Nathy Peluso mostró su exigente rutina de entrenamiento y les respondió a quienes la critican
La cantante dio que hablar en las redes al evidenciar cómo cambió su cuerpo recientemente y mostró cómo se ejercita
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En las últimas horas, el nombre de Natalia “Nathy” Peluso se hizo eco en las redes sociales a partir de un video que publicó en TikTok en el que evidenció cómo cambió su cuerpo recientemente. Las imágenes sorprendieron a sus seguidores y, en medio de las repercusiones y preguntas sobre el método que utilizó, la intérprete publicó un segundo video en el que mostró cómo es su intensa y exigente rutina de entrenamiento.
La intérprete de 31 años publicó un TikTok en el que se la pudo ver vestida con una remera celeste de espalda abierta y una calza deportiva color gris, mientras bailaba animadamente al ritmo de “Loco” de Héctor Lavoe. “Cada día más loca y qué rica está locura”, comentó. El video superó las cinco millones de reproducciones y en los comentarios se pudo leer que varias personas hacían referencia a su cambio físico. Algunos se preguntaron si había recurrido al medicamento Ozempic y otros sostuvieron que su figura reflejaba un entrenamiento en el gimnasio y una dieta balanceada.
Si bien la cantante no se refirió directamente al tema, un par de horas después publicó un segundo video en el que se la vio mientras se ejercitaba en una escaladora. El marcador indicaba que llevaba una hora de entrenamiento y, acto seguido, se ubicó en el piso para hacer un ejercicio para fortalecer y tonificar los brazos.
“Despejando”, escribió, lo cual para algunos fue interpretado como una respuesta a los comentarios que recibió en las redes. De esta manera quiso dar cuenta de que su cambio físico se debió a una rutina de ejercicio constante y no a la utilización de un medicamento.
De hecho, en abril, cuando algunos de sus seguidores empezaron a ver los cambios, la intérprete de “Buenos Aires” decidió hablar y, sin vueltas, negó rotundamente el uso de fármacos. “Para los que estuvieron diciendo que yo uso Ozempic, no me entendieron... Después de todos estos años, ¿yo voy a dejar de comer? No. Gimnasio, cardio, peso, pilates, escalera, diez mil pasos al día o más. Pollo, pescado, espárragos, boniato, papa. ¿Qué te pasa? ¿Que yo voy a dejar de comer? Soy una mujer laburadora. ¿Qué Ozempic?“. De esta manera aclaró que todo su cambio fue producto del ejercicio y de una alimentación sana.
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