De Rosalía a Noel Gallagher: las estrellas que pisaron La Bombonera en el último mes

La Bombonera es un estadio de fútbol que enamora a propios y extraños. En cada partido que Boca hace de local, las cabeceras y plateas se llenan de hinchas que alientan a su equipo y generan un imán en otras personas que lo ven por televisión. Durante el mes de noviembre, varias celebridades visitaron el país por compromisos laborales y se guardaron un lugar en la agenda para conocer este emblemático estadio emplazado en el barrio porteño de La Boca.

Desde intérpretes musicales, actores reconocidos mundialmente y deportistas de primera línea, La Bombonera se convirtió en un lugar turístico donde los amantes del deporte quieren tener su foto o video para publicarlos en las redes sociales. Además de ello, cada una de las celebridades que dio el presente recibió el agasajo de Juan Román Riquelme, presidente de la institución, quien le acercó una camiseta personalizada a cada estrella internacional para que conserve en el baúl de los recuerdos.

Dua Lipa: asistió al Superclásico y se convirtió en una hincha más

El 9 de noviembre, en el marco del Superclásico entre Boca y River, Dua Lipa dio el paso inicial para que otras celebridades se animen a conocer La Bombonera.

Dua Lipa presente en La Bombonera ALEJANDRO PAGNI - AFP

En el marco de su gira llamada Radical Optimism Tour, la cantante británica, quien brindó dos shows en el estadio Monumental, se hizo un hueco en su agenda para presenciar el partido más importante del fútbol argentino entre Boca y River. Ubicada en un palco preferencial, la cantante asistió con su círculo íntimo al estadio y se convirtió, por momentos, en una hincha más al cantar las canciones de la hinchada.

Dua Lipa mostró cómo fue su experiencia en La Bombonera durante el superclásico

En una jornada donde el Xeneize se impuso por 2-0 ante su rival de toda la vida, Dua Lipa, vestida con una camiseta de la selección argentina, sonrió durante toda su estadía, se sacó fotos, grabó algunos momentos del partido y recibió la visita de Juan Román Riquelme que le entregó una camiseta personalizada con su nombre.

El posteo de Boca a raíz de la visita de Dua Lipa

Tras culminar la jornada deportiva, Boca, en sus redes sociales, publicó una foto de Dua Lipa con Riquelme y aprovechó para sumar una declaración de la artista, quien elogió el ambiente que se vive en La Bombonera.

El comentario de Dua Lipa tras observar el Superclásico

“Me encanta la energía, es perfecta la gente. Dua Lipa junto a Román, fascinada con estos colores", expresó la cuenta oficial de Boca que puso en el centro de la escena a la cantante.

Noel Gallagher: la recorrida porteña que incluyó una parada obligatoria en La Bombonera

En lo que fue el regreso de Oasis a la Argentina, el líder de la banda británica se dio el gusto de hacer un recorrido por diferentes atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde una visita al cementerio de la Recoleta a un almuerzo en una reconocida parrilla ubicada en Puerto Madero, Noel Gallagher se guardó un hueco en su agenda para ir a La Bombonera.

Noel Gallagher en la Bombonera

Conocido su fanatismo por el Manchester City -al igual que su hermano Liam-, Noel hizo una pequeña recorrida por el estadio de Boca y sacó varias fotos de una estatua de Diego Maradona, como así también se dejó fotografiar en una platea lateral del estadio para llevarse un grato recuerdo de su estadía.

Noel Gallagher sacándole una foto a la estatua de Diego Maradona

Mientras paró gentilmente para sacarse fotos y firmar autógrafos, el artista quedó maravillado con todo el entorno que rodea a La Bombonera, aunque no pudo ver en vivo un partido del primer equipo.

Johnny Depp, un actor de talla mundial que presenció la victoria de Boca contra Tigre

La visita de la celebridad estadounidense a la Argentina incluyó una serie de entrevistas a medios de comunicación y un apartado especial: la presencia en La Bombonera para observar el partido que Boca le ganó por 2-0 a Tigre.

Posteo de Vero Lozano acerca de Johnny Depp @verolozanovl

En compañía de Verónica Lozano y Jorge “Corcho” Rodríguez, Depp vio atentamente el encuentro desde un palco y se sacó algunas fotos con fanáticos que querían tener un recuerdo con él.

