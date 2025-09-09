50 Top Pizza: cuál es la pizzería argentina entre las mejores del mundo 2025

50 Top Pizza, el ranking más influyente en el mundo de la pizza, difundió la lista de las mejores pizzerías del mundo en 2025. Y entre ellas hay una argentina. No es sorpresa, es Ti Amo, que desde hace años le ha ganado un lugar a la Argentina en esa destacada lista.

La pizzería establecida en Adrogué es conducida por las hermanas Carola y Victoria Santoro. “Después de empezar en su patio trasero, abrieron su propia pizzería. La pizza es de estilo napolitano contemporáneo. Suaves, perfumadas y bien alveolares, excelentes productos y mucho mimo en la cocción de cada pizza. Hay que probar la clásica margarita, porque está hecha a la perfección . Ambiente sencillo pero muy refinado, con un servicio verdaderamente amable que hace todo lo posible para que los clientes se sientan a gusto. Para terminar, un excelente helado de chocolate. Precios un poco por encima de la media de la ciudad, pero realmente merece la pena”, consideraron desde la organización que armó el ranking.

Retratos de las dueñas y fotos del producto y el local. Tadeo Bourbon

En esta edición 2025 de la guía, el podio no podía ser más global: el puesto número uno se lo disputan una pizzería de Caserta (Italia) y otra de Nueva York, mientras que el segundo puesto se encuentra en Tokio y el tercero en San Pablo.

El ranking más extendido, de las 100 mejores, incluye una que se encuentra en Uruguay. Se trata de L’Incanto, un referente de la cocina italiana en Punta del Este, con más de 10 años de vida, y que ocupa el puesto N°78.

El año pasado, la lista de 50 Top Pizza incluía otro establecimiento argentino -Atte. Pizzeria Napoletana, en el puesto N°90-, que este año no figura en la lista

Pizza estilo napolitano de Ti Amo Tadeo Bourbon

