Altos puntajes: el vino argentino arrasó en la selección de blancos premium de Decanter

No es un Sauvignon Blanc chileno el mejor vino blanco de Sudamérica. Eso es lo que sostienen los integrantes del panel de cata de la prestigiosa revista Decanter, que acaba de dar a conocer su selección de los mejores vinos blancos de alta gama de la región. Allí brillan los Chardonnay, los blends y hasta un Torrontés provenientes de Mendoza, Salta e incluso Chubut.

De los 17 vinos calificados como “extraordinarios” ("Outstanding"), con puntajes de 95 o más puntos en una escala de 100, ocho son argentinos.

Portada de la revista Decanter de Septiembre

“Aunque Sudamérica todavía es más conocida por sus tintos, esta degustación demostró lo excepcionales que se han vuelto los vinos blancos de este continente”, escribió la Master of Wine Amanda Barnes, integrante del panel de cata, en la revista Decanter.

“De los 17 vinos calificados como ”Outstanding", siete fueron Chardonnay, lo que refleja el creciente refinamiento de la variedad -agregó Barnes-. Otra sorprendente categoría fueron los Semillón y los blends blancos de Semillón-Sauvignon Blanc, que obtuvieron varios puntajes top".

Dado que el tasting hizo foco en vinos premium, todos las muestras catadas correspondieron a vinos con precios mayores a 20 dólares.

Los grandes puntajes para la Argentina

Cuatro premiados: Viña Artesano, 45° Rugientes, Paradoux Blend y Catena Zapata White Stones

La selección de blancos argentinos que obtuvo puntajes superiores a 95 por parte del panel de Decanter está conformada por vinos que dan cuenta del salto en calidad y en diversidad que experimentado el vino blanco argentino.

Vinos que combinan frescura con textura y ostentan mucha complejidad y gran potencial de guarda, giran en torno al Chardonnay y al típico corte blanco bordelés (Semillón-Sauvignon Blanc), pero también incluyen al Torrontés, vinificado tanto en forma de varietal como dentro de los blends.

En cuanto a la procedencia de los blancos destacados como “Outstanding”, la Argentina está representada de norte a sur, con cinco mendocinos, dos chubutenses y un salteño.

Otros cuatro "outstanding": Laborum de Parcela, Convicciones, Otronia y Signarure Blend

El puntaje mayor -dato curioso- corresponde a un vino nuevo, que todavía no ha salido a la venta. Se trata de Viña Artesano Nasella Chardonnay 2022, proveniente de Valle de Uco, Mendoza, que es el único de la lista que obtuvo 97 puntos.

La lista completa de vinos argentinos de entre 95 y 97 puntos es la siguiente: