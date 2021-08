Charlie Watts no estará en la próxima gira de los Rolling Stones

Los Rolling Stones anunciaron que el baterista Charlie Watts no formará parte de su próxima gira estadounidense No Filter después de someterse a un procedimiento médico no especificado. Steve Jordan, cercano desde hace mucho tiempo a los Stones y miembro del proyecto paralelo de Keith Richards, X-Pensive Winos, ocupará su lugar.

El video con el que los Rolling Stones anunciaron que continuarán con su gira No Filter, suspendida por el Covid-19

“Charlie se sometió a un procedimiento que fue completamente exitoso, pero sus médicos concluyeron esta semana que ahora necesita un descanso y una recuperación adecuados”, dijo un representante de la banda en un comunicado. “Con los ensayos comenzando en un par de semanas, es decepcionante dar esta noticia, pero también es justo decir que nadie lo vio venir”.

En un comunicado, Watts bromeó diciendo que “por una vez, mi timing estuvo fallando un poco”. “Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy acepté, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”, agregó. “Después de todo el sufrimiento de los fanáticos causado por la pandemia de Covid-19, realmente no quiero que los muchos seguidores de RS que estuvieron reservando entradas para esta gira se sientan decepcionados por otra postergación o cancelación. Por lo tanto, le pedí a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya“.

Watts no es el baterista fundador de los Stones, pero no se perdió un concierto desde que se unió en enero de 1963. Es el único miembro, además de Mick Jagger y Keith Richards, que aparece en todos los discos de estudio. (Hay un puñado de canciones, incluidas “Shine a Light”, “It’s Only Rock’ N ‘Roll” y “You Can’t Always Get What You Want”, en las que no toca la batería, pero es muy poco común).

ARCHIVO - En esta foto del 22 de agosto de 2019, Mick Jagger, en el centro, y sus compañeros Ron Wood, Charlie Watts y Keith Richards, de izquierda a derecha, durante un concierto de la banda en el Rose Bowl en Pasadena, California. (Foto por Chris Pizzello/Invision/AP, Archivo)

Watts fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2004, pero sobrevivió después de someterse a dos operaciones. “Pensé que iba a morir”, le dijo a la BBC en 2011. “Pensé que eso era lo que seguía. Te enfermás de cáncer, te marchitás y te morís. Tuve otra operación para extirpar los ganglios linfáticos y radioterapia, que duró seis semanas. Eso ya lleva cinco años limpio“.

En 2018, le dijo a NME que nunca pensó en retirarse. “Pensé que la banda podría detenerse muchas veces”, dijo. “Solía pensar eso al final de cada gira. Ya había tenido suficiente, eso era todo. Pero no, en realidad no. Espero [cuando termine] que todos digan al mismo tiempo ‘se terminó’. Odiaría que fuera una gran discusión. Ese sería un momento realmente triste. Pero decir que este es el último espectáculo no sería un momento particularmente triste, al menos para mí. Seguiré como estaba ayer u hoy“.

“Es un absoluto honor y un privilegio ser el suplente de Charlie y estoy deseando ensayar con Mick, Keith y Ronnie”, dijo Jordan en un comunicado. “Nadie estará más feliz que yo de ceder el asiento de la batería tan pronto como Charlie me diga que está preparado para volver”.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.