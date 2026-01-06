¿Oasis 2026? Liam Gallagher ilusionó a los fans con un mensaje en redes sobre el posible regreso de la banda

Liam Gallagher sorprendió a los seguidores de Oasis al responder en redes sociales acerca de un posible regreso de la legendaria banda británica en 2026. De esta manera, volvió a encender una ilusión entre los fans.

Liam y Noel Gallagher volvieron a los escenario en 2025 y encendieron de nuevo la flama de Oasis (Fuente: Instagram/@applemusic y @oasis)

Durante el último mes de 2025, Gallagher había sido categórico al responder a los seguidores que le consultaron sobre una posible gira en este nuevo año: “Lo siento, pero no vamos a hacer nada en 2026”. En esa misma serie de respuestas, añadió que no tenía planes hasta 2027 y bromeó con saludos festivos para sus seguidores.

A pesar de que la banda había confirmado que no tendría presentaciones este año, el artista publicó en su cuenta de X una insinuación a que eso podría hacerse realidad, lo que tomó por sorpresa a quienes creían que la etapa activa del grupo había concluido tras su gira de reunión. Ante eso, se encendió una ola de expectativas entre los fanáticos de una de las agrupaciones más influyentes del britpop.

En respuesta a un fan que señalaba que “Oasis 2025 terminará oficialmente en un día”, Liam escribió: “Que venga 2027, quiero decir 2026, quiero decir feliz Pascua”. Esa “contradicción” aparente —mezclando 2026 con 2027— fue suficiente para que miles de mensajes, capturas y teorías volvieran a circular en redes y foros de fans.

Liam Gallagher en su cuenta de "X"

Además, el cantante británico le respondió a un fan que pedía que se presente en Villa Park el siguiente año, a lo que Liam contestó: “Si vences a esos Bumblacarts esta noche, estaré allí mañana, lo primero que haré será preparar el desayuno”, volviendo a reforzar la posibilidad de que la banda se presente este año.

Liam Gallagher intercambiando un tweet con un fan

Otro comentario que ilusionó a los seguidores de Oasis llegó días después, cuando un fan le pidió públicamente que temas clásicos, como Listen Up, volvieran a formar parte del repertorio en una eventual gira.

Lejos de esquivar el pedido, Liam dejó una frase que encendió las alarmas (y las esperanzas): “Si volvemos a salir de gira habrá cambios en la lista de canciones”. La mención fue suficiente para que los rumores sobre una nueva reunión de la banda, separada desde 2009, volviera a circular con fuerza.

Liam Gallagher sobre el cambio de canciones en un futuro tour

La gira de reunión y la expectativa de continuidad

La banda británica regresó a los escenarios luego de 15 años con la gira Live ’25, que reunió a millones de fans alrededor del mundo y marcó la vuelta de Oasis. El tour arrancó en Europa y continuó por América, Asia y Oceanía. Cerró su tramo sudamericano con fechas masivas que coincidieron con la gran demanda de público y donde la cancha de River vibró al ritmo de sus shows.

Al finalizar la gira, la banda publicó un mensaje en redes en donde agradeció a sus fans: “Gracias desde el fondo de mi corazón”. Además, destacó la energía y devoción que demostraron a lo largo de los años y aseguró que, sin ese apoyo incondicional, la banda no habría pasado de ser “una buena banda”.

Liam Gallagher agradeciendo a sus fans por la energía en el tour Live 25

A pesar de haber finalizado el tour y no tener conciertos, álbumes o fechas concretas para Oasis en 2026, el intercambio de mensajes del artista en redes con sus fans, reavivó la esperanza de que haya presentaciones este año.