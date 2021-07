10 películas protagonizadas por estrellas de la NBA que se animaron a la pantalla grande

10- Shaquille O’Neal en Kazaam (1996)

Si googleás “Kazaam”, uno de las sugerencias de autocompletar más populares del buscador es “peor película de la historia”. Como su estrella de 2.15 metros, está allá arriba. Shaq hace de un genio que emerge de un boombox para concederle tres deseos a un niño quejoso de 12 años. El primero es golosinas. Los otros incluyen ayudarlo a encontrar a su papá “de verdad”. Por alguna razón, aparecen Da Brat y Spinderella, pero no antes que el Kazaam del título (“un genio del rap con actitud”, según una frase repetida en la película) escupe unas rimas verdaderamente terribles.

9- Gheorghe Muresan en My Giant (1998)

En esta película inspirada en André the Giant, Billy Crystal hace de un dudoso cazatalentos estadounidense que se cruza con el rumano de 2.30 metros, luego de que su auto deportivo choque en la banquina de una ruta en el país natal de Muresan. Su instinto: ¡llevar al gigante al cine y convertirlo en estrella! En el papel de André, el comportamiento gentil de Muresan es adorable. Pero en cuanto a presencia escénica, esta quizás sea la primera vez que se quedó corto en algo.

8- Wilt Chamberlain en Conan el destructor (1984)

Más allá de algunos cameos, la carrera como actor de Wilt the Stilt empezó y terminó con esta secuela de Conan, el bárbaro, donde se las ve con una Grace Jones munida de una lanza y el torso aceitado de Arnold Schwarzenegger. Con una peluca, Chamberlain representa de manera creíble al guerrero Bomaata, y se luce en las coreografías de las luchas. Quizás Hollywood volvió a tocarle la puerta, pero el camarín de Wilt estaba demasiado ocupado.

7- Julius Erving en The Fish that Saved Pittsburgh (1979)

Buena suerte cuando intentes entender algo de esta “extravaganza astrológica de deportes y música disco” (como se jactaba una publicidad) con shows de funk y montajes de Dr. J en cámara lenta. Él hace de la estrella de un equipo profesional desastroso cuyos dirigentes acuden a una astróloga para cambiar su suerte. Su consejo: armar un equipo compuesto exclusivamente de jugadores de piscis (el signo de Dr. J en la vida real). ¿Alguien le sugirió ya esta táctica a James Dolan, el dueño de los New York Knicks?

6- Michael Jordan en Space Jam (1996)

Su Majestad le da a un elenco variopinto de personajes de Looney Tunes (desde el Pato Lucas hasta Pepe le Pew) el ingrediente secreto que necesitan para derrotar a los malvados Monstars of Moron Mountain en esta película que mezcla animación y actores reales. La actuación de Jordan junto a una pantalla verde es impresionante, aunque ya tenía mucha experiencia del principio de su carrera, cuando jugaba con jugadores que tampoco estaban ahí presentes.

Space Jam 1

5- LeBron James en Trainwreck (2015)

King James hace de una versión aburrida y egocéntrica de sí mismo, y se lleva las mayores risas en esta comedia romántica protagonizada por Amy Schumer y Bill Hader. LeBron hace del mejor amigo de Aaron, el médico deportivo interpretado por Hader, y le da consejos clave (a veces a través de la letra de “Gold Digger”) cuando Aaron empieza a salir con Amy, la periodista representada por Schumer. El mejor chiste recurrente: que James sea tacaño.

LeBron James en Trainwreck (2015)

4- Kyrie Irving en Uncle Drew (2018)

En este largometraje que nació de una propaganda, Kyrie Irving retomó el papel de los cortos de Pepsi Max en los que se pone maquillaje de viejo para aparecer en canchas públicas en las que aplasta a los jugadores locales, a veces ayudado por jugadores estrella. Con un elenco de integrantes del Salón de la Fama como Reggie Miller, y actores cómicos como Nick Kroll y J.B. Smoove, es más gracioso de lo esperable. El premio al mejor momento va para la arenga ronca y septuagenaria de Irving: “¡Ni lo intentes, jovenzuelo!”.

3- Kevin Garnett en Uncut Gems (2019)

KG hace de sí mismo en el thriller neoyorquino adrenalínico de los hermanos Safdie, pero no es un mero cameo. Es tan natural en su papel de la estrella “Kevin Garnett”, que se mete con unos ladronzuelos del Diamond District, que casi te olvidás que el ex alero de los Celtics era un campeón de la NBA de verdad. Aunque seguro jamás le confiaría su anillo de 2008 a alguien tan oscuro como Howard, el joyero de Adam Sandler.

Kevin Garnett en Uncut Gems (2019)

2- Kareem Abdul-Jabbar en Airplane! (1980)

En The Game of Death, la última película de Bruce Lee, Kareem hacía de un villano. Pero su trabajo como el “copiloto Roger Murdock” (es decir, Abdul-Jabbar tratando de pasar desapercibido con un uniforme de piloto) es icónico. El seis veces elegido MVP de la NBA da una clase magistral de miradas sugerentes cuando el joven visitante de la cabina Joey repite las quejas de su padre de que Kareem no vuelve a defender. “¡Decile a tu viejo que arrastra a Walton y Lanier por toda la cancha todas las noches por 48 minutos!”, se queja. Entendido…

1- Ray Allen en He Got Game (1998)

Ray Ray la rompe en esta película de Spike Lee, con una actuación malhumorada en el papel de Jesus Shuttleworth, el fenómeno del básquet de escuela secundaria que está decidiendo si ir a la universidad o volverse profesional justo cuando su padre (Denzel Washington) sale en libertad condicional tras años de cárcel por haber matado a la mamá de Jesus. Durante la película se va construyendo una tensa batalla padre-hijo, que alcanza un clímax en un mano a mano en el que uno pierde feo. Adiviná cuál…

Ray Allen en He Got Game (1998)

María Fontoura