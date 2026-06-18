Día Internacional del Sushi: técnica, creatividad y calidad, las claves detrás de un fenómeno que conquista a los argentinos

Hubo un tiempo en que el sushi era una propuesta reservada para ocasiones especiales o para quienes buscaban experimentar con sabores poco habituales. Hoy, la realidad es muy diferente: la gastronomía japonesa se consolidó como una de las opciones preferidas de los argentinos y el sushi ocupa un lugar estable en reuniones, celebraciones y encuentros cotidianos.

Cada 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi, una fecha que invita a reflexionar sobre la evolución de una cocina que logró adaptarse a distintos mercados sin perder su esencia. En Argentina, el crecimiento de la categoría estuvo acompañado por una mayor profesionalización de los procesos, una búsqueda constante de calidad y una fuerte apuesta por la innovación.

Detrás de cada pieza existe mucho más que una combinación de arroz y pescado. La selección de la materia prima, la precisión de los cortes, el respeto por la estacionalidad y el cuidado en cada etapa de elaboración forman parte de una tradición que encuentra sus raíces en la cultura japonesa.

Para Fabián Masuda, referente gastronómico de Fabric Sushi, la esencia de esta cocina se sostiene sobre valores que permanecen inalterables más allá de las tendencias. “La pureza en la técnica de los cortes, la noble intervención de los productos, el respeto a la estacionalidad, la atención constante al orden, la prolijidad y la limpieza, la responsable transmisión de los conocimientos, la hospitalidad personalizada y el valor del trabajo artesanal son pilares que no se negocian”, afirma.

Fabián Masuda en acción: la precisión en los cortes, el cuidado de los productos y la atención al detalle forman parte de la filosofía de trabajo que impulsa la propuesta gastronómica de Fabric.

El sushi argentino y su reconocimiento internacional

El desarrollo del mercado local también permitió que la propuesta argentina comenzara a destacarse fuera de sus fronteras. La combinación entre tradición japonesa e influencia local dio origen a una identidad propia, caracterizada por la creatividad y la diversidad de propuestas.

“El sushi argentino está en una alta consideración con respecto a la calidad. La variedad está en constante crecimiento y las propuestas son muy diversas. El valor agregado está en combinar la técnica japonesa, la frescura y la calidad de los ingredientes, los rituales y la innovación. La creatividad es clave para responder a paladares cada vez más exigentes”, sostiene Masuda.

El sushi argentino se destaca por la calidad de sus materias primas y una identidad propia que fusiona técnicas japonesas con influencias locales y nikkei.

En esa búsqueda por elevar los estándares de calidad, algunas marcas impulsaron mejoras en los protocolos de manejo de pescados y mariscos, desde la cadena de frío hasta el fileteado, con el objetivo de profundizar la raíz japonesa de cada preparación sin perder la identidad nikkei que caracteriza a la cocina contemporánea.

Actualmente, Fabric cuenta con presencia en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Costa Atlántica, Mendoza y Tucumán, y proyecta nuevas aperturas durante este año.

Una celebración con beneficios especiales

En el marco del Día Internacional del Sushi, Fabric realizará una jornada especial el próximo 18 de junio bajo el lema “Todos tienen ganas de Fabric”.

Durante ese día, los pedidos realizados a través de la aplicación oficial y los canales propios de la marca tendrán un 30% off. El beneficio será acumulable con el 25% off para clientes Santander Select en las variedades 15 y 30 piezas Omakase y 20 piezas Veggie.

Roll Spicy Tuna: con atún fresco, texturas contrastantes y un toque picante, el Spicy Tuna refleja la búsqueda de equilibrio entre técnica japonesa, calidad de producto y creatividad contemporánea.

Además, la marca ofrecerá una edición limitada denominada “Fabric Day”, disponible exclusivamente mediante pre pedido hasta las 18 horas de la fecha de celebración, esta incluye:

Selección de 15

5 tropical

5 truchon

5 2 salmones

Selección de 30

5 tropical

5 truchon

5 2 salmones

5 Fabric de salmón

5 Pistacho Nikkei

5 Nigiri Lima

Quienes prefieran vivir la experiencia en los restaurantes recibirán un voucher con un 15% off para utilizar en una próxima visita hasta el 30 de junio de 2026, sujeto a las condiciones del beneficio.

Frente al río: una experiencia que combina gastronomía y paisaje

La celebración también llegará a Fabric Dragón Blanco Costanera, el espacio gastronómico que la marca opera frente al Río de la Plata.

Con una propuesta que integra cocina nikkei, coctelería y vistas abiertas al río, el lugar se posiciona como una alternativa para compartir una salida en pareja, con amigos o en familia. Durante la noche del 18 de junio se desarrollarán experiencias especiales desde las 20 horas y hasta el cierre.

La combinación de gastronomía, música y una ubicación privilegiada convirtió al espacio en uno de los puntos de encuentro más elegidos para quienes buscan disfrutar de una experiencia que va más allá de la comida.

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