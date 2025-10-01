Casa Devré unió moda, arte y gastronomía para celebrar su nueva boutique en Palermo
La firma festejó junto a Leonardo Sbaraglia, Donato de Santis y Esteban Lamothe, entre otros, con un divertido evento que bautizó #FATTOINCASA
Es una noche de primavera. Los invitados – trago en mano– conversan animados, rodeados de prendas de la próxima temporada. Llegan Leonardo Sbaraglia, Esteban Lamothe, Chino Leunis, Claudia Fontán, Juan Marconi, Felipe Colombo, Emily Lucius, Noelia Marzol y Ramiro Arias. Suena buena música, y por momentos el encuentro se prolonga hacia la vereda y bajo al cielo palermitano.
Todo eso y mucho más sucedió en la apertura de Casa DEVRÉ, el nuevo local de la marca argentina que construyó su prestigio acompañando al hombre contemporáneo en su día a día bajo el concepto de life wear. Honduras 4801 –esquina Armenia, pleno Palermo– fue el hotspot en el que se dieron cita invitados especiales, prensa, celebridades e influencers.
El evento, bautizado como #FATTOINCASA, brilló por su calidez en una experiencia que supo unir moda, gastronomía y cultura. Incluso Donato de Santis ofreció una interesante master class de pizza, momento a que se sumó el embajador de la marca y protagonista de las campañas Leonardo Sbaraglia, quien con su estilo y cercanía aportó al encuentro encanto y complicidad.
Parte de un estilo de vida
La original propuesta gastronómica buscó reflejar la esencia de Casa DEVRÉ: un espacio pensado no solo como tienda, sino como punto de encuentro en el que moda, diseño y confort se integran en experiencias auténticas.
Estuvieron presentes referentes de la moda, el espectáculo y la cultura, que disfrutaron de una noche distinta y del inicio de una nueva etapa para la marca. Con Casa DEVRÉ, la firma reafirma su compromiso de generar experiencias que trascienden la indumentaria. Se trata, en suma, de invitar a la comunidad a ser parte de un estilo de vida inspirado en el hombre contemporáneo y urbano.
La nueva colección Verano 25.26 propone sobre el vestir masculino una mirada fresca y contemporánea que apuesta por las texturas, presentes en una amplia variedad de prendas que van desde remeras y chombas hasta camisacos y bombers en gamuzas livianas. También tejidos de punto en hilados livianos que se suman a los sets combinados: camisas y camisacos junto con bermudas y pantalones, logrando un estilo relajado, pero sofisticado, para los días más cálidos.
La colección no olvida la sastrería, sello indiscutido de la marca. Sacos y ambos se reinterpretan en versiones adaptadas al verano, con paletas claras que recorren grises luminosos, arenas y beiges suaves hasta llegar a los clásicos azules, siempre profundos y elegantes. Puro estilo, como la colección y como la noche que marcó la llegada de Casa DEVRÉ a Palermo.
Postales de la inauguración
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.