autoridades, los medios de comunicación y la importancia de tomar acción contra el cambio climático.

Con un elenco de lujo y repleto de algunos de los nombres más importantes del espectáculo, “Don’t Look Up” es una de las grandes apuestas de Netflix para este fin de año y te contamos todo lo que tenés que saber sobre este estreno.

Foto: Niko Tavernis/Netflix © 2021 NIKO TAVERNISE/NETFLIX - _GIJ0698.ARW

Para reír o ¿llorar?

Kate Dibiasky es una estudiante de posgrado en astronomía que comparte el entusiasmo por el cosmos junto a su profesor, el Dr. Randall Mindy. Durante una noche de investigación descubre un cometa del tamaño del monte Everest que orbita el sistema solar, pero existe un problema: el cuerpo celeste se dirige derechito en colisión a la Tierra. Con solo seis meses para encontrar una solución, la dupla debe alertar a las autoridades y a los medios de una posible extinción total. Una misión para nada sencilla dentro del universo de la satírica “Don’t Look Up”.

Adam McKay comenzó su carrera durante la década del noventa como escritor de “Saturday Night Live”. Su estilo particular lo convirtió en uno de los estandartes de la llamada ‘nueva comedia americana’, en parte, gracias a sus múltiples colaboraciones con Will Ferrell. Originalmente, los primeros borradores de su nueva película tenían poco de humorísticos, pero la coyuntura lo hizo cambiar de tono: “Jugué con la idea de hacer un drama sencillo o un estudio pequeño e íntimo de personajes, pero en cierto punto supe que necesitaba hacer una comedia, porque sentí que después de estos últimos años, realmente, necesitábamos reír”.

Leo y Jen tienen que salvar al mundo

El cine catástrofe está plagado de historias con advertencias meteorológicas y héroes que lo dan todo para salvar al planeta. McKay juega con estos clichés tan gastados, pero enaltece -como debe ser- la figura de los científicos que, generalmente, son dejados de lado. DiCaprio y Lawrence querían hacer las cosas bien y consultaron a la doctora Amy Mainzer, astrónoma y científica especializada en el cambio climático, que actuó como asesora del film de manera remota durante la pandemia de COVID-19.

“Hablé un montón con la Dra. Mainzer sobre lo que significa ser una mujer en el campo de la astronomía, donde las representantes femeninas son ampliamente superadas en número por los hombres. Me ayudó a formar las bases de la actitud de Kate, su personalidad y hasta las elecciones de vestimenta”, cuenta Jennifer Lawrence sobre su papel, un personaje que se esfuerza por contar la verdad y solo obtiene resistencia y escepticismo.

Basada en hechos reales… que todavía no ocurrieron

McKay no es nada tímido a la hora de compartir sus posturas políticas en las redes sociales o en la pantalla. Con “Don’t Look Up” vuelve a las andadas y caricaturiza a cada organismo del gobierno y medio de comunicación norteamericano que, a decir verdad, no saben qué hacer o cómo reaccionar ante la catástrofe que se avecina. “¿Cómo hacemos para que la gente se dé cuenta de que este es un peligro claro y presente? ¿Qué tan cerca tiene que estar ese peligro para que tengamos la respuesta adecuada?”, se preguntó el realizador a la hora de encarar este proyecto, después de leer los planteos de David Wallace-Wells en el libro “The Uninhabitable Earth” (2019). La respuesta que lo impulsó fue bastante sencilla: “Es como si un cometa fuera a golpear a la Tierra y a nadie le importara”.

Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Netflix DIMITRIOS.KAMBOURIS@GETTYIMAGES.COM - Getty Images North America

Un elenco impensado

Ni McKay puede creer cómo logró juntar a semejante reparto de estrellas, quienes aceptaron seguir adelante con el proyecto, incluso, en medio de la cuarentena. Con todas las precauciones de por medio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande y tantos otros se lucen en esta sátira, cuya ficción no está tan alejada de la realidad cuando pensamos en las verdaderas consecuencias del efecto invernadero o la crisis sanitaria que nos toca atravesar. En un punto, muchos aspectos del guion cobraron vida y al director no le quedó otra que subir la apuesta y “exagerar” cada una de las situaciones.

“Recuerdo apagar las noticias una noche y releer el guion. Mi primer pensamiento fue: ‘No es lo suficientemente alocado’. En realidad, se leía un poco desabrido en comparación con lo que realmente estaba sucediendo. Así que modifiqué todo para que fuera un 15 por ciento más loco” - Adam McKay

Es imposible pensar en el medioambiente sin relacionarlo con DiCaprio, una de las estrellas de Hollywood más comprometidas con las causa. Para Leo es una producción soñada que se alinea perfectamente con su activismo: “A menudo, en mi carrera, busco proyectos que tengan un trasfondo ambiental y lo que Adam hizo fue brillante, utilizando la analogía de un cometa gigante hacia la Tierra y mostrando cómo la raza humana reaccionaría desde el punto de vista político y científico de una manera que nunca había visto antes”.

Cantando por la causa

“Don’t Look Up” tiene muchas probabilidades en esta temporada de premios, entre ellas, la nominación para “Just Look Up”, canción original interpretada en la película por Ariana Grande y Kid Cudi quienes, a su vez, componen los papeles de Riley Bina y DJ Chello, una parejita de pop stars que alimentan el frenesí de los tabloides. El tema, creado casi de manera improvisada entre Ariana y el compositor Nicholas Britell en su primera sesión, es uno de los momentos más glamoroso e hilarantes de la cinta, que llega a la grilla de Netflix el próximo 24 de diciembre.