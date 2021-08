Escuchá “Stratego”, la nueva canción de Iron Maiden, un adelanto de su próximo álbum

Iron Maiden compartió su nueva canción, “Stratego”, un adelanto de su próximo LP Senjutsu, el primer álbum de las leyendas del heavy metal en seis años.

La canción, que parece estar más inspirada en la guerra que en el popular juego de mesa, fue coescrita por el guitarrista Janick Gers y el bajista fundador Steve Harris; “Stratego”, que recuerda el ritmo de galope de los primeros discos del grupo, es una de las dos únicas pistas de Gers/Harris en el LP doble de 82 minutos y 10 canciones que lanzarán el mes próximo.

“Ocean is black, the devil’s track/Looking beyond beneath the sea/Eye of the storm is here again/Been there before you were ever born”, canta el vocalista Bruce Dickinson en el coro.

Iron Maiden compartió anteriormente “The Writing on the Wall” de Senjutsu, el álbum de estudio número 17 de la banda y el primero desde The Book of Souls de 2015. Senjutsu llegará el 3 de septiembre.

“Estamos todos muy emocionados con este álbum”, dijo Dickinson en un comunicado. “Lo grabamos a principios de 2019 durante una pausa en la gira Legacy para que pudiéramos maximizar nuestro tour y aún así tener un largo período de preparación antes del lanzamiento para preparar una gran carátula del álbum y algo especial como un video. Por supuesto, la pandemia retrasó más las cosas, incluso los planes mejor armados, ¿¡o debería decir ser ‘estrategias’!? Las canciones son muy variadas y algunas bastante largas. También hay una o dos canciones que suenan bastante diferentes a nuestro estilo habitual, y creo que los fans de Maiden se sorprenderán, ¡en el buen sentido, espero!”.

Dickinson también reveló recientemente a ROLLING STONE que dio positivo en Covid-19 a pesar de estar vacunado. “Pensé, ‘Oh, bueno, mierda’”, dijo en una charla vía Zoom. “Estaba estornudando un poco. Durante un par de días, me sentí un poco mareado, como si tuviera gripe, y eso fue todo. Y tengo 63 años. Prácticamente no tengo ninguna duda de que si no hubiera recibido la vacuna, podría haber tenido serios problemas“.

La semana pasada, Iron Maiden compartió un par de videos de cómo se hizo su nuevo álbum:

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.