David Schwimmer, el actor de Friends, repudió a Kanye West y a las marcas que lo acompañan: “Inmoral”

En las últimas horas se dio a conocer que la organización del Wireless Festival canceló el evento musical donde Kanye West tenía previsto presentarse luego de que el Reinido Unido le prohibiera la entrada al país al rapero estadounidense por sus dichos antisemitas. A raíz de esa noticia, el actor David Schwimmer (conocido mundialmente por interpretar a Ross Geller en la serie Friends), que previamente se había expresado en contra del cantante y exmarido de Kim Kardashian, emitió un contundente comunicado en el que repudió su conducta y pidió a las marcas que lo acompañan que dejen de ser cómplices de su comportamiento “antiético e inmoral”.

Luego de que el Reino Unido prohibiera la entrada de Kanye West al país, la organización del Wireless Festival decidió cancelar el evento donde el rapero se iba a presentar en julio Amy Harris - Invision

“Gracias a quienes retiraron su patrocinio del Wireless Festival, que recientemente se vio envuelto en una polémica al programar a Ye (antes conocido como Kanye West) como artista principal. Es alentador ver empresas con claridad moral. A diferencia de Wireless y Festival Republic, decidieron no darle plataforma a un artista que se convirtió en uno de los agitadores de odio más reconocibles del mundo, mientras que otras organizaciones solo buscan lucrar con él”, inició el intérprete en un escrito que difundió a través de su cuenta de Instagram.

“Durante años, Ye utilizó su enorme fama para promover el odio y la violencia contra los judíos, difundiendo mentiras y estereotipos antisemitas entre sus 33 millones de seguidores, más del doble de la cantidad de personas judías que existen hoy en día. Hace menos de un año, lanzó la canción ‘Heil Hitler’ (correctamente prohibida en todas las principales plataformas de streaming), vendió remeras con esvásticas en su sitio web, afirmó ser nazi y amenazó con matar judíos”, recordó el actor de Friends.

“Pero hace unos dos meses dijo arrepentirse de todo eso en un anuncio pagado que publicó en The Wall Street Journal, quizás como parte de una estrategia de marketing para calmar a la opinión pública justo antes de su regreso, largamente planeado, a los escenarios. Recordemos: él ya se ha disculpado antes, solo para luego retractarse y redoblar su odio virulento hacia el pueblo judío. Esta vez, explicó que se trataba de un problema de salud que lo había llevado a dirigir específicamente discursos de odio y amenazas de violencia contra los judíos", señaló Schwimmer sobre el pedido de disculpas de West.

Asimismo, criticó a quienes lo acompañaron en su vuelta a los escenarios la semana pasada: “Así que está intentando regresar tras haber cantado recientemente en el SoFi Stadium de California (¿lo sabían, familia Kroenke?), con el apoyo de Lauryn Hill, Travis Scott, CeeLo Green y Don Toliver, artistas que parecen restarle importancia a su historial de antisemitismo exacerbado. ¿O tal vez lo aprueban? Es difícil saberlo, ya que ninguno de ellos ha condenado públicamente sus declaraciones pasadas".

En ese sentido, el actor reflexionó sobre las consecuencias del antisemitismo que profesa Kanye West: “El problema es que las palabras y acciones de Ye en los últimos años causaron un daño incalculable e irreparable. Ha alimentado el odio en todo el mundo e inspirado violencia contra los judíos en todas partes, y su comportamiento errático ha demostrado repetidamente que no es confiable. Está bien que sus amigos famosos le den una palmada en la espalda y digan: ‘Todo está bien’. Pero la comunidad a la que más ha perjudicado no tiene motivos para confiar en que su disculpa sea auténtica”.

“Si fuera sincero -continuó Schwimmer- tomaría medidas para reparar el daño causado. Podría retirar oficialmente la canción ‘Heil Hitler‘ y rechazarla de forma explícita, directa y pública. Podría reunirse con líderes o artistas judíos para mantener una conversación pública sobre su rehabilitación y para enmendar sus errores. Podría ofrecer donar a una o más organizaciones benéficas judías en el Reino Unido, donde los ataques contra judíos, sinagogas y negocios judíos se encuentran entre los más altos jamás registrados”.

“Una carta de disculpa es solo eso: palabras en papel. Un anuncio que genera publicidad antes de una gira de conciertos. No borra años de abuso. Creo en el perdón, pero hace falta mucho más que esto. Hasta que Ye demuestre un compromiso real por reconstruir la confianza —no solo con la comunidad judía, sino con todos los fans a quienes decepcionó y lastimó con su retórica de odio en los últimos años— no debería recibir una plataforma para presentarse. Hacerlo implica ser tácitamente cómplice de algo que estas empresas saben que está mal, es antiético e inmoral", concluyó David Schwimmer en su descargo.