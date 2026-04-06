Chase Infiniti es el nuevo rostro de Hollywood y su nombre está inspirado en las dos películas favoritas de sus padres

Pocos actores pueden presumir de tener un origen tan cinematográfico como el de Chase Infiniti (Indianápolis, 25 años) en su propio nombre. Sus padres se lo pusieron en homenaje a dos de sus películas favoritas: Chase, por el papel que Nicole Kidman interpretaba en Batman Forever, e Infiniti, por la frase de Buzz Lightyear en Toy Story: “To the infinity and beyond” (hasta el infinito y más allá).

Pero no es lo único de lo que puede presumir. Difícilmente se podría pedir un mejor debut en la industria que el que ha tenido ella. Hasta ahora, solo ha participado en cuatro producciones (un videoclip, una serie, una película y otra serie), pero ya está llamada a ser una de las actrices del momento (de hecho, está rodando su nueva película, The Julia Set, con Gillian Anderson y Jason Isaacs).

Muchos pasan su vida persiguiendo el papel decisivo que les lleve a lo más alto (algo que no siempre llega), ella lo ha conseguido en el primer intento gracias a Una batalla tras otra.

Chase Infiniti junto a Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro en otra ceremonia de premiación Getty Images

La película de Paul Thomas Anderson la ha convertido en uno de los rostros protagonistas de la última temporada de premios, la primera para la actriz, gracias a su papel como Willa, la hija combativa de Leonardo DiCaprio y Teyana Taylor, llegando a estar nominada a Mejor Actriz en los Globo de Oro y en los Bafta, aunque no consiguió hacerse con ninguno de los premios.

Ahora, Chase Infiniti vuelve a las pantallas este 8 de abril: protagoniza Los testamentos, en Disney+, la secuela de El cuento de la criada, poniéndose en la piel de Agnes, una de las hijas de Defred. “Mi vida entera ha cambiado literalmente en los últimos seis meses”, reconocía en The Guardian el pasado diciembre.

THE TESTAMENTS - “First Look” (Disney) LUCY HALLIDAY, CHASE INFINITI Disney - Disney

Chase Infiniti creció en un barrio a las afueras de Indianápolis, en un hogar donde la creatividad estaba muy valorada y donde ninguno de sus progenitores tenía relación alguna con la industria del cine. Su padre, además de dirigir una empresa de construcción, también era baterista en una banda de jazz. “Todos los domingos íbamos a la iglesia, así que la música góspel siempre ha formado parte de mi vida. También íbamos con frecuencia a ver obras de teatro y musicales. A los cinco años, mi mayor sueño era ser cantante. Cuando tenía 10, mi madre me animó a hacer un casting para un musical. Me enamoré del escenario y supe que no había forma de que lo abandonara”, afirma en una entrevista para la portada de marzo de la edición francesa de Vogue.

Entonces decidió cambiar de colegio para unirse a un programa de teatro y, años después, estudió Teatro Musical en el Columbia College Chicago. Meses después, llegaría su primer papel en la serie Presunto inocente (2024) de Apple TV+. “¡Y aquí estoy!”, contaba emocionada a la revista.

No era conocida, apenas acudía a eventos y citas importantes de la industria... y entonces llegó su momento. “Me asusté muchísimo la primera vez que me lo dijeron. Llamé enseguida a mis padres y les dije: ‘Mamá, mañana voy a conocer a Leonardo DiCaprio y a Regina Hall’. Ellos también estaban muy nerviosos, incluso más que yo”, recordó en The Guardian. Después de meses de intensos entrenamientos, el papel fue suyo.

“Estaba aterrorizada. Estuve temblando casi todo el día porque estaba muy ansiosa. Me presioné muchísimo sin motivo. Creo que no me tranquilicé hasta que volví a casa esa noche y pensé: ‘Bueno, he superado el primer día”, reveló en Interview.

