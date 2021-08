Minimalismo a la piel. Más conocida como “skinimalism”, así es la rutina de belleza que promete resultados visibles en menos pasos

En búsqueda de rutinas más simples –que no dejen de lado la salud de nuestra piel– es que aparece una nueva tendencia de belleza llamada skinmalism, que propone acortar la rutina, pero sin sacrificar ni los beneficios ni los resultados. La idea es usar menos productos, pero que sean integrales y a medida de cada piel para obtener lo mejor de cada ingrediente. El skinmalism busca generar un cambio en la forma en que consumimos y vemos la belleza. Busca repensar el “menos es más” y lo resignifica en el ámbito beauty, tanto para el cuidado de la piel como para el maquillaje.

Esta corriente es lo opuesto a los hábitos de belleza que llevábamos hasta hace poco tiempo, en la acelerada vida prepandémica en la que la ajetreada rutina y los eventos sociales exigían otra sobrecarga de make up, de ropa y de consumos en general. El objetivo es ponerle un signo de pregunta a la idea de que cuantos más productos tengamos, mejor vamos a estar, y que empecemos a ser más conscientes a la hora de elegir lo que nos ponemos. Propone un compromiso con nosotras mismas para que empecemos a hacernos responsables, que sepamos, por ejemplo, cuál es el objetivo de aplicarnos determinado ingrediente y que no lo hagamos solamente porque es parte de un producto que promociona una celebrity en sus redes sociales. Se trata de una tendencia genuina que nace de las necesidades de esta época en particular en la que todos los días nos damos cuenta de que cada vez son menos las cosas que necesitamos para estar bien.

MÁS CONSTANCIA, MENOS PASOS

Si sos de las que siempre quieren comprarse lo último y tener su neceser lleno de productos beauty, tenemos algo que contarte: siempre te va a faltar algo. Y si no te falta, vas a sentir que te falta. El skinmalism viene a romper con ese mito de que “cuanto más tengas, mejor” o que “cuantos más pasos hagas en tu rutina, más linda vas a estar”. Porque cuando sobrelimpiamos, sobreexfoliamos y sobretratamos la piel con demasiados ingredientes activos, la barrera natural que la protege se termina dañando. Es más, el secreto de tener un cutis sano no tiene que ver con la cantidad de pasos o de productos sino con usar los indicados.

“El uso excesivo de productos, en muchos casos, puede llegar a crear un efecto no buscado, y eso se da principalmente cuando no son los adecuados para el tipo de piel. Al alterar el PH, modificamos el microbioma y generamos una disminución en la defensa de la piel. Esto aumenta el riesgo de generar irritación, inflamación e infecciones”, dice María Lucchesi, una de nuestras expertas consultadas. Y agrega: “Lo importante no es sumar pasos a la rutina de belleza sino enfocarse en que cada uno tenga un objetivo y nos aporte algo necesario, y, sobre todo, que sea una rutina que se pueda sostener a lo largo del tiempo. Siempre hay que acordarse de que la constancia es una gran aliada en una rutina de belleza y es hasta más importante que la cantidad de pasos”.

DISEÑAR UNA RUTINA MINIMALISTA

Si queremos empezar una rutina de skincare minimalista, lo primero que tenemos que hacer es consultar a un especialista –dermatólogo, cosmetólogo o especialista en medicina estética– para que nos recomiende qué productos usar. Es muy importante que estas recomendaciones sean a medida para conocer los que nos pueden aportar mejores resultados.

Aun así, siempre están los caballitos de batalla que nunca fallan para reforzar la barrera protectora de la piel. En general, son bien tolerados por todos los tipos de pieles porque son agentes suaves, calmantes e hidratantes. Estos son: las ceramidas, la niacinamida y el ácido hialurónico, que aportan mucha hidratación y tienen muchos beneficios. Y hay otra clave: las rutinas tienen que ser llevadas a la realidad de cada una, porque si no se pueden cumplir, nos frustramos muy rápido y abandonamos el cuidado. Para nuestras expertas, una buena rutina minimalista tiene que tener tres cosas: limpieza, hidratación y protección. La hidratación podemos hacerla con una espuma, una emulsión, un gel, una crema o un bálsamo. Después, aplicamos una crema hidratante y, por último, protección solar –si preferís no ponerte make up, una buena opción es elegir un protector que tenga color para que se te vea la piel más pareja y, a la vez, te cuide–. “Tomar agua es lo más barato y lo más efectivo. Es un producto skinmalism por excelencia”, asegura Carolina Quiroga, cosmiatra y make up artist. Una vez que tenemos la rutina de skincare instalada, podemos agregar un serum con vitamina C por la mañana, antes de ponernos la crema hidratante.

