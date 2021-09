Contra su propio anuncio, Eric Clapton actuó en un espacio que exige prueba de vacunación al público

El sábado por la noche, Eric Clapton subió al escenario del Smoothie King Center de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Este evento es notable no solo porque nos alertó sobre el hecho de que hay un lugar de música llamado “Smoothie King”, sino porque al hacerlo, el músico, un gran escéptico de la salud pública, efectivamente deshizo la ridícula postura que adoptó sobre las vacunas de Covid-19 más temprano hace algunos meses.

Si bien el resto de la industria de la música adoptó la exigencia de vacunación como la única forma de garantizar conciertos seguros, Clapton tomó el rumbo opuesto, prometiendo nunca actuar en un lugar que requiera prueba de vacunación.

Rompió esa promesa absurda al actuar en Smoothie King, que, según su sitio web, sigue las regulaciones de Nueva Orleans que requieren que todos los titulares de entradas de 12 años o más, así como el personal y los participantes del espectáculo, demuestren que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, o bien, que puedan proporcionar el resultado de un testeo negativo en las 72 horas previas al show. Además, deben usar una barbijo mientras no coman ni beban.

“Después de los anuncios que hizo el Primer Ministro el 19 de julio de 2021, me gustaría hacer mi propio anuncio. Quiero decir que no actuaré en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada", escribió Eric Clapton en julio Ian West/AP

Clapton hizo su gran proclamación contra la exigencia de vacunación en julio, poco después de que el primer ministro Boris Johnson anunciara que se requerirían certificados de inoculación para ingresar a clubes nocturnos y lugares en el Reino Unido. “Después de los anuncios que hizo el Primer Ministro el 19 de julio de 2021, me gustaría hacer mi propio anuncio”, escribió Clapton. “Quiero decir que no actuaré en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada. A menos que haya una disposición para que todas las personas asistan, me reservo el derecho de cancelar el espectáculo“.

Clapton pasó todo el año pasado quejándose por las regulaciones de la pandemia de Covid-19, las vacunas y los reglamentos para salir de gira. Primero, se asoció con Van Morrison para grabar las canciones en contra del confinamiento “Stand and Deliver” y “The Rebels”, antes de lanzar su propia canción, “This Has Gotta Stop”. El músico está vacunado, aunque lamentó esa decisión luego de exponer los efectos secundarios supuestamente “desastrosos” que dijo haber sufrido.

Un representante de Clapton se negó a la solicitud para hacer comentarios sobre este tema a Rolling Stone. Es probable que el músico haya cambiado de opinión sobre las exigencias de vacunación en los shows. O bien, existe la posibilidad de que cancele varias de sus fechas planeadas, ya que el martes su tour continuará en el Bridgestone Arena de Nashville, otro lugar que exige al público estar vacunado o un testeo negativo de Covid-19.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.