En The Guardian también dio más detalles de aquel primer día: “Pensé: ‘Vale, he venido a hacer mi trabajo y me voy a asegurar de estar a la altura, tanto para mí como para mis compañeros’. Al estar frente a DiCaprio, la fachada se desvanece en cuanto gritan ‘Acción’. Además, es una persona muy amable y muy divertida”.

También le sirvieron los consejos de Paul Thomas Anderson y de sus compañeros: “Nos animaron mucho a pensar: ‘Simplemente, inténtalo, y si no funciona, no funciona. Pero explora cada aspecto de tu personaje tanto como puedas”.

Chase Infiniti en su llegada a la entrega de los Premios Oscar em el Dolby Theatre Jordan Strauss - Invision

Su primera alfombra roja fue en el estreno mundial de Una batalla tras otra en Los Ángeles, en septiembre de 2025; su primera valla publicitaria apareció en la icónica Times Square; su primera temporada de premios la llevó a subirse al escenario de los Oscar tras ganar la estatuilla a Mejor Película; y una de sus primeras colaboraciones comerciales ha sido como embajadora de la firma de lujo Louis Vuitton.

“Muchas de las cosas que estoy logrando ahora ni siquiera se me pasaban por la cabeza que pudieran suceder. Todavía estoy tratando de asimilar que esta es mi realidad”, aseguró en The Times.

Llegar hasta aquí ha sido un proceso complejo de introspección y de entender qué era lo que quería hacer en su vida: “A los 16 tenía miedo. Me costaba encontrar mi lugar. Pero el único sitio donde realmente sentía que pertenecía era en el teatro y actuando. Era un lugar donde podía perderme por completo y sentirme como en casa y en paz como nunca antes”, contó en The Guardian.

No tuvo dudas en aceptar el papel, también porque la historia que se relata sobre el racismo. “Los actores y actrices tenemos el privilegio de contar historias que rara vez se cuentan y desde nuestras perspectivas. Tratar de revolucionar las convenciones de la industria de maneras que nuestros predecesores no pudieron”, explica en Vogue France.

Pero, ¿cómo gestiona una persona prácticamente anónima este salto a la fama? “Cuando empecé, no me gustaba ir a eventos porque no conocía a nadie y nadie me conocía a mí. Soy bastante tímida, así que esas salas me daban miedo... Te expones demasiado. Ahora se me da mejor”, reconocía en The Times.

En una de estas citas, concretamente el día del estreno de la película, cambió de mentalidad. “Estaba a punto de bajar del coche y me dije: ‘No tienes nada que demostrar y todo que mostrar. Disfruta el momento, porque parpadearás y se habrá acabado’. Fue mi primera alfombra roja, mi primera vez promocionando una película, mi primera entrevista”, explicó en Dazed.

Cuando tiene que viajar lejos de su casa, ya sea por rodajes, estrenos o promoción, siempre le acompaña una camiseta muy especial: merchandising de su grupo de K-pop favorito, Ateez: “La llevo conmigo para sentir que todo sigue igual. Así la vida no se siente tan incierta ni tan caótica cuando vivo con la maleta a cuestas”. Sin tiempo para asimilar todo lo que le está ocurriendo ni acostumbrarse a la fama, Chase Infiniti reconoce que todo está siendo un “verdadero desafío”: “Me costó mucho establecer límites y es algo que todavía estoy aprendiendo”, apunta en Vogue.

Es consciente de que está viviendo un sueño, que no sabe cuánto puede durar y que todo lo que llegue ahora tiene que tener su sello personal. “Quiero que refleje mis pasiones. Pero para sentirme plenamente motivada, también hay que aceptar el miedo, enfrentarse a lo desconocido. Sueño con seguir formándome con nombres consagrados, pero me gustaría descubrir creadores emergentes. Absorber todo lo que pueda sin imitar a nadie me parece la mejor manera de ser fiel a mi intuición y a mi propia voz”.