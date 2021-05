Cata en casa

Quedó lejos la época en que el vino era solo para conocedores. Desde hace ya una década, el crecimiento de todo tipo de bodegas y etiquetas ha democratizado su disfrute y ampliado los modos de consumo. Entre ellos, han crecido las catas, profesionales o entre amigos, en pos de conocer un poco más del universo vitivinícola. A continuación, algunas recomendaciones para vivir este momento en casa.

Una buena opción es BONVIVIR, el club de vinos con mayor cantidad de socios del país. Todos los meses, su equipo de sommeliers realiza, mediante catas a ciegas, una selección de vinos para cada una de sus líneas. Así aseguran que las etiquetas que llegan sean frescas, distintas y distinguidas, haciendo a una experiencia tan única como exclusiva para sus suscriptores.

Coleccionista de Vinos, en tanto, es la opción ideal para quienes prefieren vinos sofisticados que provengan directamente de bodegas de prestigio. Si bien ofrecen todo tipo de selecciones y etiquetas, sus propuestas premium son un gran acierto. Aquí se puede elegir desde una botella individual hasta cajas armadas con variedad de cepas.

Y si en la prueba no puede faltar algo para picar, las catas virtuales de Reserva Buenos Gustos son una gran alternativa. En sus boxes especiales llegan no solo exquisitos vinos, sino varias delicatessen para maridar mejor la experiencia y no beber con el estómago vacío. Y un dato no menor: tienen los únicos alfajores en el mundo rellenos de vino.

Finalmente, no puede dejar de mencionarse Savarin, donde ofrecen distinguidos vinos, alimentos y delicatessen para todos los gustos. En su local en Palermo exhiben vinos boutique, quesos, regalos gourmet, picadas, conservas y especialidades. Es decir que está todo dado para llevarse a casa una gran experiencia para compartir. Solo restaría poner la fecha de la próxima sesión de cata.

Copas en alto

Reserva Buenos Gustos

20% en catas virtuales todos los días

www.instagram.com/reserva.ba/

Coleccionista de Vinos

Hasta 25% en tu compra online todos los días

coleccionistadevinos.com

BONVIVIR

20% en la factura mensual

bonvivir.com

Savarin

15% todos los días

tiendasavarin.com

Carta Corta

Hasta 20% en tu compra los miércoles

cartacorta.com.ar

Convite

20% para socios BLACK y 15% para Premium y Classic todos los días

convite.com.ar

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.