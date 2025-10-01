LA NACION
Casa Devré unió moda, arte y gastronomía para celebrar su nueva boutique en Palermo

La firma festejó junto a Leonardo Sbaraglia, Donato de Santis y Esteban Lamothe, entre otros, con un divertido evento que bautizó #FATTOINCASA

Claudia Fontán, Donato de Santis, Esteban Lamothe, Leonardo Sbaraglia y el Chino Leunis durante la divertida master class de pizza.
Es una noche de primavera. Los invitados – trago en mano– conversan animados, rodeados de prendas de la próxima temporada. Llegan Leonardo Sbaraglia, Esteban Lamothe, Chino Leunis, Claudia Fontán, Juan Marconi, Felipe Colombo, Emily Lucius, Noelia Marzol y Ramiro Arias. Suena buena música, y por momentos el encuentro se prolonga hacia la vereda y bajo al cielo palermitano.

Todo eso y mucho más sucedió en la apertura de Casa DEVRÉ, el nuevo local de la marca argentina que construyó su prestigio acompañando al hombre contemporáneo en su día a día bajo el concepto de life wear. Honduras 4801 –esquina Armenia, pleno Palermo– fue el hotspot en el que se dieron cita invitados especiales, prensa, celebridades e influencers.

El evento, bautizado como #FATTOINCASA, brilló por su calidez en una experiencia que supo unir moda, gastronomía y cultura. Incluso Donato de Santis ofreció una interesante master class de pizza, momento a que se sumó el embajador de la marca y protagonista de las campañas Leonardo Sbaraglia, quien con su estilo y cercanía aportó al encuentro encanto y complicidad.

Esteban Lamothe conociendo la nueva boutique de Devré.
Clauda Fontán, amiga de la casa, participó de la celebración.
Parte de un estilo de vida

La original propuesta gastronómica buscó reflejar la esencia de Casa DEVRÉ: un espacio pensado no solo como tienda, sino como punto de encuentro en el que moda, diseño y confort se integran en experiencias auténticas.

Estuvieron presentes referentes de la moda, el espectáculo y la cultura, que disfrutaron de una noche distinta y del inicio de una nueva etapa para la marca. Con Casa DEVRÉ, la firma reafirma su compromiso de generar experiencias que trascienden la indumentaria. Se trata, en suma, de invitar a la comunidad a ser parte de un estilo de vida inspirado en el hombre contemporáneo y urbano.

La nueva colección Verano 25.26 propone sobre el vestir masculino una mirada fresca y contemporánea que apuesta por las texturas, presentes en una amplia variedad de prendas que van desde remeras y chombas hasta camisacos y bombers en gamuzas livianas. También tejidos de punto en hilados livianos que se suman a los sets combinados: camisas y camisacos junto con bermudas y pantalones, logrando un estilo relajado, pero sofisticado, para los días más cálidos.

La colección no olvida la sastrería, sello indiscutido de la marca. Sacos y ambos se reinterpretan en versiones adaptadas al verano, con paletas claras que recorren grises luminosos, arenas y beiges suaves hasta llegar a los clásicos azules, siempre profundos y elegantes. Puro estilo, como la colección y como la noche que marcó la llegada de Casa DEVRÉ a Palermo.

Postales de la inauguración

Noelia Marzol y Ramiro Arias.
Juan Marconi.
Emily Lucius
Marco Orofino.
La colección Verano 25.26 de Devré propone para el vestir masculino una mirada fresca y contemporánea que apuesta por las texturas.
