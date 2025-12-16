10 imperdibles: clásicos, aperturas y recomendados Michelin en un polo foodie que no para de crecer

Palermo Crespo. O más ambicioso aún: Palermo Queens, en referencia al barrio neoyorquino. Cuando la movida gastronómica palermitana cruzó la avenida Córdoba en busca de nuevos horizontes (y alquileres más baratos), no dudaron en inventarle nombres de fantasía a un barrio hasta entonces caracterizado por la presencia de outlets de indumentaria.

Lo cierto es que Villa Crespo no para de crecer como polo gastronómico, donde clásicos de décadas como Sarkis u 878 comparten hoy vereda con nuevos locales. Muchos de ellos con una cocina de autor, y también muchos reconocidos por la guía Michelin. En particular, hay una fracción del barrio que concentra cada vez más locales: la que se encuentra delimitada por las avenidas Córdoba y Juan B. Justo, y las calles Acevedo y Vera. Allí se multiplican las propuestas, con nuevas aperturas y otras en camino.

La clásica esquina del restaurante Sarkis Hernan Zenteno - LN

Sarkis

Thames 1101

No se puede hablar de Villa Crespo sin hacer mención a esta esquina que, todas las noches, ostenta una larga fila de comensales que busca disfrutar de los platos tradicionales de la cocina armenia (comunidad con mucha presencia en el barrio) y de Medio Oriente, como el keppe crudo o el baba ganoush.

La barra de 878 878

878

Thames 878

Otro espacio emblemático del barrio, pero también de la coctelería porteña. Clásicos de todos los tiempos, como el Manhattan o el Old Fashioned comparten carta con tragos de autor. También es un buen lugar para los amantes del vino, que hallarán una lista donde se destaca la diversidad de la bebida nacional.

Platos con la impronta del chef Julio Báez

Julia

Loyola 807

Uno de los más reconocidos fine dining porteños (N°50 en el ranking The Latin America’s 50 Best Restaurants), lleva la firma del chef Julio Báez, que ofrece un menú de pasos, con la opción de comer a la carta. Algunos imperdibles: el boquerón de jurel, tacuara y salsa golf, o la colita de cuadril waygu con morillas.

Street food chino en Tony Wu

Tony Wu

Loyola 851

Cantina china abierta a principios de año, reinterpreta el concepto de confort food con una mirada moderna. Hay opciones que vale la pena probar, como el flan salado de huevos al vapor o las alitas de pollo rellenas de cerdo y langostinos. Otro hit son las barbacoas (de pato o de cerdo), especialidad de la casa.

Salón de Alcanfor

Alcanfor

Aguirre 949

Recomendado por la Guía Michelin 2025, este pequeño bistró conducido por el chef Julián Galende ofrece platos en los que los vegetales cobran protagonismo. Es notorio su compromiso con la sustentabilidad, lo que incluso se verifica en su carta de vinos con numerosas etiquetas orgánicas.

Patio trasero de Horta, donde funciona su huerta Gentileza Javier Agustin Rojas

Horta

Aguirre 1080

La pared de color marfil de su frente esconde este restaurante con patio propio conducido por la pareja de Lucas Díaz y Clara Chavarría. También es un recomendado Michelin, con foco en la estacionalidad de sus productos. Sugerencias para pedir: los dados de tapioca y provolone, y las carrilleras.

Mesas en la vereda de Malvón

Malvón

Serrano 789

Este local que funciona dentro de una antigua casa del barrio acompaña el café de especialidad con sus dulces caseros y sus panes de masa madre, bagels y focaccias. También hay un recomendable brunch, que se puede disfrutar en su vereda, en su salón o en su patio trasero.

Frente de La Crespo La Crespo

La Crespo

Vera 1001

Comida de Europa oriental con sabor porteño. Así se autodefine esta clásica esquina de Villa Crespo, un deli de cocina judía con platos tradicionales, como el guefilte fish, los latkes, el goulash con spaëtzle, los knishes de papa (opcional con queso azul) y el imbatible hot pastrami.

Postres de la cocina armenia en Naní Mariana Eliano

Naní Cocina Armenia

Gurruchaga 1088

Natalia Demirdjian recrea aquí las recetas de su abuela y de su madre (Naní significa “madre” en armenio). La carta que evoca las distintas cocinas de ese pueblo incluye el tapeo armenio medzé, distintos tipos de arroz pilav, variedad de kebabs, cocina de olla y postres tradicionales.

Hamburguesas de Grasa

Grasa

Acevedo 986

Un recién llegado a la zona, que acaba de abrir sus puertas. La propuesta de esta hamburguesería se divide en dos: adentro, mesas y una barra con servicio de mesa, vajilla y cristalería. Afuera, deck con autoservicio y un ambiente más descontracturado, con bandejas metálicas y vasos de vidrio.