AMAR TU PIEL

Uno de los beneficios más importantes que trae esta tendencia es el concepto de sustentabilidad y de ahorro. Una práctica de belleza minimalista hace que perdamos menos tiempo y que gastemos menos, ya que elimina los productos caros y superfluos. Además, cuestiona la idea de consumo en cantidad y propone ser más conscientes de lo que compramos y utilizamos. Está comprobado que con rutinas enfocadas, efectivas y claras en sus intenciones, podemos usar menos productos y el rendimiento puede ser igual o mejor. A menor consumo, menos desechos.

Por último y sin dudas, uno de los mayores aportes que nos deja esta corriente tiene que ver con la búsqueda de la propia aceptación. Y no es casual que surja en plena movilización por la diversidad de cuerpos, en plena lucha de modelos y celebrities activistas que reclaman diversidad cultural, racial y de género. El mundo de la estética no podía quedarse atrás y se suma con el minimalismo y la simpleza en el cuidado de la piel. Esta tendencia nos propone querernos y aceptarnos tal cual somos. Porque está claro que la piel perfecta no existe –así como tampoco la idea de perfección que nos muestran los filtros de Instagram o las publicidades con estándares imposibles de alcanzar–. Todas las pieles tienen poros, texturas, enrojecimiento, tonos, pecas y pigmentación. Y eso está bien. Por eso, esta corriente no solo propone simplificarnos la vida desterrando los productos que no necesitamos, sino que nos invita a ganar confianza en nosotras mismas, a aceptarnos y querernos. Por fin llegó el “menos es más” al mundo beauty. Ahora, solo es cuestión de hacer propia la tendencia y sumarla a nuestros hábitos. •

En el mundo

Cara Delevingne es la cara de la campaña Dior Addict Lip Glow

El famoso dicho “menos es más” se puso en práctica en eventos, producciones y campañas publicitarias.

Desfiles de alta costura. En la pasarella del último desfile Primavera-Verano 2021 de Isabel Marant se pudo ver una clara tendencia skinmalism en el make up. Pieles clean, cero artificios y poco maquillaje en tonos nude –tanto en ojos como en boca– son algunas de sus máximas. ¿También vale para los looks nocturnos? Claro que sí. La idea es: calzate las botas, los brillos y las estampas de noche, pero que el estilismo de tu cara y tu pelo se mantengan suaves, naturales y lo más minimal posible.

! Red Carpet. Si bien las red carpets casi siempre son sinónimo de brillos y excesos, en la última entrega de los premios Oscar, esta tendencia dijo presente. Por ejemplo, en el look de la actriz australiana Margot Robbie, cuyo make up natural se llevó todas las miradas. También su pelo estuvo alineado; apareció en la gala con un castaño claro y un peinado megadescontracturado –flequillo largo y recto, mechones con ondas y colita baja–, para sacarles solemnidad de este tipo de eventos.

Campañas de belleza. La modelo y actriz Cara Delevingne es la cara de la campaña Dior Addict Lip Glow. Lejos de los colores fuertes, esta colección busca realzar el tono natural de los labios. “Los colores de la piel y los labios son diferentes. Es por eso que creamos una paleta diversa e inclusiva de tonos para todos”, afirma Peter Philips, director creativo de Dior.

Expertas consultadas. Carolina Quiroga. Make up artist y cosmiatra. @caroquirogamakeup. Verónica Frágola. Skinfluencer. @fruticienta. María Lucchesi. Médica especialista en medicina estética y tecnología láser. @dramarialucchesi.