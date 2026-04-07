Kanye West no podrá tocar en el Reino Unido: prohibieron su entrada y cancelaron el Wireless Festival
Pese a su pedido de disculpas, el gobierno inglés decidió revocar el permiso del rapero para ingresar al país y la organización del evento decidió suspenderlo
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El pedido de disculpas de Kanye West no fue suficiente: el Reino Unido mantuvo firme su decisión de prohibirle la entrada al país por sus expresiones antisemitas. En consecuencia, la organización del Wireless Festival, donde el rapero estadounidense tenía previsto presentarse, decidió cancelar el evento.
Según repasó The Guardian, West presentó el lunes una solicitud para viajar al Reino Unido mediante una Autorización Electrónica de Viaje, pedido que fue bloqueado por las autoridades. De inmediato, un vocero del festival confirmó la suspensión del Festival y aseguró que quienes ya compraron las entradas recibirán un reembolso.
Si bien trascendió que la solicitud fue inicialmente concedida, el Ministerio del Interior decidió revocarla luego de su revisión. Los funcionarios alegaron que su presencia en el Reino Unido no beneficiaría el bien público. El rapero suele estar en el centro de la polémica por sus constantes comentarios antisemitas y sus expresiones públicas de admiración por el dictador Adolf Hitler. Incluso, el año pasado lanzó un tema llamado “Heil Hitler” y puso a la venta en su página web una remera con la esvástica estampada.
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