Johnny Deep y su fanatismo por Boca

En la previa al encuentro, Depp se mostró muy a gusto de conocer La Bombonera y hasta gritó un “Dale Boca” a una cámara que registró todos sus movimientos en el estadio.

Johnny Depp y Juan Román Riquelme posaron para una foto en La Bombonera en el marco del partido que disputo el equipo de La Boca frente a Tigre X Boca Juniors

Como frutilla del postre, Riquelme le regaló una camiseta con su nombre y le agradeció por la visita. “Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato”, posteó la cuenta oficial del Xeneize.

Marco Antonio Solís, el cantante que le “alegró la vida” a la mamá de Riquelme, dio el presente en La Boca

El cantante mexicano estuvo presente en el encuentro entre Boca y Talleres que culminó 2-0 en favor del Xeneize.

Marco Antonio Solís en La Bombonera

Conocido como “El Buki”, Solís, al igual que los anteriores, mantuvo un encuentro con Riquelme, quien lo sorprendió al confesarle que es el artista que le “alegró la vida” a María Ana, su mamá.

El elogio de Riquelme a Marco Antonio Solís

“Va a verlo a todos sus shows, se sabe cada canción. De verdad, le agradezco mucho por alegrarle la vida”, le reveló Riquelme a Solís, en un video que circuló en las redes sociales.

Rosalía visitó La Bombonera junto a Trueno y Momo Benavides

La artista española mostró una empatía sin igual por la Argentina. Una de las actividades que priorizó Rosalía fue visitar La Bombonera y para ello contó con la colaboración de su colega Trueno y el influencer Gerónimo “Momo” Benavides, que armaron un tour especial para que la cantante conozca el vestuario y la cancha.

Rosalía junto a Trueno y Momo Benavides en La Bombonera

En su recorrida especial, Rosalía se permitió correr descalza por el césped de La Bombonera y hasta recibió una camiseta por su visita.

Rosalía corrió por La Bombonera

“Muchas gracias, presi. Gracias por hacerme sentir tan bienvenida, por ser tan cariñosos conmigo, por haberme enseñado tantas cosas y por esta experiencia aquí“, expresó la cantante, en referencia a la ofrenda que le regaló Juan Román Riquelme.

Rosalía en el vestuario de La Bombonera

Con muchos gestos de admiración y sorpresa, Rosalía recorrió todo el perímetro de la cancha y hasta se sacó fotos sentada en el vestuario como si fuera un jugador más del equipo.

Los mejores momentos de la visita de Rosalía a la cancha de Boca

Además del agradecimiento mutuo por parte de Rosalía y la cuenta oficial de Boca, la cantante también había recibido una camiseta del Xeneize por parte de Mario Pergolini, conductor del programa Otro día perdido (eltrece).

Azárenka y Zverev, los tenistas que vibraron al compás de La Bombonera

No solo cantantes y actores visitaron la cancha de Boca: también hubo lugar para tenistas consagrados como Victoria Azárenka y Alexander Zverev.

El agradecimiento de Boca a Azarenka

La ex número uno del mundo en el ránking de la WTA apareció en la jornada de este domingo en La Bombonera para presenciar la victoria por 1-0 ante Argentinos Juniors.

Azarenka recibió una camiseta de Boca Juniors

Entre selfies y fotos con Juan Román Riquelme, la bielorrusa disfrutó de su estadía, se llevó un presente y presenció, como una hincha más, la victoria del Xeneize que avanzó a la siguiente etapa del playoff.

En febrero de este año, en un encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Alexander Zverev aprovechó su estadía en el país para visitar el recinto deportivo, del cual quedó alucinado por cómo alentó la hinchada durante el partido.

Zverev en la cancha de Boca Juniors JUAN MABROMATA - AFP

“Lo estoy disfrutando de verdad, amo el clima. Como deportista, quiero sentir a los hinchas y sentir lo especial que es. Es genial estar acá. Como atletas, jugamos en grandes estadios, pero nada se compara con esto. Es muy especial estar acá y lo estoy disfrutando”, expresó el tenista alemán.